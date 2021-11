Der 1. FC Köln muss am 11. Spieltag in der Bundesliga gegen Union Berlin ran. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Feyenoord will Union Berlin heute in der Bundesliga zurückschlagen. Dafür müssen die Eisernen den 1. FC Köln aus dem Weg räumen. Gelingt ihnen das? Das seht Ihr hier im Liveticker von SPOX.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während sich der 1. FC Köln unter der Woche ausruhen durfte, musst der 1. FC Union Berlin in der European Conference League ein zweites Mal gegen den niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam antreten und am Ende mit 1:2 verlieren. Trotzdem gelten heute die Berliner als Favoriten. In der Tabelle trennen Union Berlin und Köln lediglich drei Punkte.

Vor Beginn: Das Duell geht um 17.30 Uhr los. Als Spielstätte dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Begegnung des 11. Bundesliga-Spieltags zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN überträgt ab 16.30 Uhr das Spiel im Livestream. Moderatorin Laura Wontorra meldet sich dann bei Euch mit Vorberichten zur Partie. Danach übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch die Übertragung.

Für den Livestream braucht Ihr jedoch ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic - Özcan, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi

