FC Augsburg vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

FC Augsburg vs. RB Leipzig - so lautet heute eine von fünf Bundesligabegegnungen des 16. Spieltags. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Bundesliga, FC Augsburg vs. RB Leipzig: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Bundesliga treffen am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, mit dem FC Augsburg und RB Leipzig zwei Sieger des vergangenen Spieltags aufeinander. Angepfiffen wird die Partie des 16. Spieltags um 20.30 Uhr in der WWK-Arena.

Leipzig ließ am vergangenen Samstag Borussia Mönchengladbach beim Debüt von Neu-Trainer Domenico Tedesco beim 4:1 keine Chance. Nur zwei Tage nach der Verpflichtung des neuen Trainers wirkte Leipzig wie verwandelt. "Insgesamt war es ein schöner Einstand", sagte Tedesco nach seinem ersten Bundesliga-Duell seit März 2019.

Durch den Sieg schob sich Leipzig in der Tabelle an die europäischen Plätze heran, mit einem weiteren Erfolg in Augsburg soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Der FC Augsburg erinnert in dieser Saison an eine Wundertüte. Auf schwache Leistungen folgen oft unerwartete Siege wie gegen den FC Bayern München und zuletzt beim 1. FC Köln. Dieser Sieg war beim Blick auf die Tabelle wichtig, da viele Konkurrenten im Tabellenkeller ebenfalls punkteten und der FCA trotz des Dreiers weiter auf Relegationsplatz 16 steht. Kann Augsburg heute die Auswärtsschwäche der Leipziger ausnutzen? In der Auswärtstabelle belegt RB mit nur drei Unentschieden den vorletzten Platz.

Bundesliga: Der 16. Spieltag am Mittwoch im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 15. Dezember 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 15. Dezember 20.30 Uhr Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth 15. Dezember 20.30 Uhr Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim 15. Dezember 20.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 15. Dezember 20.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg

FC Augsburg vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv live übertragen wird FC Augsburg vs. RB Leipzig heute von Sky. Der Pay-TV-Sender sicherte sich nämlich nicht nur die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen, sondern auch an allen Spielen in englischen Wochen - und in einer solchen befinden wir uns heute.

Wer ein Sky-Abo mit dem Bundesliga-Paket abgeschlossen hat, der kann das Spiel heute ab 20.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) live verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Kai Dittmann. Neben Augsburg vs. Leipzig beginnen heute drei weitere Spiele um 20.30 Uhr. Alle Spiele fasst Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) in der beliebten Konferenz zusammen.

Auch für die Übertragung von Augsburg vs. Leipzig im Livestream ist Sky heute verantwortlich. Sky-Kunden können den Livestream über die Sky-Go-App ohne zusätzliche Kosten auf verschiedenen Endgeräten abrufen. Allen anderen bleibt die Möglichkeit, sich das Spiel nach Buchung eines kostenpflichtigen Sky Ticketanzusehen. Sky Ticket ist ideal für alle, die keinen langfristigen Vertrag abschließen wollen. Der Livestream kann über folgende Endgeräte abgerufen werden: Tablet, PC, Konsole, Smart TV oder Handy.

FC Augsburg vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX berichtet von der Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig in Form eines schriftlichen Livetickers. Auch einen Konferenz-Liveticker bieten wir Euch heute an.

Hier geht's zum Liveticker FC Augsburg - RB Leipzig.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, FC Augsburg vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gumny, Oxford, Iago - Moravek, Dorsch - Jensen, Vargas - Hahn, Gregoritsch

Gikiewicz - Framberger, Gumny, Oxford, Iago - Moravek, Dorsch - Jensen, Vargas - Hahn, Gregoritsch RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

