BVB, News und Gerüchte: Zagadou und Borussia Dortmund können sich wohl Vertragsverlängerung vorstellen

BVB-Gerücht: Vertragsverlängerung mit Zagadou?

Sowohl Dan-Axel Zagadou als auch Borussia Dortmund sind einer weiteren Zusammenarbeit offenbar nicht abgeneigt. Laut Sport1 können sich beide Parteien vorstellen, den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Allerdings wolle der BVB noch abwarten, wie sich der Innenverteidiger in den kommenden Wochen und Monaten schlägt und erst dann über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers entscheiden.

Der kicker hatte zuletzt noch berichtet, dass eine Vertragsverlängerung noch kein Thema sei. Der 22-Jährige hatte in seiner jungen Karriere schon mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Erst am Dienstag hatte Zagadou sein Startelf-Comeback in der Champions League gegen Besiktas Istanbul gefeiert.

Angesichts der Verletzung von Manuel Akanji, der sich einer Knie-OP unterziehen musste, und der anhaltenden Probleme von Mats Hummels wird Zagadou in den verbleibenden Spielen der Hinrunde wohl regelmäßig zum Einsatz kommen. Zudem steht Trainer Marco Rose noch Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracic zur Verfügung.

BVB - Ex-Flop Januzaj offenbar bei Barca im Gespräch

Der FC Barcelona erwägt offenbar, sich im Januar um Offensivspieler Adnan Januzaj von Real Sociedad zu bemühen. Das berichten mehrere spanische Medien.

Demnach beobachte Barca die Situation des 26-jährigen Belgiers ganz genau. Januzaj soll zwar seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag bei Real Sociedad verlängern wollen - sollte es aber doch nicht dazu kommen, stehe Barca schon bereit, heißt es in einem Bericht der AS.

Für Real Sociedad wäre der Januar in diesem Fall schließlich die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für Januzaj zu kassieren.

Der belgische Nationalspieler war 2017 von Manchester United zu Real Sociedad gewechselt und hat dort seine sportliche Heimat gefunden. In der Saison 2015/16 war Januzaj an den BVB verliehen, konnte jedoch nicht überzeugen und kam nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze.

BVB - Dahoud: "Dann fällst du in ein Loch"

Mahmoud Dahoud ist nach überstandener Innenbanddehnung im Knie zurück. Gegen Besiktas Istanbul hatte er in der Champions League mit drei Vorlagen geglänzt. Dass er über die volle Distanz auf dem Rasen gestanden hatte, sei "sehr wichtig" gewesen, sagte der Mittelfeldspieler gegenüber Vereinsmedien.

"Gegen Wolfsburg habe ich schon 90 Minuten gespielt, das hat mir sehr gut getan. Aber der Körper will ja auch etwas zurückhaben und dann fällst du ein Loch", erklärte Dahoud: "Dann versuchst du, dir über Regeneration wieder etwas zurückzuholen".

Beim Topspiel gegen den FC Bayern wurde er nach einer Stunde ausgewechselt. Mit seiner Leistung beim 2:3 sei er nicht zufrieden gewesen: "Gegen Bayern habe ich nicht so gut ins Spiel gefunden."

Die anstehende Partie gegen Bochum sei für ihn indes eine besondere. "Meine Mama wohnt fünf Minuten Fußweg vom Stadion entfernt, immer wenn ich zu ihr fahre, sehe ich das Stadion", sagte Dahoud und warnte vor dem Aufsteiger: "Gegen Bochum wird es kein leichtes Spiel. Die werden alles reinhauen. Die werden uns keine Lücken lassen und sich schon wehren."

BVB gastiert beim VfL Bochum

Borussia Dortmund gastiert am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) am 15. Spieltag der Bundesliga beim VfL Bochum. Trainer Marco Rose wird aufgrund der Roten Karte, die er im Topspiel gegen den FC Bayern kassiert hatte, nicht auf der Bank sitzen.

"In der Vorbereitung ist das kein großes Thema für uns. Ich kann im und rund ums Spiel nicht eingreifen, die Jungs vorzubereiten, sollte aber möglich sein. Dazu habe ich natürlich vollstes Vertrauen ins Trainerteam", sagte Rose am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Co-Trainer Alexander Zickler wird ihn vertreten.

