Thesen zum 20. Bundesliga-Spieltag: Dortmund hätte mal besser in Hoffenheim verloren

Borussia Dortmunds Sieg in Hoffenheim könnte sich auf Dauer noch als trojanisches Pferd erweisen. Warum Kölns Spiel so langsam leidet, der VfB vor den beiden entscheidenden Wochen der Saison steht und Hoffenheim in die Champions League kommt? Die Thesen zum 20. Spieltag klären auf.

Eine BVB-Niederlage wäre auf Sicht besser gewesen

Borussia Dortmund hat jetzt die ersten drei schwierigen Spiele der Rückrunde gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze gewonnen, in der Liga ist die Mannschaft immer noch voll auf Kurs. Aber hinter den nackten Ergebnissen liegt auch noch eine andere Wahrheit: Mit dieser Inkonstanz und den teilweise krassen Leistungsschwankungen wird die Borussia auf Dauer nicht mehr die zweitbeste deutsche Mannschaft hinter den Bayern bleiben können - geschweige denn so etwas wie ein "echtes" Titelrennen heraufbeschwören.

Schon vor dem Spiel in Hoffenheim hörte sich Hans-Joachim Watzkes Erklärung für das Pokal-Aus unter der Woche so an, als könnte oder wollte der Geschäftsführer die Probleme der Mannschaft nicht anerkennen. Und wie zum Bewies lieferte das Team dann im Kraichgau ein entsprechend bezeichnendes Spiel ab. Mit zwei eigenen Torschüssen kam Dortmund zu drei Treffern und gegen einen in allen Belangen deutlich überlegenen Gegner irgendwie zum 3:2-Sieg. Schon in Frankfurt ging das noch irgendwie gut mit den drei Punkten, nun auch in Hoffenheim, und ein Sieg ist ein Sieg.

Aber für die Entwicklung der Mannschaft und die Hoffnung, dass die Ergebnisse nicht den Blick auf die Probleme vernebeln, wäre eine Niederlage im Kraichgau wohl fast besser gewesen für den BVB. Der Vorsprung auf Rang fünf wäre immer noch komfortabel genug, aber womöglich hätte eine Niederlage eine reinigende Wirkung gehabt - und einen besseren Einfluss auf die kommenden Wochen. Sonst droht die Gefahr, sich (weiter) selbst zu belügen.

BVB-Noten: Wenn Meunier auf einmal schmerzlich vermisst wird © imago images 1/17 Borussia Dortmund hat mit einem schwer erkämpften Auswärtssieg in Hoffenheim den Druck auf Tabellenführer Bayern aufrechterhalten. Die Abwehr steht dabei nur bedingt sattelfest. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Zweimal half ihm das Aluminium, hatte bei Rutters Kopfball aber auch seine Hände im Spiel. Hatte darüber hinaus nicht viel zu halten, bei den Gegentoren chancenlos. Souverän in der Strafraumbeherrschung. Note: 3. © imago images 3/17 MARIUS WOLF: Vertrat den verletzten Meunier, der schmerzlich vermisst wurde. Wenige Akzente nach vorn, defensiv kam Hoffe über seine Seite, weil er seine Gegenspieler immer wieder aus den Augen verlor - siehe das 1:1. Für ihn kam Zagadou. Note: 5. © imago images 4/17 MANUEL AKANJI: Letzte Verteidigungslinie. Klärte stark in der Grätsche gegen Raum (22.), hervorragende Rettungstat vor Kramaric. Gewann sechs seiner sieben Zweikämpfe. Note: 2. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Verlor das Kopfballduell bei Rutters Kopfball an den Pfosten, beim Ausgleich zu passiv. Schwache Zweikampfquote, wusste im Aufbauspiel in der Entstehung des 2:1 dann aber zu glänzen. Note: 3,5. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: In Halbzeit eins abgesehen vom 1:0 hauptsächlich mit Defensivaufgaben betraut. Grätschte bei Geigers Traumpass (40.) am Ball vorbei. Auch er in Halbzeit zwei besser, schöner öffnender Pass vor dem 3:1. Note: 2,5. © imago images 7/17 JUDE BELLINGHAM: Wie immer überall auf dem Platz zu finden, konnte das Spiel aber in der langen Drangphase der Hoffenheimer in Halbzeit eins nicht beruhigen. Führte die meisten Zweikämpfe beim BVB, gewann über 60 Prozent. Note: 3. © imago images 8/17 MO DAHOUD: Das Hoffenheimer Pressing stand dem einzigen Dortmunder Sechser so auf den Füßen, dass Dahoud in Halbzeit eins kaum zu sehen war. Nach der Pause besser im Spiel und mit Aktionen nach vorn. Note: 3,5. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Leistete seinen Beitrag in der Entstehung des 1:0. Danach nicht mehr sein Spiel, weil Hoffenheim lange das Mittelfeld dominierte. Viele Ballverluste (15), wenig Geistesblitze. Musste nach 55 Minuten runter. Note: 4,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Kombinierte fleißig mit, hatte aber in Halbzeit eins wenig greifbaren Einfluss auf das Spiel. Blieb bei seinem Tor vor Baumann eiskalt, danach mit mehr Raum verbessert. Note: 3. © imago images 11/17 DONYELL MALEN: Hatte zwischendurch teils lange Leerlaufphasen - aber wenn er da war, dann klingelte es! Tolle Vorarbeit zum 1:0, steckte auch bei Reus' Treffer durch und gab die Flanke vor dem Hoffenheimer Eigentor. Note: 2. © imago images 12/17 ERLING HAALAND: Beendete seine Torflaute auswärts nach drei Spielen, schob frei ein. Schien sich in der 15. Minute am Knie zu verletzen, danach extrem gehemmt, machte fast überhaupt nichts mehr. Die Adduktoren zwangen ihn schließlich vom Feld. Note: 3,5. © getty 13/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam in Halbzeit zwei, als Rose auf Dreierkette umstellte. Ließ Rutter beim Anschlusstreffer entwischen, sah auch bei Rudys Großchance nicht gut aus. Note: 4. © imago images 14/17 THORGAN HAZARD: Musste als Joker nach der Systemumstellung als Rechtsverteidiger aushelfen, machte das anständig. Wäre bei Raums Eigentor dahinter parat gestanden. Note: 3. © imago images 15/17 AXEL WITSEL: Kam in der 63. Minute für Haaland, um die Machtverhältnisse im Mittelfeld zu ändern, konnte das Heft aber nur selten in die Hand nehmen. Ein Strahl aus der Distanz, aber knapp drüber. Note: 3,5. © imago images 16/17 MARIN PONGRACIC: Musste für den angeschlagenen Akanji in der Schlussphase rein, half dabei, den Kasten sauber zu halten. Keine Bewertung. © getty 17/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der Jungstar bekam noch ein paar Minuten in der Schlussphase. Keine Bewertung.

