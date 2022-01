Im ersten Spiel nach der Winterpause muss sich Eintracht Frankfurt beim heutigen Topspiel mit dem BVB messen. Alle Information zum Spiel und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Rückrundenauftakt in der Bundesliga! Beim heutigen Topspiel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt. Kommt es heute zu einem ähnlich furiosen Spiel wie beim 5:2 am 1. Spieltag?

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 8. Januar, duellieren sich der BVB und Eintracht Frankfurt. Das Topspiel wird heute um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Für den heutigen Gastgeber verlief die Hinrunde durchaus zufriedenstellend. Nach einem schwierigen Auftakt fand das Team von Neu-Trainer Oliver Glasner immer besser in die Spur. Zuletzt gab es sogar drei Siege in Folge in der Bundesliga. Vor der heutigen Partie muss die Eintracht jedoch auf einige Spieler verzichten. Beispielweise fallen Danny da Costa und Jesper Lindström mit einer Covid-19-Infektion aus. Verletzt sind zudem auch noch Jens Petter Hauge und Christopher Lenz. Schwierige Voraussetzungen vor dem schweren Spiel gegen den BVB.

Einige Ausfälle muss der BVB heute jedoch auch verkraften. Marius Wolf und Dan-Axel Zagadou wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Hinzu kommt Manuel Akanji, der für die Stabilität der Dortmunder Verteidigung sehr wichtig ist. Diese Ausfälle muss der BVB am heutigen Tag auffangen, wenn sie den Rückstand in der Tabelle auf den FC Bayern München nicht noch größer werden lassen wollen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Rode, Sow - Chandler, Kostic - Paciencia, Kamada - Borré

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Rode, Sow - Chandler, Kostic - Paciencia, Kamada - Borré BVB: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, T. Hazard - Haaland

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das heutige Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB ist heute exklusiv bei Sky zu sehen. Der Privatsender hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Spielen der Bundesliga am Samstag.

© getty Im Hinspiel traf Erling Haaland für den BVB gleich doppelt.

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die Partie heute live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD.

Die Übertragung des Topspiel beginnt bei Sky heute um 17.30 Uhr. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz.

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Bei Sky gibt es gleicht zwei Möglichkeiten die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt heute im Livestream zu sehen.

Zum einem geht das über die Sky Go-App, mit der Ihr Eure gesamten Sky-Inhalte bequem mit Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt. Alternativ könnt Ihr beim Pay-TV-Sender auch das Sky Ticket buchen. Mit diesem seht Ihr die heutige Begegnung ebenfalls live und vollumfänglich.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: 18. Spieltag der Bundesliga

18. Spieltag der Bundesliga Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. BVB

Eintracht Frankfurt vs. BVB Datum: 8. Januar

8. Januar Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: Sky

Sky Übertragung im Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Sky Go, Sky Ticket Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt im ausführlichen Liveticker verfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle am 18. Spieltag