Deutschlands beste Schiedsrichterin Riem Hussein im Interview: "Der Weg in die Männer-Bundesliga wäre für mich zu weit - um nicht zu sagen unmöglich"

Im November 2021 schrieben Riem Hussein und ihre zwei Assistentinnen Geschichte: Sie leiteten als erstes weibliches Schiedsrichterteam ein Profispiel der Männer in Deutschland. Im Interview mit SPOX und GOAL erklärt die 41-Jährige, die 2013, 2016, 2020 und 2021 zur Schiedsrichterin des Jahres gewählt wurde, wieso sie wohl kein Spiel mehr in der Männer-Bundesliga leiten wird und spricht über ihren Alltag als Apothekerin.

Frau Hussein, Sie sind eine der bekanntesten deutschen Schiedsrichterinnen und waren nach Bibiana Steinhaus 2015 die zweite Frau, die auch im Profibereich der Männer eingesetzt wurde. Was bedeuten Ihnen diese Einsätze?

Riem Hussein: Sie bedeuten mir natürlich sehr viel. Für uns Frauen ist das sicherlich auch ein Signal zu zeigen, dass wir genauso in den hohen Männer-Spielklassen mithalten können. Ich hoffe natürlich, dass ich in dieser Rolle ein Vorbild sein kann - eine Inspiration für junge Sportlerinnen, die ebenfalls diesen Weg gehen möchten. Es ist sicherlich eine große Ehre, es als Frau in diesem Bereich so weit geschafft zu haben. Diese Erfahrung wünsche ich auch anderen.

Pfeifen Frauen anders als Männer?

Hussein: Das müssten die Spieler beantworten. Es gibt sicherlich unterschiedliche Charaktere - sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Schiedsrichtern. Die einen sind sehr stark darin, stets die richtige Entscheidung zu treffen, andere wiederum kommen über ihre Persönlichkeit und haben eine entsprechende Ausstrahlung auf dem Platz und wieder andere sind, was die Fitness angeht, sehr weit - und beim Spielgeschehen entsprechend näher dran als andere. Insgesamt würde ich da keinen geschlechterspezifischen Unterschied machen.

Wo ordnen Sie sich da ein?

Hussein: Ich sehe mich als sehr kommunikative Schiedsrichterin und würde schon sagen, dass ich weiß, wie Fußball gespielt wird. Als ehemalige Spielerin kann ich mich schon sehr gut in die Akteure auf dem Platz reinversetzen und entsprechend meine Entscheidungen treffen.

Wie unterscheiden sich die Spiele der Männer von denen der Frauen?

Hussein: Aufgrund der physischen Voraussetzungen sind sicherlich das Tempo und die Intensität bei den Männern viel höher. Daraus ergibt sich auch, dass eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter häufiger Entscheidungen treffen muss. Oft sind Spiele der Männer auch verbal lauter und aggressiver - sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld und im Stadion.

© getty Riem Hussein während eines Länderspiels.

Riem Hussein: Sexistische Sprüche gab es noch nie

Ist es schon vorgekommen, dass auf dem Platz Ihnen gegenüber ein sexistischer Spruch kam?

Hussein: Nein, überhaupt nicht. Wenn mal ein Spruch kam, dann ging es immer um die Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ich hatte bisher auch nicht viele Spiele, in denen sich die Menschen bei mir beschwert haben.

Im Mai 2021 pfiffen Sie das Frauen-Champions-League-Finale zwischen Chelsea und Barcelona. War es schwierig, ein Spiel mit so vielen Stars auf dem Feld zu leiten?

Hussein: Das war für mich kein Problem. Ich versuche, in jedem Spiel die Akteure gleich zu behandeln und mache da keinen Unterschied, ob der eine oder andere Spieler oder die Spielerin in der öffentlichen Wahrnehmung ein Star ist. Sicherlich freue ich mich immer, wenn viele qualitativ gute Spielerinnen auf dem Platz stehen, weil sie das Fußballspiel bereichern. Meine Entscheidungen beeinflusst das aber in keinster Weise. Ich habe schon EM- und WM-Spiele gepfiffen, in denen immer der eine oder andere Star auf dem Platz stand. Das darf für mich aber keine Rolle spielen. Dennoch muss ich als Schiedsrichterin auch ein gewisses Feingefühl haben und wissen, welchen Typ Mensch ich vor mir habe.

