Das zweite Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags liefert uns ein echtes Traditionsspiel: Wer die Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin heute im TV, Livestream und Liveticker überträgt, verraten wir jetzt.

Die Zahl klingt zwar beinahe unglaubwürdig, aber tatsächlich ist es so: Seit mehr als sieben Jahren konnte der Effzeh keinen Sieg mehr gegen die Eisernen einfahren. Zuletzt gab es in der Bundesliga sogar vier Niederlagen am Stück. Gelingt der Mannschaft von Steffen Baumgart heute die Kehrtwende?

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11. Spieltag

11. Spieltag Datum: Sonntag, 7. November

Sonntag, 7. November Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Saison ist gestartet und schon hat sich das Übertragungskarussell mal wieder gedreht. Die neuen Abmachungen dieser Spielzeit besagen, dass der Pay-TV-Sender Sky nur noch die Samstagsspiele in seinem Programm ausstrahlen darf. Nicht ganz neu im Geschäft, dafür aber wesentlich dicker, ist die Livesport-Plattform DAZN. Alle Freitags- und Sonntagsspiele haben sie nun in petto.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das hat zur Folge, dass der Streaminganbieter DAZN die heutige Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin exklusiv ausstrahlen wird.

Der Übertragungsbeginn des Streams wurde auf 16.30 Uhr festgelegt. Zunächst wird Euch Moderatorin Laura Wontorra durch die Vorberichte führen, ehe sich kurz vor Spielbeginn das Duo Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch live zuschalten.

Neben den erwähnten Bundesligapartien bietet DAZN zudem auch fast alle Spiele der UEFA Champions League, die US-Sportarten (NFL, NBA, MLB) Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Wintersport, Kampfsport und noch vieles mehr an.

Das Abo ist für 14,99€ pro Monat erwerbbar. Die Kosten für das Jahresabo betragen 149,99€ für zwölf Monate, womit Euch zwei Monatsraten erspart bleiben. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Nicht immer hat man die Möglichkeit, ein Spiel live zu sehen. Wir von SPOX bieten genau aus diesem Grund einen Liveticker zum Spiel Köln vs. Union Berlin an. Damit verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 11. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 11 9 1 1 40:11 29 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 10 5 2 3 23:16 7 17 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 10 4 4 2 15:15 0 16 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 10 3 4 3 15:18 -3 13 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 10 4 0 6 11:23 -12 12 14 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 15 Eintracht Frankfurt 10 1 6 3 10:15 -5 9 16 FC Augsburg 11 2 3 6 9:20 -11 9 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 10 0 1 9 7:27 -20 1

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das sind die Spiele am heutigen Sonntag