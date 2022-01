Gladbach - Hütter und Matthäus diskutieren kontrovers wegen Ginter-Bankplatz: "Fass für euch aufgemacht"

Die Nichtberücksichtigung von Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach hat auch nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen für Wirbel gesorgt. Gladbach-Trainer Adi Hütter lieferte sich mit Lothar Matthäus einen verbalen Schlagabtausch.

"Mir ist klar, dass jetzt wieder dieses Fass aufgemacht wird. Nochmals: Bei uns gewinnt nicht ein einzelner ein Spiel, es verliert auch nie ein einzelner ein Spiel", sagte Hütter nach der 1:2-Pleite bei Sky.

Der erst unter der Woche verpflichtete Marvin Friedrich erhielt den Vorzug vor Ginter, dessen Vertrag nach gescheiterten Gesprächen zum Saisonende ausläuft. "Die Entscheidung ist so gefallen, dass heute Marvin Friedrich gespielt hat. Klar war er beim Elfmeter ein bisschen unglücklich, nichtsdestotrotz hat er ein ordentliches Debüt gegeben für Gladbach. Es ist ein Spieler für die Zukunft", sagte Hütter. "Das Fass ist für euch aufgemacht und jetzt schauen wir mal."

TV-Experte Matthäus konnte die Degradierung Ginters, der 90 Minuten auf der Bank saß, nicht nachvollziehen. "Ginter hat sich sportlich nichts zu Schulden kommen lassen, hat ein Riesenspiel bei Bayern gemacht und heute wird Jordan Beyer vor ihm eingewechselt und Jantschke macht sein drittes Spiel in dieser Saison", meinte der Rekordnationalspieler.

In einem solch wichtigen Spiel müsse man seiner Meinung nach die besten Spieler spielen lassen. "Außer man hat vielleicht die Ansage bekommen, die Spieler verlassen uns am Ende der Saison, also bauen wir schon für die Zukunft auf. Aber die Gegenwart ist mir als Fan von Borussia Mönchengladbach auch wichtig, deswegen verstehe nicht nur ich das nicht, dass Ginter nicht von Anfang gespielt hat, sondern eben auch viele Fans nicht", sagte Matthäus.

