Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auf die beendete Europa-League-Gruppenphase folgt die K.o.-Runde. In diesem Jahr gibt es jedoch zum ersten Mal eine Playoff-Runde, mit der die zweite Hälfte der Achtelfinalisten ermittelt wird. Diese Playoff-Begegnungen werden heute ausgelost. Wie Ihr die Auslosung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Acht Achtelfinalisten in der Europa League stehen bereits fest. Die jeweiligen Gruppensieger haben sich nach sechs Spielrunden ihre Tickets gesichert. Acht fehlen also noch. Diese werden in diesem Jahr anders als zuvor üblich ermittelt. Ein Sechzehntelfinale gibt es in dieser Saison nicht, stattdessen treffen die acht Gruppenzweiten der Europa League in den Playoffs auf die acht Gruppendritten der Champions League.

Den Weg aus der Champions League in die Europa League mussten mit RB Leipzig und Borussia Dortmund auch zwei deutsche Mannschaften gehen. Bayer Leverkusen steht als Sieger der Gruppe G bereits fix im Achtelfinale.

Am 17. Februar werden die Hinspiele der K.o.-Runden-Playoffs gespielt. Die Rückspiele werden eine Woche später bestritten.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Wann und wo?

Die Paarungen der Playoffs werden in der Auslosung, die am heutigen Montag (13. Dezember) im schweizerischen Nyon über die Bühne geht, ermittelt. Die Ziehung beginnt um 13 Uhr deutscher Zeit, gleichzeitig findet auch die Auslosung der Playoff-Spiele für die Europa Conference statt.

© getty RB Leipzig überwintert in der Europa League.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Übertragung heute live im TV und Livestream

Als Rechteinhaber der Europa League ist RTL auch für die Auslosung der K.o.-Runden-Playoffs zuständig. Im Free-TV wird die Veranstaltung zwar nicht übertragen, dafür jedoch beim Streamingdienst RTL+, der kostenpflichtig ist. Um RTL+ nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses betragen nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats 4,99 Euro je Monat.

Auch im Livestream bei skysport.de und in der Sky Sport App gibt es die Auslosung zu sehen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Im TV überträgt Sky die Ziehung auf dem Sender Sky Sport News HD, der seit Juli kostenpflichtig ist.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Übertragung heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Auslosung im TV oder Livestream zu verfolgen, kann Euch SPOX mit einem Liveticker aushelfen. Mit diesem verpasst Ihr keine Paarung.

Hier geht's zum Liveticker: Auslosung der Playoffs für die K.o.-Runde der Europa League.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Was gibt es zu beachten?

Bei der Auslosung wird aus zwei Töpfen gezogen. Im einen sind die acht Gruppenzweiten der Europa League, im anderen die acht Mannschaften, die von der Champions League herunterkommen. In den Playoffs bilden also ein Europa-League-Gruppenzweiter und ein Champions-League-Gruppendritter eine Paarung.

Heimrecht im Rückspiel hat dabei stets der Zweite aus der Europa-League-Gruppenphase. Klubs aus demselben Verband dürfen in den Playoffs nicht gegeneinander antreten. Zudem gilt die Auswärtstorregel nicht mehr. Bei Gleichstand nach 180 Minuten geht es zunächst in die Verlängerung, danach ins Elfmeterschießen, sollte immer noch kein Sieger feststehen.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Die 16 Playoff-Teilnehmer