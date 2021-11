RB Leipzig: Nächster positiver Coronatest - Training abgesagt

Bundesligist RB Leipzig droht der nächste Corona-Schock. Vor der Trainingseinheit am Dienstag gab es mindestens einen neuen positiven Corona-Schnelltest.

Dabei soll es sich um einen Mitarbeiter aus dem Staff handeln. Das Training am Vormittag wurde daraufhin abgesagt.

Alle Spieler mussten sich einem PCR-Test unterziehen, um eine Infektion sicher ausschließen zu können. Das berichtete die Bild, nach SID-Informationen trifft der Bericht zu.

Der Vizemeister war zuletzt akut von mehreren positiven Fällen betroffen gewesen. Unter anderem verpassten Chefcoach Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi wegen positiver Tests die vergangenen beiden Spiele in der Champions League beim FC Brügge (5:0) sowie am Wochenende in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:3).