Bei der Frauen-WM 2019 haben Sie das Vorrundenspiel zwischen den USA und Chile vor fast 50.000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark geleitet. Lässt man sich da als Schiedsrichterin schon mal von der Atmosphäre anstecken?

Hussein: Die Stimmung damals war mitreißend und hervorragend und ich war schon vor dem Spiel ausgesprochen nervös - schließlich war es meine erste WM. Es war natürlich eine Wahnsinnskulisse, die mich schon sehr gepusht und motiviert hat. Aber es war keineswegs so, dass die Atmosphäre einschüchternd war oder Ähnliches. Es war ein ganz besonderes Spiel für mich, das schon seine Spuren bei uns allen im Team hinterlassen hat - in positiver Hinsicht.

Wie reagieren Sie, wenn die Stimmung im Stadion mal zu kippen droht? Werden Referees diesbezüglich besonders geschult?

Hussein: Das Wichtigste ist immer, dass man eine Wahrnehmung zu seiner Entscheidung hat und entsprechend hinter der Entscheidung steht. Man sollte sich nicht emotionalisieren oder gar provozieren lassen. Dann wäre man als Schiedsrichter fehl am Platz. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich schon einmal in einer derartigen Situation war. Eine wirkliche Schulung dazu gibt es auch nicht. Sicherlich könnte man das in der Theorie mit Rollenspielen üben, aber am Ende zählt die praktische Ausführung auf dem Platz.

© imago Ivana Martincic leitete das Länderspiel des DFB-Teams gegen Liechtenstein.

Hussein: "Manche Leute rufen bei meinen Eltern an"

Im November pfiff mit der Kroatin Ivana Martincic erstmals eine Frau ein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Steht ein Spiel auf dieser Ebene noch auf Ihrer Agenda?

Hussein: Also die internationalen Männerspiele kann man ja laut der aktuellen UEFA-Richtlinie nur dann pfeifen, wenn man auch im eigenen Land in der ersten Liga pfeift. Von daher würde sich ein solches Ziel für mich schon schwierig gestalten - weil ich bei den Männern bislang nur in der 3. Liga pfeife. Der Weg wäre für mich also viel zu weit - um nicht zu sagen unmöglich. Es ist auch nicht in jedem Land das Gleiche, es in die erste Liga zu schaffen. Der Weg dorthin ist von so vielen Faktoren abhängig und Deutschland ist da als Fußballland mit mehreren sehr starken nationalen Spielklassen sicherlich ein Stück weit anspruchsvoller als anderswo.

Hauptberuflich arbeiten Sie als Apothekerin in Bad Harzburg. Wie oft werden Sie von Ihren Kunden auf Ihre zweite Leidenschaft angesprochen?

Hussein: Das passiert fast täglich, würde ich sagen. Wenn mich die Leute im Fernsehen gesehen haben, sprechen sie mich schon darauf an und manche rufen sogar bei meinen Eltern zu Hause an - das ist manchmal schon sehr amüsant. Wir sind hier ja eine relativ kleine Gemeinde und als Apothekerin bin ich ja quasi greifbar für die Menschen. Da ist meine Arbeit als Schiedsrichterin schon regelmäßig ein Thema.

Wie hilft Ihnen Ihr Job in der Apotheke bei Ihrer Arbeit auf dem Feld? Gibt es ein Mittel für Ruhe bewahren oder zählt das schon unter Doping?

Hussein: Es gibt sicherlich das eine oder andere Mittel für Ruhe bewahren, aber das würde ich nicht unbedingt vor einem Spiel einnehmen. (lacht) Die Arbeit in der Apotheke hilft mir aber schon auf dem Platz und umgekehrt. Ich bin sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben sehr entscheidungsfreudig. Ich blicke nicht lang zurück, sondern schaue nach vorn und habe meine persönlichen Strategien, die Dinge anzugehen. Diesen Mut und dieses Selbstvertrauen brauche ich sowohl als Unternehmerin als auch im Schiedsrichterwesen. In beiden Fällen treffe ich auf verschiedene Charaktere, die ich mehr oder weniger beraten oder eben führen darf. Diese Führungsaufgaben und diese Personalverantwortung habe ich in meinem Schiedsrichterteam und auch im Job. Ich bin ja mit meinen beiden Geschwistern selbstständig und blicke daher sicherlich ganz anders und entscheidungsfreudiger auf einige Dinge, als wenn ich beispielsweise irgendwo angestellt wäre. Von daher ergänzt sich beides schon ganz gut.