Borussia Dortmund: Mögliche Aufstellung gegen Bochum

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Can - Bellingham, Dahoud - M. Wolf, Haaland, Reus

Ranking: BVB-Transferperioden im Check - das war Dortmunds bestes Jahr © getty 1/41 Seit zehn Jahren hat sich der BVB hinter den Bayern als feste zweite Größe im deutschen Fußball etabliert. Das liegt auch an vielen cleveren Transfers, die man in den letzten Jahren getätigt hat. SPOX beleuchtet die besten BVB-Transferperioden seit 2000. © getty 2/41 Platz 10 | Saison 2007/08 – Zugänge: Mladen Petric (3,5 Mio. Euro), Jakub Blaszczykowski (3,05 Mio. Euro), Antonio Rukavina (2,3 Mio. Euro), Diego Klimowicz (1,5 Mio. Euro), Marc Ziegler (250 Tsd. Euro), Mats Hummels (Leihe) © getty 3/41 Abgänge: Ebi Smolarek (4,5 Mio. Euro), Steven Pienaar (Leihe, 500 Tsd. Euro), Nuri Sahin (Leihe, 100 Tsd. Euro), Christoph Metzelder (ablösefrei), Lars Ricken (BVB II) © getty 4/41 Nach Jahren im Mittelmaß der Tabelle wurde im Sommer 2007 der Grundstein für die erfolgreichen Jahre danach gelegt. Mit Blaszczykowski und Hummels sicherte man sich vielversprechende junge Spieler, zudem kam mit Petric ein solider Knipser. © getty 5/41 Platz 9 | Saison 2012/13 – Zugänge: Marco Reus (17,1 Mio. Euro), Julian Schieber (5,5 Mio. Euro), Leonardo Bittencourt (2,7 Mio. Euro), Nuri Sahin (Leihe, 100 Tsd. Euro) © getty 6/41 Abgänge: Shinji Kagawa (16 Mio. Euro), Lucas Barrios (8,5 Mio. Euro), Ivan Perisic (8 Mio. Euro), Dimitar Rangelov (500 Tsd. Euro), Chris Löwe (500 Tsd. Euro) © getty 7/41 Nachdem sich Leistungsträger Kagawa in Richtung ManUnited verabschiedete, holte der BVB mit Reus einen mehr als würdigen Nachfolger. Das sollte sich auszahlen. Neben der Vizemeisterschaft stand der BVB im Mai 2013 auch im Finale der CL. © getty 8/41 Platz 8 | Saison 2011/12 – Zugänge: Ilkay Gündogan (5,5 Mio. Euro), Ivan Perisic (4 Mio. Euro), Chris Löwe (225 Tsd. Euro) / Abgänge: Nuri Sahin (10 Mio. Euro), Tamas Hajnal (1 Mio. Euro), Mohamed Zidan (400 Tsd. Euro), Dede (Karriereende) © getty 9/41 Die Saison 11/12 markierte den Höhepunkt der Ära unter Jürgen Klopp. Für den zu Real Madrid gewechselten Sahin fand man in Gündogan mehr als gleichwertigen Ersatz, auch der Transfer von Perisic sollte sich auf Dauer lohnen. © getty 10/41 Wirklich trennen musste man sich lediglich von ausgedienten Spielern. BVB-Legende Dede stand spielte schon während der Saison kaum noch eine Rolle, für Mo Zidan und Tamas Hajnal kassierte man sogar noch Ablösesummen. © getty 11/41 Platz 7 | Saison 2016/17 – Zugänge: Ousmane Dembele (35 Mio. Euro), Andre Schürrle (30 Mio. Euro), Mario Götze (22 Mio. Euro), Raphael Guerreiro (12 Mio. Euro), Sebastian Rode (12 Mio. Euro), Emre Mor (9,75 Mio. Euro), Marc Bartra (8 Mio. Euro) © getty 12/41 Abgänge: Henrikh Mkhitaryan (42 Mio. Euro), Mats Hummels (35 Mio. Euro), Ilkay Gündogan (27 Mio. Euro), Jakub Blaszczykowski (5 Mio. Euro), Moritz Leitner (1,5 Mio. Euro) © getty 13/41 Die Saison 16/17 war durch einen personellen Umbruch im Kader gekennzeichnet. Leistungsträger wie Hummels, Mkhitaryan und Gündogan verließen die Dortmunder in Richtung internationaler Topklubs. © getty 14/41 Um diese zu ersetzten, wurde eine ordentliche Summe Geld in die Hand