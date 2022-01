BVB, News und Gerüchte: Bellingham mit Liebeserklärung - Kritik an Reus

Jude Bellingham hat seine Zuneigung zu Borussia Dortmund bekräftigt. Uwe Bein übt Kritik an Marco Reus. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Liebeserklärung von Bellingham

Jude Bellingham hat eine Liebeserklärung an Borussia Dortmund abgegeben. "Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung. Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren", wird der 18-Jährige auf der Homepage der Dortmunder zitiert.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison kam der Engländer in 24 Pflichtspielen auf drei Tore und neun Vorlagen.

"Ich kenne die Summe schon, sie war ja überall zu lesen, als ich im vergangenen Sommer nach Dortmund gewechselt bin", sagte Bellingham zu seiner Ablöse: "Ich kann nur sagen: Das war schon bemerkenswert! Wer gibt schon so viel Geld für einen so jungen Kerl aus, und dann auch noch während der Covid-Pandemie?"

BVB, News: Bein kritisiert Reus

Der kicker hat Marco Reus in seiner traditionellen Rangliste des deutschen Fußballs in der Kategorie "Mittelfeld offensiv" in die "Internationale Klasse" eingestuft. Eine Einschätzung, die der frühere Nationalspieler Uwe Bein nicht nachvollziehen kann.

"Reus hätte ich nur in der 'Nationalen Klasse' platziert", sagte Bein dem kicker: "Wenn der BVB schnell nach vorne durchkombinieren will, nimmt häufig Reus das Tempo raus. Ist er am Ball, werden die Angriffe nicht zu Ende gespielt."

Der 32-Jährige habe sein "fußballerisch sicher vorhandenes Potenzial diesmal nicht entsprechend abgerufen", so der 61-Jährige, der in Deutschland für den 1. FC Köln, den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt spielte.

© getty Jude Bellingham fühlt sich in Dortmund extrem wohl.

BVB, News: Brandt "zu oft zwischen Top und Flop"

In der "Nationalen Klasse" der kicker-Rangliste befindet sich mit Julian Brandt ein weiterer Dortmunder. "Er bietet gewisse Angriffsflächen und schwankt zu oft zwischen Top und Flop", erklärte Bein.

BVB: Die kommenden Spiele