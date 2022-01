BVB - News: ManUnited-Legende Rio Ferdinand prognostiziert Bellingham Ballon-d'Or-Gewinn

Der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger Rio Ferdinand hat BVB-Mittelfeldmotor Jude Bellingham eine große Karriere und sogar den Gewinn der höchsten individuellen Auszeichnung für einen Profifußballer prognostiziert.

"Irgendwann in seiner Karriere wird er den Ballon d'Or gewinnen", sagte die Legende von Manchester United in einem Video auf seinem eigenen YouTube-Kanal: "Jude hat noch alle Zeit der Welt, aber er ist schon ein extrem beeindruckender Spieler." Was der junge Engländer mit 18 Jahren bereits geleistet habe, sei "bemerkenswert", so Ferdinand.

Der ehemalige englische Nationalspieler hatte den Red Devils bereits in der Vergangenheit einen Transfer des BVB-Juwels ans Herz gelegt. "Wenn man zu den Spitzenklubs gehört, gibt es einige Talente, die man verpflichten sollte, sofern die finanziellen Bedingungen es zulassen. Er gehört zu denjenigen, die du nicht verpassen willst", sagte Ferdinand im November des vergangenen Jahres.

Bellingham ist bei Borussia Dortmund seit seinem Wechsel 2020 von Birmingham zum Schlüsselspieler geworden. Besonders in der laufenden Saison glänzte er neben seinen Qualitäten in der Defensive vermehrt auch als Abschlussspieler im Angriff. In 72 Pflichtspielen kommt der 18-Jährige auf acht Treffer, vier davon erzielte er in der laufenden Spielzeit. Dazu kommen noch 14 Vorlagen (davon 10 in dieser Saison).

Aufgrund seiner Leistungen wurden zuletzt Gerüchte über einen vorzeiten Abschied vom BVB im kommenden Sommer trotz Vertrags bis 2025 laut. Unter anderem soll sich der FC Liverpool um Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp einen Bellingham-Transfer zur Priorität gesetzt haben.

Zuletzt nahm Bellingham jedoch selbst Luft aus etwaigen Diskussionen, indem er den Schwarzgelben eine Liebeserklärung zukommen ließ: "Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung. Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren"