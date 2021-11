RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1: Leipzig versetzt BVB den nächsten Dämpfer

RB Leipzig hat das verhinderte Spitzenspiel des 11. Spieltags gegen Borussia Dortmund mit 2:1 (1:0) gewonnen. Der Vizemeister siegte vor 40.000 Zuschauern verdient und rückt durch den fünften Saisonsieg wieder ran an die Champions-League-Plätze. Der BVB dagegen kassierte einen herben Dämpfer im Titelrennen.

Christopher Nkunku (29.) und Yussuf Poulsen (68.) erzielten die Tore für die starken Gastgeber, Marco Reus hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den BVB besorgt (52.).

Drei Tage nach dem 1:3 in der Champions League gegen Ajax setzte es für die Borussia die zweite empfindliche Niederlage in einem richtungsweisenden Spiel.

"Das ist natürlich kacke", sagte BVB-Keeper Gregor Kobel nach dem Spiel bei Sky. "In der ersten Halbzeit war das nichts von uns. Wir haben am Mittwoch gegen Ajax sehr viel investiert. Man hat gemerkt, dass die Kräfte nicht da waren und wir nur kurze Zeit zum Regenerieren hatten. Und wir haben derzeit auch wenige Spieler. Wir müssen keine Ausreden suchen, aber das muss man ansprechen. Leipzig hat trotzdem ein besseres Spiel gemacht als wir."

RB Leipzig - BVB: Die Analyse

Leipzig-Trainer Jesse Marsch beließ es wie zuletzt beim 3-4-2-1 und spiegelte damit die Anordnung der Borussia, die ebenfalls wieder mit einer Dreierkette in der letzten Linie agierte - unter anderem mit Marin Pongracic, um den es zuletzt einigen Wirbel gegeben hatte.

Vom BVB war in den ersten 30, 35 Minuten rein gar nichts zu sehen. Leipzig rannte und presste die Gäste von einer Verlegenheit in die nächste, hatte etliche hohe Ballgewinne und damit auch Umschaltchancen. Wie so oft in den letzten Wochen fehlte es aber im Abschluss an der nötigen Effizienz, um sich für einen enormen Aufwand auch entsprechend zu belohnen.

Dortmund schaffte es kaum einmal kontrolliert über die Mittellinie, geschweige denn in die Nähe des Leipziger Strafraums. Ohne Erling Haaland konnte der BVB die Tiefe gegen hochstehende Leipziger nie ernsthaft bedrohen. Nach einer knappen halben Stunde setzte es dann doch die Quittung für eine schwache Startphase, als Nkunku seine dritte große Chance nutzte.