Mamadou Doucoure: Die Krankenakte des größten Pechvogels der Bundesligageschichte © getty 1/34 Mamadou Doucoure hat in 5 Jahren bei Borussia Mönchengladbach nur 2 Bundesligaspiele absolviert. Er ist einer der größten Verletzungspechvögel der Ligageschichte. Nun könnte er nach mehr als 7 Monaten Leidenszeit wieder im Fohlen-Kader stehen. © Twitter.com/borussia 2/34 17. Juni 2016: Gladbach-Sportdirektor Max Eberl ist die Freude ins Gesicht geschrieben, als er gemeinsam mit Doucoure bei dessen Vorstellung posiert. Ablösefrei sicherten sich die Fohlen die Dienste des PSG-Juwels. Doch schon damals gibt es Probleme. © getty 3/34 Zwar gilt Doucoure als eines der größten Defensiv-Talente des Kontinents, kommt allerdings schon verletzt in Mönchengladbach an. Ein Muskelbündelriss plagt den damals 18-Jährigen. Nur der Vorbote eines dramatischen Krankenverlaufs. © imago images 4/34 7. Oktober 2016: Die Borussia teilt mit, dass Doucoure, der bereits damals schon 32 Junioren-Länderspiele absolviert hatte, im Jahr 2016 nicht mehr ins Training einsteigen kann. Nach seinem Muskelbündelriss habe er einen Rückschlag erlitten. © imago images 5/34 9. Januar 2017: Mit Ruhe sollte Doucoure anschließend aufgebaut werden und dann zur Rückrunde ins Mannschaftstraining einsteigen, doch es folgte abermals eine Muskelverletzung, die er sich im Training zuzog. © getty 6/34 Sein zweiter Muskelbündelriss ist so schlimm, dass der junge Franzose fast ein Jahr ausfällt, immer wieder wird er in der Reha zurückgeworfen, muss dazu operiert werden. © imago images 7/34 6. Dezember 2017: Doucoure kann wieder am Training teilnehmen, doch dann kommt der Nikolaus-Tag und mit ihm das nächste Unheil. Es ist 11.17 Uhr als der 19-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht den Trainingsplatz verlässt. Der nächste Bündelriss. © imago images 8/34 1. Februar 2018: Dieses Mal erholt sich Doucoure etwas schneller von der Muskelverletzung, kann Anfang Februar schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Trainer Dieter Hecking will nun "ganz behutsam" mit ihm umgehen. © getty 9/34 "Es macht momentan null Sinn, Mamadou unter Druck zu setzen", sagt Hecking der Rheinischen Post: "Er war 20 Monate raus aus jeglichem Wettkampf. Ganz ehrlich: Ich plane erst zur kommenden Saison mit ihm." © imago images 10/34 26. Februar 2018: Doch auch aus diesem Plan wird nichts. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr ins Training zieht er sich einen Muskelteilriss im Oberschenkel zu und fällt abermals lange aus. © getty 11/34 Sommer 2018: Eberl äußert sich zum unglaublichen Verletzungspech des Franzosen beim Lokalradio 90.1.: "Es geht nicht darum, wann, sondern ob er überhaupt wieder zurückkommt. Das ist wirklich ein Drama, was sich da abspielt." © imago images 12/34 September 2018: Doucoure kommt wieder zurück und in einem Testspiel der Fohlen gegen den VfL Bochum sogar zu seinen ersten Einsatzminuten im Gladbacher Trikot. Ein Hoffnungsschimmer, der sich wenige Wochen später noch verstärkt. © imago images 13/34 14. Oktober 2018: Doucoure gibt in einem Testpsiel gegen den österreichischen Drittligisten Wiener SC sein Startelf-Debüt, ist sogar an zwei der sechs Gladbacher Treffer direkt beteiligt – und das als Innenverteidiger. © getty 14/34 "Es freut mich, dass Mamadou sich präsentieren konnte. Er hat eine richtig gute Halbzeit gezeigt", sagt Hecking im Anschluss: "Mamadou hat sich in diesem Spiel ein gutes Gefühl erarbeitet, das soll er nun mitnehmen." © imago images 15/34 3. und 11. November 2018: Doucoure bestreitet seine ersten beiden Spiele auf Wettkampfniveau – in der Regionalliga West bei der Gladbacher Reserve. Gegen Viktoria Köln und den BVB II steht er jeweils in der Startelf. Gladbach kassiert nur ein Gegentor. © imago images 16/34 15. November 2018: Das Testspiel gegen Preußen Münster wird für Doucoure erneut die letzte Partie für unbestimmte Zeit sein. Diagnose: Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im rechten Oberschenkel. © imago images 17/34 30. August 2019: Beim 3:2-Sieg der Gladbacher U23 beim Bonner SC feiert der Franzose das nächste Comeback. Er wird in der 67. Minute eingewechselt und spielt ohne Probleme zu Ende. Ein wichtiger Schritt für den mittlerweile 20-Jährigen. © imago images 18/34 Der neue Trainer Marco Rose betont, dass er Doucoure gerne "irgendwann auch bei uns oben sehen" wolle, es aber zunächst Kernaufgabe sei, gesund zu bleiben "und in Ruhe Spielzeit" zu sammeln: "Dabei soll keinerlei Druck aufkommen!" © imago images 19/34 6. Oktober 2019: Nach vier Einsätzen bei der Reserve steht Doucoure erstmals im Profikader, sitzt beim 5:0-Sieg der Fohlen gegen Augsburg aber 90 Minuten auf der Bank. Dennoch löst das geradezu Euphorie in Gladbach aus. © getty 20/34 Eberl: "Die Leidenszeit von Mamadou war sehr lange – und ich sage bewusst: war. Denn seit der Sommervorbereitung ist er komplett mit dabei. Das freut uns alle sehr, denn Mamadou ist ein großartiger Mensch und sehr guter Fußballer." © imago images 21/34 22. Oktober 2019: Die Vergangenheit holt den Innenverteidiger wieder ein. Mit einer erneuten Muskelverletzung fällt er bis Jahresende aus. © twitter.com/Borussia 22/34 14. Februar 2020: Obwohl er in jungen Jahren eine prall gefüllte Krankenakte statt eines einzigen Pflichtspiels für die Gladbacher hat, verlängert die Borussia den 2021 auslaufenden Vertrag Doucoures bis 2024. © getty 23/34 "Wir glauben an sein großes Talent", sagt Eberl: "Er hat die Chance, sich in aller Ruhe weiterzuentwickeln. Er kann und soll in Zukunft noch ein wichtiger Spieler für uns werden." Zu diesem Zeitpunkt war Doucoure schon rund 1000 Tage verletzt. © imago images 24/34 31. Mai 2020: Nach vier Einsätzen in der Reserve ist es am 29. Spieltag endlich so weit: Doucoure gibt sein Bundesliga-Debüt für die Fohlen. Beim 4:1 über Union Berlin wird er kurz vor Schluss eingewechselt. © imago images 25/34 Eberl freute sich anschließend für seinen Schützling: "Es war nicht nur ein wertvoller Sieg sondern auch ein hochemotionales Erlebnis für uns alle. Er musste lange kämpfen und wir sind sehr froh, dass er heute seine ersten Minuten spielen durfte." © imago images 26/34 16. Juni 2020: Doucoure erhält auch gegen Wolfsburg beim 3:0-Sieg der Gladbacher einen Kurzeinsatz von Rose. Erstmals in seiner Karriere bleibt er von Folgeverletzungen verschont. © imago images 27/34 Sommervorbereitung 20/21: Doucoure absolviert die kurze aber intensive Vorbereitung auf die Saison 2020/21 mit den Profis, steht in Testspielen gegen Venlo und gegen die eigene U23 auf dem Platz. © imago images 28/34 12. September 2020: Beim 2:0-Sieg der Gladbacher Reserve gegen Rödinghausen steht Doucoure noch auf dem Platz. Es wird erneut für ihn das letzte Spiel auf unbestimmte Zeit sein. © getty 29/34 "Bei Mams mussten wir wieder ein bisschen runterfahren. Bei ihm ist schon alles immer noch ein sehr fragiles Gebilde. Deswegen mussten wir ihn jetzt nochmal rausnehmen", sagt Rose. © imago images 30/34 Hinterher stellt sich raus, dass Doucoure an muskulären Problemen laborierte und deshalb bis auf weiteres lediglich trainieren, nicht aber am Spielbetrieb teilnehmen soll. © twitter.com/borussia 31/34 24. April 2021: Die Leidensgeschichte Doucoures erreicht einen neuen, traurigen Höhepunkt. Im Training reißt sich der heute 22-Jährige die Achillessehne. Es ist die schwerste von so vielen Verletzungen in seiner noch jungen Karriere. © imago images 32/34 Vor dem Spiel gegen Bielefeld posieren die Gladbach-Spieler mit seinem Trikot mit der Nummer vier und schicken Genesungswünsche. Beim Torjubel hält Embolo Doucoures Trikot hoch. © getty 33/34 "Es macht mich stolz, wenn die Mannschaft so eine Aktion selber plant und umsetzt", sagt Eberl bei Sky und ergänzt mitfühlend: "Man kann das gar nicht in Worte fassen, was dieser Junge alles ertragen muss." © imago images 34/34 Nach einer Leidenszeit von mehr als sieben Monaten steht im Januar 2022 nun die Rückkehr ins Mannschaftstraining der Fohlen an. Für die Partie des 19. Bundesliga-Spieltages gegen Bayer Leverkusen könnte Doucoure sogar wieder in den Kader berufen werden.

