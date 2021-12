BVB-Trainer Rose über ein Unterschätzen des Gegners Fürth: "Das wäre dämlich"

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund kann sich ein Unterschätzen des Tabellenschlusslichts SpVgg Greuther Fürth am Mittwoch (20.30 Uhr) nicht vorstellen. "Man erwartet Siege von Borussia Dortmund. Es wäre blöd, wenn wir einen Spieler in der Mannschaft hätten, der den Gegner unterschätzt. Das wäre dämlich!"

Der Coach lobte ausdrücklich die Arbeit seines Kollegen Stefan Leitl bei den Franken. "Ich finde Fürth macht das mit Stefan Leitl sehr ordentlich. Es ist nicht einfach, Lücken zu finden", sagte der Borussia-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Duell im Signal Iduna Park.

Rose weiter: "Trotz der Punktekonstellation: Es ist eine gefährliche Mannschaft, die Jungs wehren sich, sind da. Sie haben durch den ersten Heimsieg einen Kick bekommen. Sie haben einen sehr guten Trainer, eine gute Idee, lassen sich nicht unterkriegen."

Rose muss voraussichtlich auf Donyell Malen und Raphael Guerreiro verzichten. Beide hätten bislang nicht mit der Mannschaft trainiert, so der Trainer der Schwarz-Gelben. "Bei Guerreiro wird es sehr knapp. Malen hatte einen richtigen Infekt. Er ist gestern gelaufen, wir müssen gucken, was heute möglich ist."

In der Europa League wurde dem BVB am Dienstag der Gegner Glasgow Rangers in der Zwischenrunde zugelost. Hierzu urteilte Rose: "Ein spannendes Los, ein toller Verein. Ich glaube, das sind immer spannende Duelle, tolle Fans. Wir hoffen, dass das dann auch mit Fans stattfinden kann."