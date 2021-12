BVB - News und Gerüchte: Vertragsverlängerung mit Dan-Axel Zagadou wohl noch kein Thema

Eine Vertragsverlängerung mit Dan-Axel Zagadou ist bei Borussia Dortmund wohl noch kein Thema. Moderater Sebastian Pufpaff hat nach seinem Prank Stadionverbot. News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Alle News und Gerüchte zum BVB vom Vortag findet ihr hier.

BVB: Vertragsverlängerung mit Zagadou wohl noch kein Thema?

Eine Vertragsverlängerung mit Dan-Axel Zagadou über 2022 hinaus ist bei Borussia Dortmund wohl noch kein Thema. Das berichtet der kicker.

Der 22-Jährige hatte in seiner jungen Karriere schon mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem genieße er eine große Wertschätzung im Verein. Die Verantwortlichen betonten in der Vergangenheit des Öfteren, über welches Potenzial Zagadou verfüge.

Der Franzose war am 11. Spieltag nach monatelanger Pause, die aus einer Knie-Verletzung mit anschließender Operation resultierte, gegen RB Leipzig auf den Platz zurückgekehrt. Auch gegen Wolfsburg und Sporting Lissabon hatte Zagadou einen Kurzeinsatz. Beim 5:0-Sieg gegen Besiktas stand er sogar in der Startelf.

Weil Manuel Akanji in der Hinrunde wegen einer Knie-OP kein Spiel mehr absolvieren wird, hat Zagadou in den restlichen drei Spielen die Möglichkeit, sich zu zeigen. Neben Mats Hummels steht Trainer Marco Rose auch Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracic zur Verfügung.

© getty Borussia Dortmunds derzeit wohl stabilster Verteidiger Manuel Akanji fällt bis Anfang nächsten Jahres aus. Das bestätigte Marco Rose.

BVB, News: Pufpaff erklärt TV-Prank

Moderator Sebastian Pufpaff hat am Mittwoch in seiner Sendung "TV total" erklärt, wie er sich beim Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern in den Signal Iduna Park eingeschleust hat.

Der 45-Jährige hatte sich wie Trainer Marco Rose gekleidet und seine Frisur entsprechend angepasst. Zu dem Dortmunder Coach habe er ohnehin eine gewisse Ähnlichkeit, merkte Pufpaff an. Auf der Straße habe er sogar schon ein Autogramm als Rose gegeben.

Außerdem organisierte er einen Mannschaftsbus und beklebte diesen kurz vor dem Stadion mit einem großen BVB-Logo. Einige Komparsen hatten sich zudem als BVB-Spieler ausgegeben.

Pufpaff schaffte es bis in die Katakomben des BVB-Stadions, nachdem er durch den ersten, kleineren Kontrollpunkt problemlos gekommen war. Kurz vor den Kabinen flog sein Streich aber auf. "Sie sind nicht der Trainer", stellte ein Mitarbeiter mit BVB-Logo klar. "Wer bin ich denn?", entgegnete Pufpaff.

Der Mann blieb aber entschieden: "Mir egal. Aber Sie sind nicht unser Trainer." Dann endete der Beitrag. Nach Polizeiangaben verzichtete der BVB auf eine Strafanzeige.

Dafür hat der nach eigenen Angaben große BVB-Fan "lebenslanges Stadionverbot". Dies erteilte ihm Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke höchstpersönlich. Deshalb rief Pufpaff die Dortmund-Anhänger zur Unterstützung auf: "Ich brauche eure Hilfe." Sie sollten sich dafür einsetzen, eine Fanfreundschaft zwischen "TV total" und dem BVB zu initiieren.

BVB: Schiedsrichter-Chef Fröhlich verteidigt Zwayer

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat sich in der Debatte um Felix Zwayer vor seinen Schützling gestellt. Nach Ansicht Fröhlichs wird Zwayers Rolle im Hoyzer-Skandal oftmals nicht korrekt dargestellt.

Híer geht's zur ausführlichen Meldung.

© imago Felix Zwayer entscheidet auf Elfmeter für den FC Bayern München, Jude Bellingham versteht die Welt nicht mehr.

Borussia Dortmund: Die kommenden Spiele