genommen. Neben starken Neuverpflichtungen wie Dembele, Guerreiro oder Bartra lag man mit Schürrle oder der Rückholaktion von Götze aber auch ordentlich daneben. © getty 15/41 Platz 6 | Saison 2001/02 – Zugänge: Marcio Amoroso (25,5 Mio. Euro), Jan Koller (10,5 Mio. Euro), Ewerthon (7,1 Mio. Euro), Sebastian Kehl (3,2 Mio. Euro), Evanilson (Leihe, 3 Mio. Euro) © getty 16/41 Abgänge: Evanilson (15 Mio. Euro), Christian Nerlinger (3 Mio. Euro), Fredi Bobic (Leihe, 500 Tsd. Euro) © getty 17/41 Für damals extrem hohe Summen wurden die beiden Offensiv-Spieler Amoroso und Koller verpflichtet, später kam noch der Brasilianer Ewerthon hinzu. Vor allem der Amoroso-Transfer sollte sich (sportlich) als goldrichtig erweisen. © getty 18/41 Mit 18 Treffern in 31 Spielen schoss der Stürmer die Borussia 2002 zur bis dato sechsten Meisterschaft. Auch erreichte der BVB das Finale des UEFA-Pokals, welches etwas unglücklich mit 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren wurde. © getty 19/41 Platz 5 | Saison 2017/18 – Zugänge: Andriy Yarmolenko (25 Mio. Euro), Manuel Akanji (21,5 Mio. Euro), Maximilian Philipp (20 Mio. Euro), Ömer Toprak (12 Mio. Euro), Mo Dahoud (12 Mio. Euro), Jadon Sancho (7,8 Mio. Euro), Dan-Axel Zagadou (ablösefrei) © getty 20/41 Abgänge: Ousmane Dembele (135 Mio. Euro), Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 Mio. Euro), Matthias Ginter (17 Mio. Euro), Emre Mor (13 Mio. Euro), Sven Bender (12,5 Mio. Euro), Adrian Ramos (12 Mio. Euro), Marc Bartra (10,5 Mio. Euro) © getty 21/41 Unter dem neuen Trainer Peter Bosz sorgte vor allem der Transfer von Ousmane Dembele für Aufsehen. Der streikende Franzose wechselte schließlich für eine Summe von 135 Mio. Euro (damals zweitteuerster Spieler überhaupt) nach Barcelona. © getty 22/41 Mit Aubameyang verließ zudem ein weiterer absoluter Leistungsträger den Klub, was den BVB zu einer Großoffensive auf dem Transfermarkt veranlasste. Vor allem Jadon Sancho ist dabei hervorzuheben... © getty 23/41 …jedoch bewies Dortmund auch mit Akanji, Dahoud und Zagadou (alle noch heute im Klub) ein gutes Händchen. Als einziger wirklicher Flop stellte sich der Ukrainer Yarmolenko heraus, der trotz vieler Chancen nie wirklich überzeugte. © getty 24/41 Platz 4 | Saison 2013/14 – Zugänge: Henrikh Mkhitaryan (27,5 Mio. Euro), Pierre-Emerick Aubameyang (13 Mio. Euro), Sokratis (9,9 Mio. Euro), Milos Jovic (2,2 Mio. Euro), Erik Durm (BVB II) © getty 25/41 Abgänge: Mario Götze (37 Mio. Euro), Leonardo Bittencourt (2,8 Mio. Euro), Koray Günter (2,5 Mio. Euro), Daniel Ginczek (1,5 Mio. Euro), Lasse Sobiech (1,4 Mio. Euro), Felipe Santana (1 Mio. Euro), Patrick Owomoyela (ablösefrei) © getty 26/41 Mit Götze brach ein wichtiger Teil der zuvor so stark aufspielende Mannschaft weg. Götze wurde durch Henrikh Mkhitaryan, der für 27,5 Mio. Euro von Shakhtar Donezk kam, ersetzt. © getty 27/41 Zusätzlich holte der BVB mit Aubameyang einen Top-Angreifer zum Schnäppchenpreis von 13 Millionen Euro. Auch Innenverteidiger Sokratis sollte das Innenverteidiger-Problem der Dortmunder über Jahre in den Griff bekommen. © getty 28/41 Platz 3 | Saison 2019/20 – Zugänge: Mats Hummels (30,5 Mio. Euro), Thorgan Hazard (25,5 Mio. Euro), Nico Schulz (25,5 