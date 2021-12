Bayer Leverkusen: Rudi Völler rechnet mit langfristigem Verbleib von Florian Wirtz

Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer 04 Leverkusen rechnet mit einem langfristigen Verbleib des 18-jährigen Florian Wirtz bei der Werkself.

"Nicht nur durch die Vertragssituation, auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist", sagte Völler der Bild. "Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt. Das ist für uns und für die ganze Bundesliga wichtig. Und ich glaube, dass es auch sein Plan ist."

Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026. Mit herausragenden Leistungen machte er sich aber bereits für größere Klubs interessant. In der laufenden Saison verzeichnete Wirtz in 21 Pflichtspielen acht Tore und elf Assists. "Diese Entwicklung verblüfft mich", sagte Völler.