Noten: Drei Fünfer für den BVB - Leipziger Youngster bärenstark © getty 1/31 RB Leipzig hat im Abendspiel des 11. Spieltags den BVB verdient mit 2:1 besiegt und somit wieder Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga hergestellt. Die Noten und Einzelkritiken beider Mannschaften. © imago images 2/31 RB LEIPZIG - PETER GULACSI: Kaum gefordert, außer beim Gegentreffer. Dabei chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/31 NORDI MUKIELE: Wirkte sowohl als rechtes Glied der Dreierkette, als auch als Rechtsverteidiger wacklig und müde. Leistete sich 23 (!) Ballverluste. Note: 4,5. © getty 4/31 MOHAMED SIMAKAN: Hatte viele Ballgewinne, war zudem mit über 95 Prozent Passgenauigkeit Ruhepol der RB-Defensive. Allerdings: Kein optimales Stellungsspiel vor dem Gegentreffer. Note: 2. © imago images 5/31 JOSKO GVARDIOL: Ganz starkes Spiel des 19-Jährigen. Seine Aktionen wirkten zwar mitunter etwas wild, dennoch beinahe fehlerfrei. Meiste Ballkontakte bei RB, zudem sehenswerte Vorarbeit zum 1:0. Note: 1,5. © imago images 6/31 TYLER ADAMS: Agierte als unauffäliger Stabilisator im RB-Mittelfeld. Führte dort viele Zweikämpfe, schaltete sich aber so gut wie nie in die Offensive ein. Note: 3. © getty 7/31 AMADOU HAIDARA: Zuerst neben Adams als Sechser, später als Achter im Einsatz. Durchweg unauffällig, aber stabil. Lediglich gegen Ende der ersten Hälfte mit zarten Offensivbemühungen. Note: 3,5. © getty 8/31 BENJAMIN HENRICHS: Auch wegen ihm ging bei RB so viel über rechts. Immer wieder mit offensiven Akzenten und starken Balleroberungen, auch vor Nkunkus Großchance (13.). Defensiv wenig gefordert. Note: 2,5. © imago images 9/31 ANGELINO: Brachte viele Flanken, allerdings ohne dabei unbedingt mit Effizienz zu glänzen. Defensiv solide und mit viel Einsatz. Note: 3. © getty 10/31 CHRISTOPHER NKUNKU: Bester Mann auf dem Platz, aber trotz Tor und Vorlage nicht immer konsequent. Hätte früher für das 1:0 und bei seinem Pfostenschuss (63.) früher für das 2:1 sorgen müssen. Starke Vorarbeit beim 2:1. Note: 1,5. © imago images 11/31 DOMINIK SZOBOSZLAI: Stets bemüht, in den entscheidenden Momenten aber zu unkonzentriert. An wenigen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt, dafür kämpferisch in der Defensive. Note: 2,5. © getty 12/31 YUSSUF POULSEN: Gewohnt fleißig, vor allem gegen den Ball. Exemplarisch: Seine Grätsche in der eigenen Hälfte während der ersten Hälfte. Offensiv vor seinem Tor kaum in Erscheinung getreten, direkt danach ausgewechselt (69.). Note: 2,5. © getty 13/31 EMIL FORSBERG: In der 59. Minute eingewechselt, direkt mittendrin und an der Entstehung des 2:1 beteiligt. Note: 2,5. © getty 14/31 ANDRE SILVA: In der 69. Minute eingewechselt, anschließend offensiv wenig in Erscheinung getreten. Bei besserer Ballannahme nach Flanke Nkunku wäre eine Großchance drin gewesen. Note: 3,5. © imago images 15/31 DANI OLMO: In der 84. Minute eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/31 KONRAD LAIMER: Ebenfalls erst in der 84. Minute gekommen. Keine Bewertung. © getty 17/31 BVB - GREGOR KOBEL: Machte sich sehr gut breit gegen Nkunku bei dessen Großchance in der 12. Minute, hielt seine Mannschaft im Spiel und zeigte, dass es in der Bundesliga mehr als einen richtig guten Keeper gibt. Keine Chance bei den Gegentoren. Note: 2. © imago images 18/31 MARIN PONGRACIC: Hob das Abseits auf vorm 0:1, man merkte die fehlende Abstimmung in der Not-Dreierkette des BVB an. Kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe, verlor neun Bälle. 67 Prozent Passquote. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5. © imago images 19/31 MATS HUMMELS: Spielte die meisten Pässe seiner Mannschaft, dass es nur 58 waren, sagt viel über das Dortmunder Spiel aus. Noch der sicherste BVB-Innenverteidiger. Note: 3,5. © imago images 20/31 MANUEL AKANJI: Lief beim 0:1 nicht richtig mit zurück, fing aber insgesamt die meisten Bälle seiner Mannschaft ab und bemühte sich auch ums Aufbauspiel. Note: 4. © imago images 21/31 THOMAS MEUNIER: Kam von ihm sehr lange sehr wenig bis nichts, bereitete er mit einem sehr gut getimten Pass auf Reus das 1:1 vor. Ließ sich dann vorm 1:2 abkochen. Note: 4. © imago images 22/31 AXEL WITSEL: Verlor den Gegenpressingmoment vor Nkunkus erster großer Chance, aber mühte sich im Gegensatz zu einigen Kollegen zumindest, dem Leipziger Druck standzuhalten. Sah aber beim 1:2 schlecht aus. Note: 4. © imago images 23/31 THORGAN HAZARD: Der Offensivmann musste wegen der vielen BVB-Verletzten den Not-Schienenspieler im 3-4-3 geben - und machte das sogar ganz okay. Rückte in der zweiten Halbzeit als linkes Glied in die Viererkette - und war mit am 1:2 schuld. Note: 4,5. © imago images 24/31 JUDE BELLINGHAM: Insgesamt unglückliche, weil sehr unauffällige Vorstellung des Mittelfeldspielers. Immerhin suchte er die Zweikämpfe - und gewann 67 Prozent davon. Note: 4. © imago images 25/31 JULIAN BRANDT: Nachdem er zuletzt starke Leistungen als Achter zeigte, kam er in Leipzig überhaupt nicht zurecht. Hatte dem Leipziger Pressing nichts entgegenzusetzen, sorgte selbst aber auch nicht für Torgefahr. Note: 5. © imago images 26/31 DONYELL MALEN: Kam genauso wenig im Spiel an wie bislang in der Bundesliga. Nach vorne ging beim Stürmer so gut wie gar nichts, klärte immerhin in der zweiten Halbzeit mal zur Ecke. Note: 5. © imago images 27/31 MARCO REUS: Zeigte seinen Laufweg vor dem 1:1 genauso an, wie er ihn schließlich vollzog. Sehr selten am Ball, lange gut aufgehoben bei den Leipzigern, doch sein Treffer war eben auch richtig gut. Note: 4. © imago images 28/31 ANSGAR KNAUFF: Ersetzte nach der Pause Pongracic, war selten am Ball, sorgte aber mit ein paar Flankenläufen für ein bisschen Aktivität in der BVB-Offensive. Note: 4,5. © imago images 29/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam in der 71. Minute für Donyell Malen, konnte auch nicht mehr ausrichten als der. Keine Bewertung. © imago images 30/31 REINIER: Kam in der Schlussphase für Brandt. Keine Bewertung. © imago images 31/31 DAN-AXEL ZAGADOU: Der lange verletzte Innenverteidiger kam in den letzten Minuten und feierte sein Comeback, um vor dem Leipziger Tor noch als kopfballstarker Spieler in Erscheinung zu treten. War aber nicht der Fall. Keine Bewertung.