TSG Hoffenheim erreicht die Königsklasse

Bei Dortmunds Gegner war der Jammer nach der Partie verständlich groß. Mal wieder legte die TSG eine blitzsaubere Leistung hin, hatte den BVB wie schon in Phasen im Hinspiel im Sack - und stand am Ende doch wieder mit demselben Ergebnis und leeren Händen da. Aber konträr zu den Dortmundern ist die Entwicklung in Hoffenheim ein Grund zu großer Hoffnung.

Sebastian Hoeneß hat nach einer schwierigen letzten Saison nicht nur die Kurve bekommen, sondern ist mit seiner Mannschaft ganz klar auf Kurs Champions League - und dürfte die nach den Eindrücken der letzten Wochen und Monate auch erreichen. Hoffenheim profitiert dabei von einer mittlerweile eingespielten Mannschaft mit klaren und doch sehr flexiblen Abläufen in allen Spielphasen und natürlich einem Kader, den sich in Corona-Zeiten nur wenige andere Klubs im wahrsten Sinne des Wortes leisten können.

Hoeneß kann immer wieder frisches Personal nachschieben, von der Bank kommt in Hoffenheim genug Druck, die Leistungsdichte im Kader ist enorm hoch. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht immer mit den gezeigten Leistungen übereinstimmten: Hoffenheims Weg ist der richtige. Und dürfte am Ende der Saison für einen Platz in der Königsklasse reichen.

Einer der besten deutschen Innenverteidiger spielt bei Union

In Berlin reifen auch die Träume von der Königsklasse, das gespielte Understatement der Verantwortlichen darf man eigentlich seit Wochen nur noch als Folklore einordnen. Der 1. FC Union ist klar auf Kurs Europa, der Garant für die überragende Entwicklung ist Trainer Urs Fischer. Der hat es tatsächlich geschafft, die bis dato schon größte Stärke der Mannschaft noch einmal zu verbessern.

Es bleibt unheimlich schwer, gegen Union zum Torerfolg zu kommen. Die Berliner haben die drittwenigsten Gegentore der Liga kassiert und spulen auch ohne ihren vermeintlich besten Innenverteidiger Marvin Friedrich ihr Pensum stoisch ab. Mittendrin hält mit Robin Knoche ein Spieler den Laden zusammen, der so stellvertretend für Unions Strategie steht wie wenige andere.

In Wolfsburg war Knoche nicht mehr gut genug, andere Bundesligisten zögerten - Union aber griff zu. So wie bei vielen anderen Spielern dieser Art oder Akteuren aus der zweiten Liga, die die Berliner sofort gewinnbringend in die Spur bringen. Knoche war mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft anzusiedeln, fiel dann aber ab.

Nun in Berlin zeigt er in einer auf seine Vorzüge abgestimmten Spielidee alles, was einen überdurchschnittlichen Innenverteidiger ausmacht. Knoches spezielle Rolle mit seinem Rausrücken ins Mittelfeld, den vordeckenden Momenten passt perfekt ins Berliner Spiel. Im direkten Duell ist er eine Bank, im Strafraum bei klärenden Aktionen in der Luft und am Boden schwer zu überwinden. Und deshalb hat Union einen der aktuell besten Innenverteidiger des Landes in seiner Abwehr stehen.

