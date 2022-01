Thesen zum 19. Bundesliga-Spieltag: Die deutsche Spitzenklasse sollte bei Ginter zugreifen

Wird Matthias Ginter ein Thema beim FC Bayern oder dem BVB? Was macht Bochum mit Jürgen Locadia? Und warum sollte der VfB doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen? Das alles und noch mehr in den Thesen des 19. Spieltags.

Die deutsche Spitzenklasse sollte bei Ginter zugreifen

Unverhofft kommt oft, heißt es. Und vielleicht könnten die Bayern oder Borussia Dortmund nun von der sehr speziellen Konstellation zwischen Matthias Ginter und Borussia Mönchengladbach profitieren. Es passiert jedenfalls nicht alle paar Wochen, dass ein deutscher Nationalspieler für vergleichsweise kleines Geld oder sogar zum Nulltarif zu haben wäre.

Ginter, der am Samstag bei Gladbachs Niederlage gegen Leverkusen neben Ersatzkeeper Tobias Sippel und den Youngstern Torben Müsel und Conor Noß als einziger Spieler gar nicht zum Einsatz kam, zeigte nur eine Woche davor in München, was er zu leisten im Stande ist. Die Bayern könnten im Sommer Niklas Süle verlieren, der schon länger immer mal mit einem Wechsel kokettiert. Mit Ginter stünde ein adäquater Ersatz schon parat, die Bayern müssten wohl nur zugreifen.

Oder aber den Spieler verschlägt es ein zweites Mal nach Dortmund. Nicht nur Lothar Matthäus sähe in Ginter eine Verstärkung für den in der Innenverteidigung nicht eben üppig besetzten BVB. Tatsächlich gibt es auch in Dortmund einige Fragezeichen.

Manuel Akanji ist begehrt, Mats Hummels muss seine Leistungen auf Dauer bestätigen - und dahinter klafft dann auch schon eine ziemliche Lücke im Kader. Sebastian Kehl hat ein Interesse an Ginter am Sonntag zwar ausgeschlossen. Aber das muss ja nicht viel heißen...

Meiste Kopfballtreffer in einer BL-Saison: Modeste schon fast ganz vorne! © getty 1/23 Er hat es wieder gemacht! Beim Sieg in Berlin hat Kölns Anthony Modeste bereits am 18. Spieltag seinen neunten Kopfballtreffer der Saison erzielt. Seit Beginn der Datenerfassung 2004 haben über die gesamte Spielzeit nur zwei Spieler häufiger eingeköpft. © getty 2/23 Platz 16: 15 Spieler haben es geschafft, in einer Saison sechs Kopfballtore zu erzielen. Darunter sind unter anderem: MARIO GOMEZ - 2008/09, 2010/11 und 2016/17 für den VfB Stuttgart, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg (Quelle: Opta). © getty 3/23 KLAAS JAN HUNTELAAR - sechs Kopfballtore 2011/12 für Schalke 04 © imago images 4/23 AYTAC SULU - sechs Kopfballtore 2015/16 für Darmstadt 98 © imago images 5/23 SRDJAN LAKIC - sechs Kopfballtore 2010/11 für den 1. FC Kaiserslautern © getty 6/23 MLADEN PETRIC - sechs Kopfballtore 2008/09 für den Hamburger SV © getty 7/23 SANDRO WAGNER - sechs Kopfballtore 2015/16 und 2017/18 für Darmstadt 98 und die TSG Hoffenheim © getty 8/23 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - sechs Kopfballtore 2016/17 für Borussia Dortmund © imago images 9/23 Kommen wir nun zur Top 15: Platz 11: SEBASTIAN ANDERSSON - sieben Kopfballtore 2019/20 für Union Berlin © getty 10/23 Platz 11: MARIO MANDZUKIC - sieben Kopfballtore 2011/12 für den VfL Wolfsburg © getty 11/23 Platz 11: MARIO MANDZUKIC - sieben Kopfballtore 2013/14 für den FC Bayern © getty 12/23 Platz 11: STEFAN KIESSLING - sieben Kopfballtore 2013/14 für Bayer Leverkusen © getty 13/23 Platz 11: KEVIN KURANYI - sieben Kopfballtore 2009/10 für Schalke 04 © getty 14/23 Platz 5: SASA KALAJDZIC - acht Kopfballtore 2020/21 für den VfB Stuttgart © getty 15/23 Platz 5: ANDRE SILVA - acht Kopfballtore 2020/21 für Eintracht Frankfurt © getty 16/23 Platz 5: ROBERT LEWANDOWSKI - acht Kopfballtore 2019/20 für den FC Bayern © getty 17/23 Platz 5: STEFAN KIESSLING - acht Kopfballtore 2012/13 für Bayer Leverkusen © getty 18/23 Platz 5: KEVIN KURANYI - acht Kopfballtore 2007/08 für Schalke 04 © imago images 19/23 Platz 5: MICHAEL BALLACK - acht Kopfballtore 2004/05 für den FC Bayern © getty 20/23 Platz 3: EDIN DZEKO - neun Kopfballtore 2008/09 für den VfL Wolfsburg © getty 21/23 Platz 3: ANTHONY MODESTE - neun Kopfballtore 2021/22 für den 1. FC Köln (nach 18 Spieltagen) © imago images 22/23 Platz 2: KEVIN KURANYI - zehn Kopfballtore 2006/07 für Schalke 04 © imago images 23/23 Platz 1: JAN KOLLER - elf Kopfballtore 2004/05 für Borussia Dortmund

