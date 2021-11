1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstagnachmittag kommt es zwischen dem 1.FC Köln und Borussia Mönchengladbach zum brisanten Rhein-Derby. Alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Derby-Zeit in der Bundesliga! Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach treffen sich heute zum Rheinischen Derby am 13. Spieltag der Bundesliga. Das Spiel am heutigen Nachmittag wird das 93. Duell der beiden Teams in der Liga sein.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach findet am heutigen Samstag, den 27. November, um 15.30 statt. Gespielt wird das Derby im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Der heutige Gastgeber spielt aktuell eine sehr solide Saison. Drei Siege stehen in der Liga drei Niederlagen gegenüber und insgesamt sechs Mal spielte der 1. FC Köln bislang unentschieden. Das bedeutet unterm Strich Platz zwölf in der Tabelle für die Geißböcke.

Zuletzt gab es für den Effzeh wieder zwei Unentschieden gegen Union Berlin und Mainz 05. Auf einen Sieg in der Liga warten die Kölner nun schon seit Anfang Oktober. Gelingt das heute ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Mönchengladbach?

Das Team von Adi Hütter kam in den vergangenen Spielen immer besser in Fahrt. Nach einem schwierigen Saisonstart gab es zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen. Den Startpunkt des Formanstiegs markierte das furiose 5:0 gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal. Und auch die Personalsituation der Gladbach entspannt sich aktuell immer mehr.

Abwehrspieler Nico Elvedi hat in den vergangenen Tagen Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können und könnte gar heute gegen den 1. FC Köln sein Comeback geben.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wird am heutigen Tag exklusiv von Sky übertragen. Sky hält nämlich die Übertragungsrechte aller Samstagspiele der Fußball-Bundesliga. Außerdem bieten sich einige Möglichkeiten das Derby heute im Livestream zu verfolgen.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: TV-Übertragung

Das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wird live und in voller Länge ab 15.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen sein. Ab 15.15 Uhr beginnen bei Sky die Vorberichte zum Derby. Roland Evers ist heute als Kommentator im Einsatz.

Alternativ seht Ihr die Begegnung heute auch in der Konferenz, zusammen mit den übrigen Partien am Samstagnachmittag, auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichte zu Konferenz beginnen bei Sky heute schon um 14.00 Uhr. Um die Übertragung von Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

© getty Lars Stindl bereitete im letzten Spiel gegen Greuther Fürth gleich drei Treffer vor. Der Kapitän der Gladbacher kommt aktuell immer besser in Form.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Livestream sehen

Wer das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach heute lieber streamen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. Zum einen könnt Ihr bei Sky das Sky Ticket buchen und dort die Partie live und vollumfänglich sehen. Das geht auch mit der Sky-Go-App, mit der Ihr das Spiel beispielsweise über Euer Tablet oder Smartphone bequem schauen könnt.

Kunden von Magenta Sport sehen die Partie heute ebenfalls im Livestream. Als Magenta Sport-Kunden habt Ihr nämlich Zugriff auf den Stream der Sky-Konferenz. Das Einzelspiel seht Ihr dort aber nicht.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Infos im Überblick

Begegnung: 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach Spieltag: 13. Spieltag der Bundesliga

13. Spieltag der Bundesliga Datum: 27. November

27. November Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung im TV: Sky

Sky Übertragung im Livestream: Sky, Magenta Sport

Sky, Magenta Sport Liveticker: SPOX

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet für Euch einen Liveticker zur Begegnung mit dem Ihr keine Sekunde des Derbys verpasst. Wer die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach heute also nicht live im TV oder Livestream sehen kann, wird bei SPOX fündig. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Skhiri - Özcan, Kainz - Ljubicic - Modeste, Uth

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Skhiri - Özcan, Kainz - Ljubicic - Modeste, Uth Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Bensebaini - Herrmann, Koné, Neuhaus, Scally - Hofmann, Stindl - Plea

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle