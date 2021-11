Thesen zum 10. Bundesliga-Spieltag: Darum macht Thomas Müller den Unterschied zum Rest der Liga aus

Was ist Leverkusens banalstes Problem? Wer stellt das gefährlichste Angriffsduo? Und wie sieht Frankfurts Transformation eigentlich aus? Die Thesen des 10. Spieltags liefern Antworten.

Bayer Leverkusen und sein vergessenes Problem

Ganz sicher hat Bayer Leverkusen derzeit einen ganzen Sack voller Probleme: zu viele individuelle Fehler, kein Zusammenhalt, fehlende Effizienz, Stress mit den eigenen Fans. Eine Sache geht dabei aber immer ein wenig unter - die auch schon in der erfolgreichen Phase dieser Saison nicht funktionierte: Bayers unerklärliche Harmlosigkeit bei eigenen Standards.

Bayer hat herausragende Schützen wie Kerem Demirbay in der Mannschaft und groß gewachsene Angreifer wie Patrik Schick oder Lucas Alario und echte Kanten in der Innenverteidigung, die ab und zu auch mal einen Kopfball bekommen könnten wie Jonathan Tah, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou. Und was macht die Werkself daraus? Gar nichts.

Bisher steht ein Tor nach einem Standard, Demirbay traf in Bielefeld. Allerdings war selbst das ein Elfmeter. Kein Freistoßtor, kein Tor nach einer Ecke. Dabei gab es in dieser Saison schon 57 Ecken. Gegen Wolfsburg waren es zehn Eckbälle - keine wurde wirklich gefährlich für den Gegner.

Wenn schon aus dem Spiel wenig bis nichts geht, wären Standards ein probates Mittel, eine Partie mal in die richtige Richtung zu lenken. Aber auch das bekommt Bayer einfach nicht hin.

