Zum Auftakt des 14. Spieltags der Bundesliga duellieren sich Union Berlin und RB Leipzig. Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Spitzenspiel am Freitagabend in der Bundesliga! Mit Union Berlin und RB Leipzig treffen am heutigen Abend der Tabellensechste und der Tabellenachte aufeinander. Das Spiel beginnt am heutigen Freitag, den 3. Dezember, um 20.30 Uhr. Spielstätte ist das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Beide Teams mussten am vergangen Sonntag in der Bundesliga eine Niederlage einstecken. Für RB Leipzig war es sogar die zweite Pleite in Folge. Generell scheint das Team von Neu-Trainer Jesse Marsch in dieser Saison noch nicht so recht in Fahrt zu kommen. In der Champions League ist Leipzig schon vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase ausgeschieden. Und der aktuelle Platz acht in der Liga dürfte die Verantwortlichen ebenfalls nicht zufriedenstellen.

Hinzu kommen aktuell schwerwiegende Corona-Probleme. Neben Cheftrainer Jesse Marsch hat sich unter der Woche auch noch der neue Co-Trainer Achim Beierlorzer mit dem Coronavirus infiziert. Mit einem Sieg heute könnte in Leipzig wieder etwas Ruhe einkehren und RB könnte sich erneut an die Europapokalplätze heranschieben und den heutigen Gegner überholen.

Mit Platz sechs steht der heutige Gastgeber Union Berlin in der Tabelle hervorragend da. Doch in den letzten Wochen lief auch für die Eisernen nicht alles rund. Fünf Punkte erzielte Union Berlin nur in den letzten fünf Bundesligaspielen. Zudem droht das Aus in der Conference League. Können sich die Gastgeber mit einem Sieg heute in der Spitze der Tabelle weiter etablieren?

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Die heutige Begegnung zwischen Union Berlin und RB Leipzig wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält nämlich die exklusiven Übertragungsrechte der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und damit auch an der heutigen Partie.

Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr das Spiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig am heutigen Abend auf DAZN1. Schon ab 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel. Anpfiff ist dann um 20.30 Uhr. Als Moderator führt Alex Schlüter durch die Sendung. Die Begegnung wird kommentiert von Lukas Schönmüller und DAZN-Experte Jonas Hummels.

Wer die Partie zwischen Union Berlin und RB Leipzig heute live im TV sehen möchte, der benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Das kostet monatlich 14,99 Euro. DAZN bietet ebenfalls ein Jahres-Abonnement an, welches 149,99 Euro kostet. Mit diesem Jahres-Abo könnt Ihr im Vergleich zum Monats-Abo 29,98 Euro sparen.

Die Übertragung im Livestream

Als Streamingdienst bietet DAZN selbstverständlich auch einen Livestream zur heutigen Begegnung zwischen Union Berlin und RB Leipzig an. Diesen könnt Ihr auf Eurem Smart-TV oder Eurem Laptop im Browser schauen.

DAZN bietet zudem einen kostenlose App an, mit der Ihr das gesamte Programm von DAZN bequem auf Eurem Smartphone oder Tablet streamen könnt.

Die Infos im Überblick

Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Prömel, Gießelmann - Kruse - Becker, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Prömel, Gießelmann - Kruse - Becker, Awoniyi RB Leipzig: Martinez - Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino - Laimer, Kampl - A. Haidara, Forsberg - Silva, Nkunku

Die Partie im Liveticker

Wer die Partie zwischen Union Berlin und RB Leipzig heute nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. Wir verfolgen für Euch die Partie nämlich im ausführlichen Liveticker und Ihr verpasst so keine wichtige Spielszene.