Dortmund in der Folge etwas agiler und besser im Auflösen enger Spielsituationen, den einzigen Torschuss der ersten Halbzeit zielte Jude Bellingham aus wenigen Metern aber auf den eigenen Mitspieler Donyell Malen. Leipzig nahm dagegen ein wenig Tempo und Schärfe raus und gönnte sich über längere Ballbesitzphasen auch selbst ein wenig Ruhe - ohne dabei aber die grundsätzliche Kontrolle über die Partie zu verlieren.

In der Pause reagierte Dortmunds Trainer Marco Rose, nahm Pongracic vom Feld, brachte mit Ansgar Knauff einen Angreifer und stellte auf Viererkette um. Die zweite Hälfte begann aber im Prinzip wie die erste: Leipzig drückte vehement nach vorne, schnürte den BVB regelrecht ein und kam zu Torchancen. Wie aus dem Nichts fiel deshalb der Ausgleich nach einem Sahne-Zuspiel von Thomas Meunier auf Marco Reus.

Nun entwickelte sich ein ziemlich offenes Spiel mit einem Übergewicht für Leipzig, aber auch Chancen auf beiden Seiten - wobei die Gastgeber auch hier die besseren Möglichkeiten hatten. Der BVB hatte einige Male Glück und mal wieder einen starken Gregor Kobel, der einige Einschläge verhinderte. Bei Poulsens Schuss aus vier Metern war dann aber auch Kobel machtlos.

Dortmund wechselte in der Schlussphase nochmal offensiv, kam aber gegen konzentrierte Gastgeber kaum noch zu vernünftigen Abschlüssen.

RB Leipzig - BVB: Die Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs (59. Forsberg), Adams, Haidara (84. Laimer), Angelino - Poulsen (69. Silva), Nkunku (84. Olmo), Szoboszlai

Dortmund: Kobel - Pongracic (46. Knauff), Akanji, Hummels - Meunier, Witsel (86. Zagadou), Bellingham, Hazard - Brandt, Reus (81. Reinier), Malen (72. Moukoko)

Die Daten des Spiels RB Leipzig gegen BVB

Tore: 1:0 Nkunku (29.), 1:1 Reus (52.), 2:1 Poulsen (68.)

Marco Reus zieht mit seinem 102. Bundesligatreffer für den BVB auf Platz vier ewigen BL-Torjägerliste der Dortmunder mit Stephane Chapuisat gleich.

Leipzigs Poulsen traf erstmals in drei Bundesligaspielen in Folge.

