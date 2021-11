Im Topspiel des 11. Spieltags der Bundesliga treffen heute Abend RB Leipzig und der BVB aufeinander. Das ganze Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Heute kommt es mit der Begegnung zwischen RB Leipzig und dem BVB zur Wiederauflage des vergangenen DFB-Pokalfinales. Kann der BVB die Partie wieder für sich entscheiden? Hier im Liveticker erfahrt Ihr alles zum heutigen Spiel.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams mussten unter der Woche in der Champions League ran - und für beide lief es nicht gut. Zwar kam RB zu einem Unentschieden gegen das Starensemble aus Paris, jedoch ist das Achtelfinale in der Champions League für die Leipziger nicht mehr zu erreichen. Die Hoffnung hat der BVB noch. Nach der 1:3-Niederlage gegen Ajax wird das Erreichen der K.o.-Runde allerdings nicht leicht. Heute gilt es für den BVB, in der Liga Schritt zu halten mit dem FC Bayern. Für RB ist ein Sieg im Grunde Pflicht, wenn man den Abstand auf die Tabellenspitze nicht noch größer werden lassen will.

Vor Beginn: Das Spiel wird am heutigen Abend um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Begegnung der Partie zwischen RB Leipzig und dem BVB.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Passlack - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard, Malen

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Begegnung zeigt sich heute Sky verantwortlich. Um 17.30 Uhr beginnt die Übertragung. Das Spiel beginnt dann um 18.30 Uhr.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Ihr seht Ihr die Partie bei Sky sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1, als auch auf Sky Sport Bundesliga UHD.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch zwei Optionen an, das Spiel im Livestream zu schauen. Das geht zum einen mit der Sky-Go-App, oder Ihr bucht bei Sky das Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle