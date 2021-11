BVB - Reus tobt nach Aus in der Champions League: "Beschissener Abend"

BVB-Kapitän Marco Reus hat wütend auf das Aus von Borussia Dortmund in der Gruppenphase der Champions League reagiert.

Die 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon sei "komplett unnötig" gewesen, sagte Reus nach dem Abpfiff bei DAZN.

"Das war ein beschissener Abend. Wir sind raus, das ist die bittere Wahrheit. Sporting hat gar nichts fürs Spiel gemacht und gewinnt 3:1. Da fällt es einem schwer, Worte zu finden. Das ist schwierig zu akzeptieren."

Der Nationalspieler sah den BVB deutlich besser als die Portugiesen. "Wir haben sicher nicht unser bester Spiel gemacht, aber wir hatten es lange unter Kontrolle", sagte Reus. Sogar in Unterzahl sei man "besser" gewesen. Der BVB mache jedoch "zu viele individuelle Fehler". Durch den Fehler von Nico Schulz, der zum 0:1 aus Sicht von Schwarz-Gelb führte, habe man Sporting "komplett ins Spiel gebracht".

Reus sauer: "Dann hast du es auch nicht verdient ..."

Auch BVB-Coach Marco Rose befand: "Das 0:1 kommt viel zu leicht zustande. Wir kriegen viel zu leicht Gegentore." Der Gegner sei insgesamt "konsequenter" und "kompromissloser" gewesen. Unter dem Strich stehe eine "herbe Niederlage".

"Wir wollten in allen drei Wettbewerben dabei bleiben. Es ist schon ein Einschnitt, nicht mehr in der Champions League dabei zu sein", ärgerte sich Rose.

"Wir haben zu viele Ups and Downs in kürzester Zeit", erklärte Reus. "In Phasen, in denen wir stabil sind, kommt dann sowas wie heute oder in Amsterdam. Man muss aber auch sagen: Wenn du drei Spiele in Folge nicht gewinnst in der Champions League, hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen."

Am letzten Gruppenspieltag bekommt es der BVB mit Besiktas Istanbul zu tun. Mit einem Sieg könnte die Rose-Elf theoretisch noch mit Sporting gleichziehen, durch den verlorenen direkten Vergleich ist der zweite Platz für den Bundesliga-Zweiten aber nicht mehr möglich.