Zweites Europa League-Spiel für Oliver Glasner als Trainer der Eintracht Frankfurt. Noch warten die Hessen auf einen Sieg in Bundesliga und internationalem Geschäft - ist es heute endlich soweit? Das Spiel live - hier im SPOX-Liveticker.



Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Frankfurt trennte sich im ersten Spiel der neuen Europa League-Saison mit der türkischen Mannschaft Fenerbahce SK 1:1. Etwa zwei Wochen später stehen die Hessen nun bei fünf Partien am Stück, deren Endergebnis 1:1 lautet, mit dem 0:0 gegen Augsburg am zweiten Spieltag ist es außerdem bereits das sechste Unentschieden in Serie. Da man sogar das Pokalspiel gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim verlor, wartet Neu-Trainer Oliver Glasner nach wie vor auf den ersten Sieg mit der Eintracht.

Vor Beginn: Die Eintracht wird auf die beiden Verteidiger Erik Durm (Gehirnerschütterung) und Evan N'Dicka (Bänderdehnung) verzichten müssen, nachdem diese sich im Spiel gegen Köln, am vergangenen Wochenende verletzten. Royal Antwerp hingegen wird mit der gleichen Elf erwartet, wie am ersten Europa League-Spieltag, als man bei Olympiakos Piräus mit 2:1 verlor.

Vor Beginn: Der Austragungsort der Partie ist das Bosuil-Stadion in Antwerpen. Das dänische Schiedsrichtergespann um Jakob Kehlet wird das Spiel um 18.45 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt.

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Royal Antwerpen: Butez - Seck, De Laet, Almeida, Buta - Verstraete, Gerkens - Samatta, Nainggolan, Miyoshi - Frey

Butez - Seck, De Laet, Almeida, Buta - Verstraete, Gerkens - Samatta, Nainggolan, Miyoshi - Frey Eintracht Frankfurt: Trapp - Chandler, Hinteregger, Hasebe, Da Costa - Jakic, Sow - Kostic, Hauge - Lammers, Borré

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute live - Die Tabelle in Gruppe D vor dem 2. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Olympiakos Piräus 1 2:1 3 2 Eintracht Frankfurt 1 1:1 1 2 Fenerbahce SK 1 1:1 1 4 Royal Antwerp FC 1 1:2 0

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im TV

Die Partie Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt ist leider nicht im Free-TV zu sehen.

Mit Beginn dieser Saison hat sich die RTL Group alle Übertragungsrechte an den Wettbewerben Europa League und Europa Conference League gesichert. Dennoch werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen.

Klassischerweise werden die Live-Fußball-Events nicht unter den Sendern der Gruppe aufgeteilt, lediglich der Hauptkanal RTL ist dafür verantwortlich. Das heißt gleichzeitig, dass entweder nur ein Einzelspiel oder nur eine ausgewählte Anzahl an Spielen parallel ausgestrahlt werden kann - andere Spiele fallen raus.

Dazu gehört unglücklicherweise auch die heutige Partie Antwerpen vs. Frankfurt, weswegen sie somit nicht im Free-TV verfügbar sein wird.

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Livestream

Dennoch bietet RTL den fußballinteressierten Fans eine Möglichkeit das Spiel im Internet per Livestream zu verfolgen. Über den hauseigenen Streamingdienst TV Now wird die Partie nämlich in voller Länge ausgestrahlt.

Ab 18.30 Uhr kann man das Match entweder als Einzelspiel oder auch in der Europa League/Europa Conference League-Konferenz anschauen. Durch den Abend werden die Kommentatoren und Moderatoren Anna Kraft und Robby Hunke und die Experten Arnd Zeigler und Lukas Podolski führen.

Um die Spiele sehen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges TV Now Premium-Abo vorausgesetzt. Dieses beläuft sich auf 4,99€ pro Monat oder 7,99€, wenn man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen möchte. Auch bei TV Now ist es möglich, einen ersten kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute live - Das sind die heutigen Partien am 2. Spieltag