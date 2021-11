Im zweiten Spiel am Sonntag des elften Spieltags treffen zwei Traditionsvereine aufeinander: Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin. Wer die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt, verraten wir jetzt.

Vier Mal trafen die beiden Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinander - jedes einzelne Match konnten am Ende die Köpenicker für sich entscheiden. Tatsächlich sind die Domstädter sogar schon seit dem 11. April 2014 gegen die Eisernen sieglos - gelingt heute die Wende?

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11. Spieltag

11. Spieltag Datum: Sonntag, 7. November

Sonntag, 7. November Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Mit dem Beginn dieser Bundesliga-Saison gibt es mal wieder ein ziemliches Wirrwarr in Sachen Übertragung. Welche Anbieter welche Spiele ausstrahlen und natürlich, wer für die Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin verantwortlich ist, verraten wir jetzt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Generell gilt: Alle Partien an den Tagen Freitag und Sonntag fallen in die Hände der Livesport-Plattform DAZN, die Partien am Samstag hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Das bedeutet somit, dass die heutige Begegnung im Livestream bei DAZN übertragen wird.

Um 16.30 Uhr beginnt die Übertragung. Moderatorin Laura Wontorra wird dabei für die Vorberichte eingesetzt, danach meldet sich das Duo Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch und begleitet Euch durch die Begegnung.

Zum Angebot von DAZN zählen neben Spielen der Bundesliga auch fast alle Spiele der UEFA Champions League, die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Länderspiele sowie zahlreiche nationale Pokale.

Ihr müsst für das Abonnement, das jeden Monat gekündigt werden kann, entweder 14,99€ pro Monat oder 149,99€ für zwölf Monate zahlen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr wollt das Spiel live verfolgen, habt aber kein DAZN-Abo? Dann bietet SPOX mit seinem Liveticker die perfekte Lösung. Hiermit seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic - Özcan, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic - Özcan, Kainz - Uth - Modeste, Andersson Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle am 11. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 11 9 1 1 40:11 29 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 10 5 2 3 23:16 7 17 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 10 4 4 2 15:15 0 16 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 10 3 4 3 15:18 -3 13 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 10 4 0 6 11:23 -12 12 14 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 15 Eintracht Frankfurt 10 1 6 3 10:15 -5 9 16 FC Augsburg 11 2 3 6 9:20 -11 9 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 10 0 1 9 7:27 -20 1

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Das sind die Spiele am heutigen Sonntag