Der VfL Wolfsburg ist am heutigen Champions League-Spieltag zu Gast beim FC Sevilla. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

In der Gruppe G kämpft der VfL Wolfsburg um den Achtelfinal-Einzug in der Champions League. Ob der VfL gegen den FC Sevilla heute einen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den VfL Wolfsburg ist die heutige Partie gegen den FC Sevilla eine wegweisende in der aktuellen Champions League-Saison. Mit einem Sieg könnt sich das Team von Florian Kohfeldt in eine gute Ausgangslage für den letzten Spieltag bringen. Eine Niederlage würde das Team jedoch in eine sehr schwierige Lage bringen. Zudem fällt Kapitän und Torhüter Koen Casteels mit einer Corona-Erkrankung aus. Hoffnung gibt aber die Form aus den letzten Wochen: Unter Neu-Trainer Florian Kohfeldt hat der VfL noch kein Pflichtspiel verloren.

Vor Beginn: Die heutige Begegnung wird um 21 Uhr im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Sevilla: Bono - Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Fernando - Jordan, Rakitic - Ocampos, Rafa Mir, Munir

Bono - Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Fernando - Jordan, Rakitic - Ocampos, Rafa Mir, Munir VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg: Champions League heute im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg wird exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Streamingdienst hält seit dieser Saison nämlich die Rechte an insgesamt 16 ausgewählten Spielen der Champions League.

Die Übertragung bei Prime Video beginnt heute schon um 19.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Jonas Friedrich zusammen mit Benedikt Höwedes.

Um die Partie bei Prime Video sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Amazon. Das kostet 69 Euro im Jahr, oder 7,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr den Streamingdienst auch einen Monat testen. Hier findet Ihr das Angebot von Prime Video.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Champions League, 5. Spieltag - Die Gruppe G in der Übersicht