BVB will Manuel Akanji offenbar zum Top-Verdiener machen

Borussia Dortmund plant offenbar langfristig mit Innenverteidiger Manuel Akanji. Dafür will der BVB angeblich tief in die Tasche greifen.

Wie aus dem Sport1-Podcast "Die Dortmund-Woche" hervorgeht, hat Akanji wohl ein Angebot zur Vertragsverlängerung der Schwarz-Gelben vorliegen.

Im Falle einer Unterschrift soll der Schweizer künftig zwischen neun und zehn Millionen Euro jährlich verdienen, heißt es in dem Bericht. Akanji würde damit in die Riege der Topverdiener beim BVB aufsteigen.

Das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft aktuell noch bis Sommer 2023. Über die Laufzeit des neuen Vertragsangebots gibt es noch keine näheren Informationen.

In Dortmund ist Akanji derzeit in der Innenverteidigung gesetzt und fühlt sich dem Vernehmen nach auch sehr wohl. Allerdings träume er auch noch weiterhin davon, einmal in der englischen Premier League spielen zu können.