BVB, News und Gerüchte: Warum Erling Haaland doch schneller fit wurde - Zorc lobt Dortmund-Torjäger

BVB, News: Darum wurde Erling Haaland doch schneller fit

Dass Erling Haaland schneller als zunächst gedacht auf den Platz zurückkehrte, hängt offenbar mit einem Spezialisten aus den Niederlanden zusammen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach kümmerte sich John Haddad, ein Biomechaniker und Bewegungstherapeut, der sich selbst "The Fix" ("Der Reparateur") nennt, in enger Abstimmung mit BVB-Physiotherapeut Thomas Zetzmann um die Reha des Norwegers.

Haddad arbeitete zunächst in Marbella, später in Dortmund intensiv und laut dem Bericht teils bis zu acht Stunden täglich daran, die muskulären Probleme des BVB-Torjägers am Hüftbeuger zu beheben. Offenbar mit Erfolg: Beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg markierte Haaland 41 Tage nach seinem letzten Einsatz sein 50. Bundesligator für Borussia Dortmund. Zuvor war von einer möglichen Zwangspause bis Weihnachten die Rede gewesen.

BVB, News: Trash-Talk? Gegenspieler erklärt Haaland-Duell

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg hat einen Einblick in die intensiven Duelle mit BVB-Torjäger Erling Haaland gegeben. Auf die Frage, ob es dabei auch Trash-Talk gab, meinte Schlotterbeck im kicker-Interview: "Er hat mich einmal weggecheckt, darüber haben wir kurz gesprochen. Gegen ihn musst du körperlich voll auf der Höhe sein, aber das ist Fußball. Das macht mir viel Spaß, zumal er ein fairer Sportler ist. Am Ende haben wir uns die Hand gegeben."

Die Freiburger besiegten am 2. Spieltag Borussia Dortmund mit 2:1. Schlotterbeck schaltete Haaland über weite Strecken der Begegnung aus. "Ich habe in dem Spiel gemerkt, wie gut ich sein kann", sagte der 21-Jährige über das Schlüsselerlebnis: "Ich hatte einfach einen guten Tag. Weil wir etwas tiefer standen, war es vielleicht auch etwas einfacher. Aber in diesem Spiel habe ich gemerkt: Ich kann ein richtig guter Innenverteidiger werden und bin es zurzeit vielleicht schon." Seit dieser Saison wisse er: "Ich kann gegen jeden Stürmer verteidigen."

BVB, News: Zorc freut sich über Haaland-Comeback

Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc hat sich nach dem Comeback von Erling Haaland zufrieden gezeigt. "Man hat ja gesehen, dass er der Mannschaft sofort nochmal ein Push gibt", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten. Beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg markierte Haaland bei seinem Comeback sein 50. Bundesligator für Borussia Dortmund.

Generell war Zorc mit der Leistung der Dortmunder zufrieden, auch wenn er beim Gegentreffer die zuvor seitens BVB-Coach Marco Rose erwähnten Dinge wie Kompromisslosigkeit, Wille und Konsequenz "nicht gerade gesehen" habe. "Aber die Mannschaft hat dann schnell die Initiative übernommen und wirklich ein gutes Spiel gezeigt", fügte Zorc an und lobte die Comeback-Qualitäten nach dem Rückstand: "Unsere Reaktion darauf war top. Es hat wenig mit unserem Selbstverständnis gemacht."

