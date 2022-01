Am 20. Spieltag der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg zu Gast bei RB Leipzig. Das gesamte Spiel hier im Liveticker.

Leipzig will den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht verlieren, für Wolfsburg geht es mittlerweile schon um den Klassenerhalt. Das gesamte Duell am 20. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Leipzigern ist unter der Woche der Traum des DFB-Pokal-Triumphs näher gekommen, in der Bundesliga macht Leipzig jedoch nicht den Druck auf den Tabellenführer wie in den vergangenen Saisons. Zum FC Bayern hat Leipzig bereits 18 Punkte Rückstand.

Vor Beginn: Der VfL Wolfsburg hat seit knapp zehn Wochen kein Spiel mehr in der Bundesliga gewonnen, die Ausbeute aus den vergangenen acht Spielen ist mit zwei Punkten sehr mager. Aber: Die Wölfe haben die Leipziger bereits in der Hinrunde mit 1:0 geschlagen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker RB Leipzig vs. Wolfsburg! Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Kampl, T. Adams, Angelino - Nkunku - Silva, Poulsen

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Kampl, T. Adams, Angelino - Nkunku - Silva, Poulsen Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit der Vorberichterstattung ab 14.30 Uhr.

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag