BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat wohl Interesse an Hertha-Verteidiger

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an einem Verteidiger von Hertha BSC. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht über die Gerüchte um Karim Adeyemi und Erling Haaland. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB-Gerücht: Interesse an Hertha-Verteidiger Stark?

Borussia Dortmund ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler. Das berichtet die Sport Bild.

Trainer Marco Rose habe derzeit nur auf zwei Innenverteidiger Zugriff, die auf einem hohen Niveau spielen können. Dan-Axel Zagadou sei zu oft verletzt und der von VfL Wolfsburg ausgeliehene Marin Pongracic würde den Ansprüchen des BVB nicht genügen, heißt es in dem Bericht.

Deshalb habe Dortmund dem Bericht zufolge die Fühler nach Niklas Stark von Hertha BSC ausgestreckt. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft zum Saisonende aus, eine Ausdehnung des Kontrakts sei nach aktuellem Stand unwahrscheinlich.

Auch Nico Schlotterbeck, der laut Sport Bild und Sport1 auch auf dem Zettel des FC Bayern steht, werde vom BVB beobachtet.

© getty Nico Schlotterbeck (l., gegen Robert Lewandowski) hat in Freiburg noch einen Vertrag bis 2023

BVB - Reus: Haaland-Zukunft? "Irgendwann das Thema"

Nach dem 5:0-Sieg im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul hat sich BVB-Kapitän Marco Reus zur heiß diskutierten Zukunft von Stürmer Erling Haaland geäußert. Der Norweger besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel nach der Saison.

Trotzdem sei ein möglicher Abschied des Norwegers noch kein großes Ding in der Kabine der Borussia. "Es wird irgendwann das Thema werden, aber momentan hat man nicht das Gefühl, dass er sich damit beschäftigt", sagte Reus bei Amazon Prime Video nach der Partie.

Haaland erzielte seit seiner Verletzungspause vier Treffer in 130 Spielminuten für den BVB. "Momentan ist er einfach geil auf Tore und froh, dass er fit ist", erklärte Reus, der einen Verbleib des 21-Jährigen über den Sommer hinaus nicht für unwahrscheinlich hält.

"Er weiß natürlich, was er hier hat. Aber am Ende muss er die Entscheidung treffen", so Reus. Haaland steht bei zahlreichen europäischen Spitzenteams auf dem Zettel.

Außerdem verriet der Nationalspieler, dass sein Offensivpartner trotz seines Doppelpacks nach dem Spiel nicht zufrieden gewesen sei. Haaland vergab die Chance auf einen Hattrick: "Ich habe ihn gerade in der Kabine gesehen, er war sauer auf sich selbst."

BVB: Watzke spricht über Adeyemi und Haaland

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zur Zukunft von Erling Haaland geäußert. "Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen sprechen werden", sagte Watzke vor dem Spiel gegen Besiktas Istanbul.

Dortmund habe außerdem keinen Druck, das Arbeitspapier mit Haaland zu verlängern. Es gehe nur darum: "Zieht er dann eine Klausel oder zieht er sie nicht. Insofern werden wir alle bemüht sein, das nicht erst im März oder April zu erfahren."

