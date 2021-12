Borussia Dortmund, News und Gerüchte: BVB-Verbot für Zwayer?

Der scharf kritisierte Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wird vom DFB nach den Vorfällen im Topspiel zwischen Bayern und Dortmund vorerst nicht mehr für Spiele des BVB eingeteilt. Kann der BVB überhaupt die Ablösesumme für Karim Adeyemi stemmen? Hier gibt es News zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Zwayer wird vorerst keine Dortmund-Spiele pfeifen

Der scharf kritisierte Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wird vom DFB nach den Vorfällen im Topspiel zwischen Bayern und Dortmund vorerst nicht mehr für Spiele des BVB eingeteilt. Das bestätigte Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

"Wenn man merkt, dass das wegen bestimmter Vorfälle nicht mehr passt, dann machen wir das so. Das machen wir aber auch bei anderen Schiedsrichtern so", bestätigte Föhlich, stellte aber auch eine Forderung auf: "Das darf aber nicht dazu führen, dass bei jeder kleinen Entscheidung des Schiedsrichters, die einem Klub nicht passt, Druck aufgebaut wird."

Am Ende könne man sonst gar keine Schiedsrichter mehr ansetzen. Fröhlich: "Zwayer wird den BVB mindestens ein, zwei Jahre nicht pfeifen. Der DFB schickt ihn vielleicht mal nach Dortmund, wenn sie im DFB-Pokal gegen einen klaren Außenseiter spielen."

BVB, Gerücht: Scheitert Adeyemi-Transfer an der Ablösesumme?

Borussia Dortmund ist nach Informationen von SPOX und GOAL der Favorit auf eine Verpflichtung von Karim Adeyemi nach dem Ende der Saison 2021/22. Der hochveranlagte Nationalspieler wird den Dortmundern mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch sehr viel Geld kosten.

Wie der kicker berichtet, stehen derzeit bis zu 40 Millionen Euro Ablöse für Adeyemi im Raum - viel mehr, als der BVB für den Stürmer zahlen wolle. Die Dortmunder verlieren aktuell aufgrund der Zuschauer-Restriktionen zwar rund 2,5 Millionen Euro pro Heimspiel und erwirtschafteten im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Minus von 72,8 Mio.

Dem Bericht zufolge ist ein Scheitern des Transfers aufgrund der Ablösesumme "jedoch schwer vorstellbar", auch wenn noch keine finale Entscheidung getroffen worden sei. Nach 28 Saisonspielen steht Adeyemi bei 18 Treffern für Red Bull Salzburg.

BVB, Gerücht: Polnisches Offensivtalent erregt Aufmerksamkeit

Das polnische Offensivjuwel Jakub Kaminski (19) erzeugt dank starker Leistungen für Lech Posen (sechs Tore und vier Vorlagen in 18 Spielen) derzeit große Aufmerksamkeit in Europa. Dem polnischen Nachrichtenportal Meczyki zufolge soll auch der BVB Interesse zeigen.

Posen habe sich dem Bericht zufolge zwar mit einem Kaminski-Abgang arrangiert, wollen den Polen aber erst im kommenden Sommer abgeben. Neben Dortmund sollen auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg Interesse zeigen.

BVB, News: Wer fordert die Borussia?

Nach dem Ausscheiden aus der Champions-League ist Borussia Dortmund im kommenden Jahr in der Europa League gefordert. Heute wird in der UEFA-Zentrale in Nyon der Gegner des BVB ermittelt. Wie Ihr die Ziehung ab 13 Uhr verfolgen könnt, lest ihr hier.

