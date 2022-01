RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vizemeister RB Leipzig empfängt am 20. Spieltag der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Wir erklären Euch, wie Ihr das Sonntagsspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Seit dem Rückrundenstart ist RB Leipzig in Topform. In der Bundesliga gelangen den Sachsen Siege über Mainz 05 und dem VfB Stuttgart. Am vergangenen Mittwoch siegte der Vizemeister zudem im DFB-Pokalachtelfinale gegen Hansa Rostock mit 2:0. Nachdem der FC Bayern München und der amtierende Champion Borussia Dortmund nicht mehr im Turnier sind, sind die Leipziger nun die Topfavoriten auf den Pokalsieg.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga - Wann und wo?

RB Leipzig will den Erfolgslauf am heutigen Sonntag (23. Januar) nun in der Bundesliga fortsetzen. Den Roten Bullen steht am 20. Spieltag der VfL Wolfsburg gegenüber. In der Leipziger Red Bull Arena geht das Spiel um 15.30 Uhr los.

Die Wölfe befinden sich weiterhin in der Krise. Der bislang letzte Sieg in der Liga liegt bereits zweieinhalb Monate zurück. Aus den vergangenen acht Spielen nahm der VfL Wolfsburg nur zwei Punkte mit. Was immerhin für die Wolfsburger spricht: Das Spiel in der Hinrunde gegen RB Leipzig gewann man mit 1:0.

© getty RB Leipzig steht nach dem 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock im DFB-Pokalviertelfinale.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg ist ein Bundesliga-Sonntagsspiel. Aus diesem Grund überträgt der Streamingdienst DAZN das Spiel heute live und in voller Länge. Wer die Vorberichterstattung zum Spiel sehen möchte, kann das ab 15 Uhr auf der Plattform. Dann bekommt Ihr Moderator Tobi Wahnschaffe und Reporter Marco Hagemann zu sehen. Unmittelbar vor Spielbeginn meldet sich dann das Kommentatoren-Duo bestehend aus Jan Platte und Experte Ralph Gunesch.

Neben den Sonntagsspielen bietet DAZN auch die Bundesliga-Freitagsspiele an, aber auch andere prestigereiche Bewerbe wie die Champions League oder die Primera Division. Fußball ist jedoch nur ein kleiner Teil des gesamten DAZN-Repertoires. Zu diesem gehören auch die US-Sportarten (NFL und NBA), Tennis, Handball, MMA, Darts, Boxen und noch vieles mehr dazu.

Um all diese Sportarten nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Für dieses fallen monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro an.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt die Partie jedoch trotzdem live verfolgen? Dann hat SPOX die perfekte Alternative. Wir tickern das Spiel nämlich von der ersten bis zur letzten Minuten live und ausführlich mit. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Gvardiol - Klostermann, Kampl, T. Adams, Angelino - Nkunku - Silva, Poulsen

Gulacsi - Mukiele, Orban, Gvardiol - Klostermann, Kampl, T. Adams, Angelino - Nkunku - Silva, Poulsen VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle