VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der BVB nach dem Ausscheiden in der Champions League am heutigen Nachmittag auf den VfL Wolfsburg. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zum Spiel, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Duell der Champions League-Teilnehmer am heutigen Nachmittag in der Bundesliga! Der VfL Wolfsburg trifft am heutigen Samstag, den 27. November, auf Borussia Dortmund. Anpfiff zur Begegnung des 13. Spieltags ist um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Genau wie der VfL Wolfsburg musste der BVB unter der Woche in der Champions League ran. Und genau wie der VfL verlor Borussia Dortmund seine Partie mit zwei Toren Differenz. 1:3 lautet am Mittwochabend am Ende das Ergebnis gegen Sporting Lissabon. Das Aus in der Champions League-Gruppenphase ist damit besiegelt.

In der Liga läuft es für den BVB hingegen besser: Nach dem Patzer des FC Bayern München gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag, konnte Dortmund durch einen knappen 2:1 Erfolg gegen den VfB Stuttgart in der Tabelle bis auf einen Zähler an die Bayern heranrücken. Mit einem Sieg heute würde der BVB zumindest vorübergehend die Spitze der Liga erklimmen.

© getty Bleibt der VfL Wolfsburg in der Liga mit Florian Kohfeldt heute weiterhin ungeschlagen?

Für den VfL Wolfsburg lief es unter der Woche in der Champions League ähnlich schlecht wie für den BVB. Mit 0:2 mussten sich die Wölfe schlussendlich dem FC Sevilla geschlagen geben. Doch der VfL kann trotzdem noch auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Die Niederlage gegen den FC Sevilla war für den neuen Trainer Florian Kohfeldt die erste seit seiner Übernahme. Folgt am heutigen Nachmittag gegen den BVB gleich die zweite?

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeichnet sich am heutigen Tag für die Übertragung der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB verantwortlich. Bei Sky seht Ihr die Partie exklusiv im TV. Wer die Begegnung im Livestream sehen möchte, dem bieten sich heute einige Alternativen.

VfL Wolfsburg vs. BVB heute live im TV sehen

Auf Sky Sport Bundesliga 3 seht Ihr heute das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB live und in voller Länge. Die Übertragung des Spiels beginnt um 15.25. Kai Dittmann kommentiert das Spektakel heute für Sky.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr zudem die Bundesliga-Konferenz am Samstag. Zu sehen, zusammen mit den anderen Spielen des Tages, ist dort auch das Duell zwischen dem VfL und dem BVB. Um das Angebot von Sky sehen zu können, braucht Ihr ein gültiges Sky-Abonnement

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute live im Livestream sehen

Sky bietet gleich zwei Möglichkeiten an, die heutige Begegnung im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einem über die Sky Go App. Mit dieser seht Ihr Euer gesamtes Sky-Programm beispielsweise auf Eurem Smartphone oder Tablet. Wenn Ihr das Sky Ticket bucht, könnt Ihr die heutige Partie ebenfalls live und vollumfänglich streamen.

Zuletzt seht Ihr auch auf Magenta Sport die Samstags-Konferenz der Bundesliga von Sky. Dafür müsst Ihr Kunden von Magenta Sport sein. Das Spiel einzeln seht Ihr auf Magenta Sport nicht.

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, N. Schulz - Can - Bellingham, Dahoud - Reus, Brandt - Malen

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das heutige Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB könnt Ihr ebenfalls im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