Pepi hilft dem FCA sofort weiter

Nach dem ganzen (überzogenen) Brimborium um seine Verpflichtung durfte man sehr gespannt sein auf den ersten "richtigen" Auftritt von Ricardo Pepi beim FC Augsburg. Gegen Frankfurt durfte der 19-Jährige im Angriffszentrum beginnen und zeigte schon mehr als nur ein paar Ansätze.

Pepi hilft dem FCA sofort weiter, zeigte gegen die Eintracht im freien Spiel zwar noch ein paar Probleme in der Abstimmung mit den Kollegen und auch mit dem deutlich höheren Tempo in der Bundesliga im Vergleich zur MLS. Aber sobald sich Pepi dann dem gegnerischen Strafraum näherte oder in den eindrang, wurde es sofort gefährlich.

Im Strafraum wirken die Bewegungen des Amerikaners schon sehr klar, der Antritt und dessen Timing um in Abschlussposition zu kommen sind sauber. Nicht zufällig hatte Pepi die zweitmeisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum und die meisten Abschlüsse. Das mag man von einem Mittelstürmer auch erwarten, aber wie sich Pepi schon durchsetzen und in Position bringen kann, ist bereits ziemlich gut.

Mit dem Zugang hat Augsburg einen neuen Spielertypen im Angriff, neben den eher mitspielenden Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason einen klaren Strafraumspieler - und im Abstiegskampf damit eine echte Waffe.

Köln fehlt es an Geschwindigkeit und Agilität

Unter den Top 50 der schnellsten Bundesligaspieler in dieser Saison sind nur zwei Kölner: Dejan Ljubicic auf Platz 23 und Kingsley Ehizibue auf Platz elf. Nur spielt Ehizibue so gut wie gar nicht mehr und Ljubicic ist als zentraler Mittelfeldspieler gar nicht so sehr auf Top-Speed angewiesen - jedenfalls nicht so sehr wie ein Innenverteidiger, Außenverteidiger, Flügelspieler oder Angreifer. Hier fehlt es den Kölnern an einer wichtigen Zutat des modernen Fußballs.

In dieser Saison fällt das bisher kaum ins Gewicht, gegen die Bayern waren die Unterschiede in Sachen Geschwindigkeit, aber auch Handlungsschnelligkeit und Agilität jedoch teilweise enorm. Und das in beide Spielrichtungen. Mit dem Ball wurden beste Umschaltaktionen verschlampt oder von den Bayern-Spielern einfach wieder zugelaufen, gegen den Ball konnte Köln bei den Münchener Kontern nicht mehr schnell genug schließen und war mit den vielen kleinen Bewegungen der gegnerischen Spieler teilweise heillos überfordert.

In einer bisher überdurchschnittlich guten Spielzeit ist das jetzt schon ein Makel, der offensichtlich ist und damit einen Arbeitsauftrag für die kommende Transferperiode formuliert: Der FC benötigt ein paar Tempo-Spieler.