Reus zieht mit Legende gleich! Die besten Bundesliga-Torjäger des BVB © getty 1/21 Marco Reus hat am 6. November 2021 gegen Leipzig sein 102. Tor in der Bundesliga für Borussia Dortmund geschossen und ist damit mit einer Vereinslegende gleichgezogen. Wir zeigen euch die besten BVB-BL-Torjäger. © getty 2/21 PLATZ 20: LUCAS BARRIOS - 39 Bundesliga-Tore in 83 Spielen (0,42 Tore pro Spiel) © imago images 3/21 PLATZ 19: HEIKO HERRLICH - 40 Bundesliga-Tore in 128 Spielen (0,31 Tore pro Spiel) © getty 4/21 PLATZ 19: NORBERT DICKEL - 40 Bundesliga-Tore in 90 Spielen (0,44 Tore pro Spiel) © getty 5/21 PLATZ 17: SHINJI KAGAWA - 41 Bundesliga-Tore in 148 Spielen (0,28 Tore pro Spiel) © getty 6/21 PLATZ 16: TIMO KONIETZKA - 42 Bundesliga-Tore in 53 Spielen (0,79 Tore pro Spiel) © imago images 7/21 PLATZ 15: SIGFRIED HELD - 44 Bundesliga-Tore in 230 Spielen (0,19 Tore pro Spiel) © getty 8/21 PLATZ 13: FRANK MILL - 47 Bundesliga-Tore in 187 Spielen (0,25 Tore pro Spiel) © getty 9/21 PLATZ 13: EWERTHON - 47 Bundesliga-Tore in 119 Spielen (0,39 Tore pro Spiel) © getty 10/21 PLATZ 11: LARS RICKEN - 49 Bundesliga-Tore in 302 Spielen (0,16 Tore pro Spiel) © getty 11/21 PLATZ 11: ERLING HAALAND - 49 Bundesliga-Tore in 49 Spielen (1 Tor pro Spiel) © getty 12/21 PLATZ 10: JAN KOLLER - 59 Bundesliga-Tore in 138 Spielen (0,43 Tore pro Spiel) © imago images 13/21 PLATZ 9: REINHOLD WOSAB (rechts im Bild) - 60 Bundesliga-Tore in 198 Spielen (0,30 Tore pro Spiel) © getty 14/21 PLATZ 8: ANDREAS MÖLLER - 71 Bundesliga-Tore in 228 Spielen (0,31 Tore pro Spiel) © getty 15/21 PLATZ 7: ROBERT LEWANDOWSKI - 74 Bundesliga-Tore in 131 Spielen (0,56 Tore pro Spiel) © getty 16/21 PLATZ 6: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 98 Bundesliga-Tore in 144 Spielen (0,68 Tore pro Spiel) © getty 17/21 PLATZ 4: MARCO REUS - 102 Bundesliga-Tore in 224 Spielen (0,45 Tore pro Spiel) © getty 18/21 PLATZ 4: STEPHANE CHAPUISAT - 102 Bundesliga-Tore in 218 Spielen (0,47 Tore pro Spiel) © imago images 19/21 PLATZ 3: LOTHAR EMMERICH - 115 Bundesliga-Tore in 183 Spielen (0,63 Tore pro Spiel) © imago images 20/21 PLATZ 2: MICHAEL ZORC - 130 Bundesliga-Tore in 462 Spielen (0,28 Tore pro Spiel) © getty 21/21 PLATZ 1: MANFRED BURGSMÜLLER - 135 Bundesliga-Tore in 224 Spielen (0,60 Tore pro Spiel)

Der Star des Spiels: Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Der Angreifer war mit und ohne Ball ein Alptraum für Dortmunds Defensive, lief immer wieder schlau und aggressiv an und forcierte so Ballverluste des Gegners. Er spielte den BVB mit seinen Dribblings phasenweise schwindelig, erzielte ein Tor, bereitete das 2:1 vor. Einziges Manko eines ansonsten bärenstarken Auftritts: Nkunku hätte mehr als nur dieses eine Tor erzielen müssen.

Der Flop des Spiels: Donyell Malen (BVB)

Es klemmt und knirscht nach wie vor beim Niederländer. Malen war teilweise ohne jede Bindung zum Spiel und konnte sich in seinen wenigen Szenen nie gegen die bulligen Leipziger Abwehrspieler durchsetzen. Bis zur Auswechslung nach 72 Minuten mit nur 21 Ballkontakten, ohne Torschuss oder Vorlage.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Hatte ein schnelles, kampfbetontes Spiel an sich gut im Griff, leistete sich keine gravierenden Fehler. Aber mal wieder ohne echte Linie bei den persönlichen Strafen: Die Gelben Karten gegen Bellingham und Adams waren überzogen - während er Nkunku nach wenigen Sekunden für ein deutlich härteres Einsteigen ohne Verwarnung davon kommen ließ.