Matthäus über Ginter: "Will man ihn auf der Bank verhungern lassen?"

Man müsse sich daher schon die Frage stellen: "Was ist das Ziel mit Ginter in den nächsten Wochen und Monaten? Will man ihn auf der Bank verhungern lassen? Kann ihn Mönchengladbach noch gebrauchen?", ergänzte Matthäus. "Ich hoffe ja, weil er für mich ein interessanter Spieler ist und er immer zuverlässig war."

Hütter entgegnete: "Diese Stellungnahme nehme ich gerne auf, nichtsdestotrotz haben wir auch in vier Spielen, in denen er gespielt hat, 17 Tore bekommen. Das darf man nicht vergessen. Ihr macht es euch meiner Meinung nach viel zu einfach."

Es sei "immer noch meine Entscheidung", ergänzte der Gladbacher Trainer. "Nichtsdestotrotz müssen wir auch mit und ohne Matthias Ginter aus dieser Situation herauskommen."

Ginter-Abgang schon im Winter?

"Ich bin auch der Meinung, der Trainer muss das entscheiden, aber ich habe jetzt nicht den Grund gesehen", räumte Matthäus ein und verwies auf Ginters "super Spiel" beim 2:1-Sieg der Gladbacher beim FC Bayern zum Rückrundenstart. Natürlich kann man in die Zukunft denken und Friedrich ist auch ein guter Innenverteidiger, aber dass man Jantschke und Beyer noch vor ihn setzt, hat mich ein bisschen gewundert. Aber das ist meine Meinung." Hütters Schlusswort: "Ist in Ordnung."

Später, nachdem Hütter die Gesprächsrunde bereits verlassen hatte, äußerte Matthäus Zweifel, dass Ginters Bankplatz allein Hütters Entscheidung gewesen sei. "Ich glaube, dass es eine Gesamtentscheidung vom Klub war, weil bei der Personalie Ginter zuletzt eine gewisse Unruhe herrschte."

Sportdirektor Max Eberl hatte unter der Woche einen vorzeitigen Abgang Ginters nicht ausgeschlossen - auch im Fall von Denis Zakaria, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer endet. "Kommt etwas, womit wir uns finanziell beschäftigen müssen, kann ich nicht ausschließen, dass beide - oder einer - den Verein im Winter verlassen", sagte Eberl am Donnerstag. Ginter wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht, bei Zakaria gab es Gerüchte um ein mögliches Interesse seitens Manchester United.