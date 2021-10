Am 7. Bundesliga-Spieltag empfängt heute Meister FC Bayern München das Team von Eintracht Frankfurt. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt ist am heutigen Sonntag, 3. Oktober, das Mittelteil des Bundesliga-Dreierpacks. Die Partie wird um 17.30 Uhr in der Allianz Arena vor erlaubten 25.000 Zuschauern angepfiffen.

Eintracht Frankfurt steht heute eine Herkulesaufgabe bevor. Der FC Bayern ist in dieser Saison noch ungeschlagen. In der Bundesliga folgten auf das Auftakt-Remis in Mönchengladbach fünf Siege und in der Champions League gewann der Rekordmeister seine zwei bisherigen Spiele gegen den FC Barcelona (3:0) Dynamo Kiew (5:0) souverän. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann will mit einem weiteren Sieg gegen Frankfurt die Bundesliga-Tabellenführung behalten.

In die ganz andere Richtung ging der Saisonstart der Eintracht. Erst das Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim und dann kein Sieg aus den ersten sechs Ligaspielen. Am vergangenen Donnerstag feierte Trainer Oliver Glasner beim 2:1 in der Europa League bei Royal Antwerpen immerhin den ersten Pflichtspielsieg mit seinem neuen Team. Jetzt geht Eintracht Frankfurt die Aufgabe bei Rekordmeister Bayern München mit neuem Selbstbewusstsein an. "Wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Das sage ich voller Überzeugung", sagte Glasner.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Die Antwort auf die eben gestellte Frage lautet: DAZN! Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv und ist dementsprechend heute auch für die Live-Überragung von Bayern München vs. Eintracht Frankfurt verantwortlich.

Diese seht Ihr allerdings nur mit einem gültigen Abo. Wer noch keines abgeschlossen hat kann dies jederzeit machen. Die Kosten belaufen sich auf 14,99 Euro im Monat für ein jederzeit kündbares Monatsabo oder 149,99 Euro für ein Jahresabo.

Aus der Allianz Arena melden sich heute ab 16.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

DAZN hat in dieser Saison mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten - und das mit DAZN-App auch auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Bundesliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Datum, Anpfiff Heim Gast Ergebnis 1. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 3:1 2. Oktober, 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg 2:1 2. Oktober, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Mönchengladbach 1:3 2. Oktober, 15.30 Uhr VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim 3:1 2. Oktober, 15.30 Uhr Hertha BSC SC Freiburg 1:2 2. Oktober, 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Bochum 3:0 3. Oktober, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 3. Oktober, 17.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 3. Oktober, 19.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen

Bundesliga: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen könnt, empfehlen wir Euch einen Blick in den Liveticker von SPOX. Im Minutentakt schildern wir alles, was in der Allianz Arena passiert: Chancen, Tore, Karten, Emotionen - einfach alles!

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? - Alle Infos

Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 3. Oktober 2021

3. Oktober 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Zugelassene Zuschauer: 25.000

25.000 TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Ilsanker, Hinteregger - Sow, Hasebe, Jakic - Chandler, Kamada, Kostic - Borré

