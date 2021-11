FC Bayern - Kahn über Super League: "Das wäre das Ende des Fußballs gewesen"

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat Vorstandsboss Oliver Kahn erneut deutliche Worte zum Thema Super League gefunden. Das Scheitern des Projekts sei in seinen Augen alternativlos.

Neben Themen wie dem Katar-Sponsoring und der finanziellen Lage beim Rekordmeister war auch das Thema Super League Teil der Diskussion. Kahn bekräftigte auf der Jahreshauptversammlung nochmal die Stellung des FC Bayern zur Gründung einer Alternativliga zur Champions League.

"Die European Super League ist zurecht innerhalb von 48 Stunden kollabiert, denn das wäre das Ende des Fußballs gewesen, wie wir ihn kennen. Auch deswegen haben wir eine klare Strategie entwickelt, aus eigener Kraft vorne zu bleiben. Wo der FC Bayern ist, da ist vorne - und so soll das bleiben", sagte Kahn.

Auch Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge bekräftigte in der Vergangenheit bereits die Ablehnung der Super League vom deutschen Rekordmeister. "Wir sind zufrieden, Champions League zu spielen und vergessen nicht die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Fans haben, die grundsätzlich gegen so eine Reform sind. Und wir spüren die Verantwortung gegenüber dem Fußball als Ganzes", sagte Rummenigge der italienischen Zeitung Corriere della Serra.

Bayerns Jahresabschluss 2020/21: Corona hat seine Spuren hinterlassen © imago images 1/16 Pünktlich zur jährlichen Jahreshauptversammlung hat der FC Bayern den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 20/21 vorgelegt. SPOX zeigt u.a., wie viel der FCB in der vergangenen Saison verdient hat und wie viel Geld für Gehälter und Transfers draufging. © getty 2/16 Umsatz Geschäftsjahr 2020/2021: 643,9 Millionen Euro (698,0 Mio. Euro im Vorjahr, -8 Prozent) © getty 3/16 Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2020/2021 (vor Steuern): 5,0 Millionen Euro (17,0 Mio. im Vorjahr, -71 Prozent) © getty 4/16 Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2020/2021 (nach Steuern): 1,9 Millionen Euro (9,8 Mio. Euro im Vorjahr, -81 Prozent) © getty 5/16 Gesamtes Steueraufkommen: 219,4 Millionen Euro (185,8 Mio. Euro im Vorjahr, +18 Prozent) © getty 6/16 Einnahmen aus Spielbetrieb (BL-Heimspiele, Freundschaftsspiele, DFB-Pokal, DFL-Supercup, Champions League, UEFA Super Cup und Klub-WM): 147,9 Millionen Euro (152,5 Mio. Euro im Vorjahr, -3 Prozent) © getty 7/16 Einnahmen aus Sponsoring und Vermarktung: 206,7 Millionen Euro (196,5 Mio. Euro im Vorjahr, +5 Prozent) © getty 8/16 Einnahmen aus medialer Vermarktung: 114,4 Millionen Euro (121,2 Mio. Euro im Vorjahr, -6 Prozent) © getty 9/16 Einnahmen aus Transfer: 32,5 Millionen Euro (63,9 Mio. Euro im Vorjahr, -49 Prozent) © getty 10/16 Einnahmen aus Merchandising: 100,3 Millionen Euro (91,8 Mio. Euro im Vorjahr, +9 Prozent) © getty 11/16 Sonstige Einnahmen (u.a. Mieten und Pachten, New Media, Erlebniswelt, DFB-Abstellung Nationalspieler, Einnahmen FC Bayern II, Jugend- und Frauenfußball): 28,2 Millionen Euro (45,2 Mio. Euro im Vorjahr, -38 Prozent) © getty 12/16 Ausgaben durch Personalgehälter (alle Angestellten/Mitarbeiter der FC Bayern München AG): 348,9 Millionen Euro (314,8 Mio. Euro im Vorjahr, +11 Prozent) © getty 13/16 Betriebliche Aufwendungen: 159,3 Millionen Euro (242,0 Mio. Euro im Vorjahr, -34 Prozent) © getty 14/16 Materialaufwand und -einsatz: 38,3 Millionen Euro (33,9 Mio. Euro im Vorjahr, +13 Prozent) © getty 15/16 Ausgaben durch Transfers: 69,4 Millionen Euro (62,6 Mio. Euro im Vorjahr, +11 Prozent) © getty 16/16 Anlageabschreibungen: 6,4 Millionen Euro (6,6 Mio. Euro im Vorjahr, -3 Prozent)

FC Bayern: Kahn verurteilt Entwicklung des Fußballs in Bezug auf Investoren

"Wir erleben gerade den fundamentalsten Wandel, den der Fußball je erlebt hat. Deshalb kämpfen wir an vorderster Front, dass es nicht sein kann, dass Investoren unbegrenzt Geld in Klubs pumpen können", mahnte Kahn nun an und fügte hinzu : "Bei uns bestimmt keine Investorengruppe oder ein Multimillionär. Wir werden auch weiter unseren eigenen Bayern-Weg gehen."

Zu Beginn der Versammlung hatte schon FCB-Präsident Herbert Hainer klargestellt, dass "Fußball ein Spiel ohne Grenzen zu sein" scheint, aber: "Das Spiel spielen wir nicht mit. Wir spielen nach unseren eigenen Regeln und das gelingt uns sehr gut. Ich liebe den FC Bayern so wie er ist." Auch deshalb seien die Münchner "sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich gut durch diese Pandemie gekommen".

Hainer ergänzte: "Wir haben keinen Cent Schulden. Wir sind nicht fremdbestimmt, wir sind unabhängig, wir gehen unseren eigenen Weg, mit Sachverstand und Kreativität. Wir lassen uns auf keinen Fall treiben von diesem Wahnsinn da draußen." Zahlreiche Topklubs hätten "massive Schulden. Der FC Barcelona hat 1,3 Milliarden Euro Schulden. Auch Juventus Turin musste zuletzt Horrorbilanzen veröffentlichen. Davon sind wir weit, weit weg."