Zwischenbilanz: Was hat das Trainer-Domino gebracht? © getty 1/19 Julian Nagelsmann von RB Leipzig zu Bayern, Marco Rose von Mönchengladbach zum BVB, Adi Hütter von Frankfurt zu Gladbach, Oliver Glasner von Wolfsburg zur Eintracht: Noch nie zuvor gab es in der Bundesliga so ein munteres Trainerwechselspielchen. © getty 2/19 Nur vier Trainer, die 2019/2020 zu Beginn in der Verantwortung standen, taten dies auch noch diesen Sommer: Pellegrino Matarazzo in Stuttgart, Sebastian Hoeneß in Hoffenheim, Urs Fischer bei Union Berlin und natürlich Christian Streich in Freiburg. © getty 3/19 Was hat das Trainer-Domino bei den anderen Klubs gebracht? SPOX macht nach 10 Spieltagen den Check der Trainer, die im Sommer neue Klubs übernommen haben. © getty 4/19 JULIAN NAGELSMANN: Ob er an der Seitenlinie steht oder wegen seiner Corona-Erkrankung aus dem Küchen-Office coacht: Der Rekordmeister fliegt schon wieder durch die Liga. Die einzige Niederlage gegen Frankfurt entsprach so gar nicht dem Spielverlauf. © getty 5/19 Die Bayern spielen unter Nagelsmann nicht deutlich anders als unter Hansi Flick, aber das war auch nicht nötig. Stand zunächst die Abwehr sehr sicher, hielt zuletzt der Schlendrian etwa Einzug. Das 0:5 gegen Gladbach im Pokal war historisch-peinlich. © getty 6/19 JESSE MARSCH: Kam vom Schwesterklub Red Bull Salzburg, wo er typischen aktiven und hoch pressenden Red-Bull-Fußball spielen ließ. Hat aber Schwierigkeiten, das unter Nagelsmann um Ballbesitz und Dominanz erweiterte System auf den Platz zu bringen. © getty 7/19 "Wir sind keine Mannschaft, die bereit ist, um die Meisterschale zu kämpfen", sagte Marsch nach dem jüngsten 1:1 gegen Frankfurt konsterniert. In der Tat: Platz 8 und zehn Punkte Rückstand auf Bayern genügen den RB-Ansprüchen nicht. © getty 8/19 MARCO ROSE: Begründete seinen Abgang aus Gladbach nach zwei Jahren mit der Spielerfloskel, den nächsten Schritt machen zu wollen. Zumindest ergebnistechnisch auf einem guten Weg: Der BVB ist nach zehn Spielen Zweiter und gewinnt auch umkämpfte Spiele. © getty 9/19 Doch so ganz klar wurde bisher noch nicht, welchen Fußball Rose beim BVB spielen lassen möchte. Und in der CL muss sich das Team nach dem 0:4 gegen Ajax Amsterdam im Rückspiel klar steigern, wenn es nicht K.o. gehen will. © getty 10/19 ADI HÜTTER: Mit der Eintracht verspielte er nach der Verkündung seines Wechsels nach Gladbach noch die Champions League. Doch auch in Gladbach läuft es bisher - trotz der 5:0-Gala im DFB-Pokal gegen Bayern - nicht unbedingt rund. © getty 11/19 Vor dem 5:0 gegen Bayern hatte der zweitteuerste Trainer der Ligageschichte (7,5 Millionen Euro Ablöse) angesichts der dürftigen Bilanz (11 Punkte nach 9 Spielen) den Ton verschärft und den freien Montag gestrichen. Immerhin: Gegen Bochum gab's ein 2:1. © getty 12/19 OLIVER GLASNER: Führte Wolfsburg in die Champions League und verließ den Klub dennoch - vielleicht auch, weil der Fußball dort "innerhalb Deutschlands mit den geringsten und in Frankfurt mit den größten Stellenwert hat", wie er dem Sportbuzzer sagte. © getty 13/19 Aber mit Frankfurt befindet er sich am Rande der Abstiegszone: 9 Punkte nach 10 Spielen sind angesichts des Kaders deutlich zu wenig. Das Last-Minute-1:1 gegen Leipzig am Samstag war ein gefühlter Sieg - und dürfte Glasner ein wenig Luft verschaffen. © getty 14/19 MARK VAN BOMMEL: Der frühere Bayernspieler komme zur "richtigen Zeit an den richtigen Ort" sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke bei 11 Freunde nach van Bommels Verpflichtung. © getty 15/19 Nach 115 Tagen, 13 Pflichtspielen, einem peinlichen Wechselfehler im Pokal und vier Niederlagen hintereinander kam die erste Trainertrennung der Saison wohl nur noch für van Bommel "überraschend". Florian Kohfeldt übernahm und startete mit einem Sieg. © getty 16/19 GERARDO SEOANE: Was war das für ein furioser Saisonstart des Schweizers mit der Werkself: Nach den ersten 100 Amtstagen hatte Bayer auch das neutrale Publikum mit rasantem Spiel begeistert. Die einzige Niederlage bis dahin: das furiose 3:4 gegen den BVB. © getty 17/19 Doch seit dem 1:5 gegen den FC Bayern am 17.10. ist der Wurm drin. Leverkusen gewann kein Spiel mehr, flog gegen den KSC aus dem Pokal raus und verhalf nun auch noch Florian Kohfeldt in Wolfsburg zum erfolgreichen Debüt. Bayer ist wieder Bayer. © getty 18/19 STEFFEN BAUMGART: Trotz des 0:5 gegen Hoffenheim Mitte Oktober und des jüngsten 0:2 gegen den BVB: Was Steffen Baumgart aus dem FC gemacht hat, ist schlicht beeindruckend. © getty 19/19 Die Kölner pressen, was das Zeug hält, aber sie haben in den meisten Partien sogar mehr Ballbesitz als der Gegner. Kein Vergleich mehr zu den bestenfalls biederen Darbietungen unter Markus Gisdol und Friedhelm Funkel.

Thomas Müller macht den Unterschied

Am Mittwoch nach dem desaströsen 0:5 im Pokal machten sich die Bayern-Stars rar. Fast alle Spieler verzogen sich sofort in die Kabine, kaum einer wollte reden. Thomas Müller bildete mal wieder die Ausnahme. Müller stellte sich und redete Klartext. Bestimmt im Ton und scharf in der Analyse zerlegte Müller die Partie in Gladbach und seine eigene Mannschaft.

Nun gibt es genug Experten und Fans, denen Müllers Mitteilungsbedürfnis grundsätzlich zu weit geht. Aber selbst in dieser Ansammlung an Stars mit Führungsanspruch, wie sie nur die Bayern vorweisen, sticht einer wie Müller genau auch deshalb heraus.

Es ist eine Sache, einen offensichtlichen Systemabsturz zu analysieren. Die andere ist: Danach auch sofort eine Reaktion und die entsprechende Leistung zu zeigen. Und das hat Müller gegen Union einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Ein Tor und streng genommen drei Assists steuerte Müller zum 5:2 bei, vier Scorerpunkte also nach unruhigen Tagen.

Um sich danach noch einmal vor die Mikrophone zu stellen und auch diese Partie in allen ihren Höhen und Tiefen aus Sicht der Bayern zu zerlegen. Das bedeutet Führungsstärke. Spieler wie Müller sind der eigentliche Unterschied der Bayern zum Rest der Liga: Diese Mentalität und Selbstverständlichkeit ist schlicht einzigartig.