Mio. Euro), Julian Brandt (25 Mio. Euro), Paco Alcacer (21 Mio. Euro), Erling Haaland (20 Mio. Euro), Giovanni Reyna (BVB II) © getty 29/41 Abgänge: Abdou Diallo (32 Mio. Euro), Paco Alcacer (23 Mio. Euro), Julian Weigl (20 Mio. Euro), Maximilian Philipp (20 Mio. Euro), Alexander Isak (15 Mio. Euro), Jacob Bruun Larsen (9 Mio. Euro), Sebastian Rode (4 Mio. Euro), Shinji Kagawa (3 Mio. Euro) © getty 30/41 Im Vorfeld der Saison 19/20 wurde vor allem in der Bundesliga eingekauft. Mit Hummels, Hazard, Schulz und Brandt lotste man gleich vier Akteure von der direkten Konkurrenz nach Dortmund. Bis auf Schulz sollten auch alle Spieler einschlagen. © getty 31/41 Im Winter setzte man sich außerdem gegen große internationale Namen im Werben um Salzburgs Erling Haaland durch. Der Norweger ersetzte den unmittelbar zuvor abgewanderten Paco Alcacer in der Sturmspitze. © getty 32/41 Eine Verpflichtung, die sich mehr als auszahlen sollte. Innerhalb kurzer Zeit pulverisierte Haaland Rekord um Rekord, auch in dieser Spielzeit steht er bei bereits bei 17 Toren nach 13 Spielen. Ohne Zweifel einer der besten Transfers der BVB-Geschichte. © getty 33/41 Platz 2 | Saison 2009/10 – Zugänge: Mats Hummels (4,2 Mio. Euro), Lucas Barrios (4,2 Mio. Euro), Sven Bender (1,5 Mio. Euro), Dimitar Rangelov (1 Mio. Euro), Markus Feulner (ablösefrei), Kevin Großkreutz (ablösefrei) © getty 34/41 Abgänge: Alex Frei (4,25 Mio. Euro), Antonio Rukavina (1,5 Mio. Euro), Markus Brzenska (400 Tsd. Euro), Florian Kringe (Leihe, 200 Tsd. Euro), Giovanni Federico (ablösefrei) © getty 35/41 Bereits in der Vorsaison waren deutliche Verbesserungen unter Trainer Jürgen Kopp erkennbar, dieser Trend bestätigte sich auch 09/10. Mit Hummels, Barrios und Großkreutz verpflichtete man eine der Grundachsen des Titels 10/11. © getty 36/41 Gehen musste dafür Alex Frei, der in Dortmund zwar nie wirklich schlecht spielte, an seine Rennes-Leistungen aber nie anknüpfen konnte. Immerhin knapp 4,5 Millionen Euro kassierte der BVB noch für den Schweizer. © getty 37/41 Platz 1 | Saison 2010/11 – Zugänge: Robert Lewandowski (4,75 Mio. Euro), Mitchell Langerack (500 Tsd. Euro), Lukasz Piszczek (ablösefrei), Shinji Kagawa (ablösefrei), Moritz Leitner (ablösefrei), Antonio da Silva (ablösefrei), Mario Götze (BVB U19) © getty 38/41 Abgänge: Nelson Valdez (3,5 Mio. Euro), Marc Ziegler (300 Tsd. Euro), Dimitar Rangelov (Leihe, 200 Tsd. Euro), Uwe Hünemeier (100 Tsd. Euro), Tamas Hajnal (Leihe), Tinga (ablösefrei) © getty 39/41 Die ohnehin schon guten Transfers der Saison 09/10 werden lediglich durch den Sommer 2010 in den Schatten gestellt. Lewandowski, Piszczek, Kagawa, Götze: Nur wenige andere Spieler prägten die folgenden beiden Titelfahre so sehr, wie diese vier. © getty 40/41 Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass alle quasi zum Nulltarif nach Dortmund kamen. Während Lewy läppische 4,75 Mio. Euro kostete, bekam man Piszczek und Kagawa ablösefrei und Götze aus der eigenen Jugend. © getty 41/41 Die Ausgaben dieser Transfers wurden außerdem durch clevere Verkäufe wieder refinanziert. Für den beim BVB schwach performenden Valdez bekam man 3,5 Mio. Euro überwiesen, auch die Ausleihen von Ziegler, Rangelov und Hünemeier rentierten sich.