Borussia Dortmund fegt Besiktas Istanbul mit 5:0 weg: Die BVB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/17 Borussia Dotmund hat sich mit einem klaren 5:0-Sieg anständig aus der Champions League verabschiedet. Während Erling Haaland nach Einwechslung komplett überforderte Türken überrannte, konnte ein zuletzt kritisierter Akteur Wiedergutmachung betreiben. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Trotz frühem CL-Aus keine Experimente im BVB-Tor. Bei Larins Lupfer (10.) etwas im Glück, dass kein Abnehmer in der Mitte wartete. Ansonsten überhaupt nicht von den harmlosen Gästen geprüft. Note: 3,5 © getty 3/17 NICO SCHULZ: Einer von fünf Rotations-Gewinnern im Team. Der oft kritisierte Linksverteidiger zeigte eines seiner besten Spiele überhaupt für Schwarz-Gelb. War an der Entstehung der Tore eins bis drei beteiligt und bereitete das 4:0 vor. Note: 2. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef war nach seiner viel kritisierten Leistung im Liga-Topspiel um Wiedergutmachung bemüht. Gegen die harmlosen Gäste hatte er kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Gewann aber viele Bälle. Note: 3,5 © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Durch die überraschende Mini-OP von Akanji in der Startelf, erstmals seit März. Fügte sich super in die Abwehrkette ein und beteiligte sich am Spielaufbau. Gegen den früheren Borussen Batshuayi meist Sieger. Note: 2,5 © getty 6/17 THOMAS MEUNIER: Mit deutlich zu vielen Ballverlusten (17.). Hatte mit Larin anfangs einige Probleme. Startete oft nach vorne durch, den Flanken fehlte aber meist die nötige Präzision. Durfte zur Pause in der Kabine bleiben. Note: 4 © getty 7/17 AXEL WITSEL: Sehr aufmerksame Partie des Belgiers, der im defensiven Mittelfeld früh fast alle Löcher stopfte. Note: 3,5 © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Wie immer Abräumer und Antreiber in einer Person - für den BVB längst unverzichtbar. Hatte Pech mit einem frühen Abschluss (17.), dafür mit dem starken Assist zum 1:0 (29.). Note: 2 © getty 9/17 MO DAHOUD: Sehr guter Auftritt als Balljäger im Mittelfeld. Schon vor der Pause mit sieben Ballgewinnen. Schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein, holte den Elfmeter zum 2:0 raus. Bereitete das dritte und fünfte Tor vor. Note: Note: 2 © getty 10/17 MARCO REUS: Zunächst mit überschaubarem Einsatz. Dann aber übernahm der Kapitän beim Elfer Verantwortung (45+1.) und setzte mit einem super Solo zum 3:0 nach (53.). Reus kommt nun schon auf 21 Treffer in der Königsklasse. Note: 2 © imago images 11/17 DONYELL MALEN: Viertes Tor in den letzten fünf Spielen, langsam kommt Malen ins Rollen. Hatte beim 1:0 etwas Glück, dass der Ball unter Keeper Destanoglu durchrutschte. Sehr aktiv, holte sich die Bälle zur Not weit in der eigenen Hälfte. Note: 2,5 © getty 12/17 MARIUS WOLF: Sorgte für einigen Wirbel auf der rechten offensiven Seite, kam zunächst aber nicht entscheidend durch. Schickte mit seinem Anspiel Dahoud auf die Reise Richtung Elfmeter. Durfte sich nach gut einer Stunde ausruhen. Note: 3 © imago images 13/17 REINIER: Weil Trainer Rose zur Pause gegen die harmlosen und dezimierten Gäste auf Dreierkette umstellte, durfte der Brasilianer als weitere Offensivkraft ran. Hatte direkt eine gute Chance, sein Schuss aus spitzem Winkel ging aber drüber. Note: 3,5 © getty 14/17 ERLING HAALAND: Löste Kapitän Reus auf dem Platz ab, obwohl vom Spielverlauf her eigentlich keine Not mehr bestand. Glänzte als zweifacher Torschütze in ungewohnter Doppelrolle als Joker und Kopfballungeheuer. Note: 1,5 © imago images 15/17 RAPHAEL GUERREIRO: Kam für den ausgepowerten Bellingham. Machte seine Sache in den letzten 18 Minuten ordentlich, ohne zu glänzen. Keine Bewertung © imago images 16/17 MARIN PONGRACIC: Durfte ab der 72. Minute ran, um Zagadou noch etwas für die kommenden Aufgaben in der Liga zu schonen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 FELIX PASSLACK: Ab der 62. Minute für Wolf auf dem Feld. Versuchte einiges in der Offensive, konnte sich aber nicht groß in Szene setzen. Note: 3,5

BVB-News: Reus fordert mehr Konstanz

Bei BVB-Kapitän Marco Reus saß der Frust über das Vorrunden-Aus in der Champions League nach dem Sieg gegen Besiktas noch immer tief. Der Dortmunder Kapitän forderte für den weiteren Saisonverlauf mehr Konstanz.

