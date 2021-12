Borussia Mönchengladbach hat am 16. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt zu Gast. Das komplette Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Trainer Adi Hütter trifft mit Borussia Mönchengladbach heute auf seinen ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt. Können die Fohlen ihren Abwärtstrend stoppen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Mönchengladbach steckt nach null Punkten und 14 Gegentoren in den vergangenen drei Spielen in einer Krise. Nur noch zwei Punkte liegt Gladbach in der Tabelle vor dem Relegationsrang 16. Trainer Adi Hütter will ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub den Abwärtstrend mit einem Sieg stoppen. Die Eintracht kommt aber mit reichlich Selbstvertrauen an den Niederrhein. Am vergangenen Sonntag wurde Bayer Leverkusen mit 5:2 besiegt.

Vor Beginn: Spielbeginn der Partie des 16. Spieltags ist heute um 18.30 Uhr im Borussia-Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt.

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Embolo, Neuhaus, Thuram - Plea

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Embolo, Neuhaus, Thuram - Plea Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

