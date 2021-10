Der 8. Spieltag der Bundesliga wird heute mit sechs Spielen fortgesetzt. Hier könnt Ihr fünf dieser sechs Begegnungen in der Samstagskonferenz verfolgen.

Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfL Wolfsburg - der heutige Bundesliga-Samstag hat es in sich. Wir tickern für Euch im Rahmen des 8. Spieltags fünf parallel laufende Spiele live mit.

LIVE: Bundesliga - aktuelle Spielstände BVB - Mainz 05 1:0 SC Freiburg - RB Leipzig 0:1 Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 0:1 Union Berlin - VfL Wolfsburg 0:0 Greuther Fürth - VfL Bochum 0:0

Bundesliga: Samstagskonferenz am 8. Spieltag im Liveticker

45. - SC Freiburg - RB Leipzig: Pfosten! Höler hämmert von rechts im Strafraum mit vollem Risiko aus ungefähr zwölf Metern drauf. Der Schuss klatscht links an den Innenpfosten und von dort geht das Leder an das Bein von Gulacsi, von dort anschließend über das Tor.

44. - SC Freiburg - RB Leipzig: Für Leipzigs Mittelfeldmann Haidara gibt es nach einem taktischen Foulspiel im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der heutigen Begegnung. Karten gibt es in der Konferenz also genug, an Toren mangelt es aber noch.

42. - SC Freiburg - RB Leipzig: Leipzigs Nkunku will von links im Strafraum wohl eher flanken, seine Hereingabe wird aber zum Torschuss, das Leder landet an der Oberkante der Latte.

40. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Richter hindert Trapp an der schnellen Ausführung eines Abschlags und sieht für dieses taktische Vergehen Gelb.

38. - 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg: Glückwunsch an Gießelmann zur ersten Verwarnung in dieser Partie. Die hat er sich für eine offene Grätsche gegen Mbabu auch verdient.

35. - Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Dann trauen sich die Mainzer mal hinten raus. Selten gelangten sie bislang so nah an den Strafraum des Gegners. Dort wird Barreiro von Akanji niedergestreckt. Für den Schweizer gibt das die zweite Gelbe Karte der Saison.

36. - SC Freiburg - RB Leipzig: Schiedsrichter Siebert hat heute viel Arbeit, auch Leipzig-Trainer Marsch lässt seinem Frust nach einem Foulpfiff gegen Forsberg freien Lauf und kassiert daher Gelb vom Unparteiischen.

33. - 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg: Wolfsburg verpasst die Führung! Nmecha lässt Jaeckel aussteigen und hat auf der linken Seite freie Fahrt. Dann legt er den Ball quer, am zweiten Pfosten muss Lukebakio nur noch einschieben, doch er trifft aus fünf Metern nur den Pfosten!

33. - SC Freiburg - RB Leipzig: Im Nachgang dieser Aktion gibt es noch die Gelbe Karte für Freiburgs Trainer Streich. Er war mit der Elfmeterentscheidung sichtlich nicht einverstanden.

32. - SC Freiburg - RB Leipzig: Tooooooooooooooor! SC Freiburg - RB LEIPZIG 0:1! Forsberg verwandelt sicher! Der Schwede tritt zum fälligen Elfmeter an, verlädt Torhüter Flekken und schiebt zum 1:0 für die Leipziger ins rechte Eck ein.

32. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Tillman fasst sich aus halblinker Position ein Herz, den Flachschuss hält Riemann souverän fest. Es war der erste Schuss aufs Tor der Fürther.

31. - SC Freiburg - RB Leipzig: Elfmeter für Leipzig! Lienhart geht in den Zweikampf mit Nkunku und der Franzose kommt danach zu Fall. Schiedsrichter Siebert ist sich sofort sicher und zeigt auf den Elfmeterpunkt.

30. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Die erste Gelbe Karte gibt es gleich hinterher: Sie geht an Seguin, der ein taktisches Foul an Rexhbecaj begangen hat.

28. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Die erste gute Gelegenheit der Partie: Pantovic geht an links bis an die Grundlinie und legt für Polter ab. Der nimmt die Kugel direkt und jagt sie knapp über die Latte.

25. - 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg: Monsterparade von Luthe! Nmecha lässt Jaeckel aussteigen und hat auf der linken Seite freie Fahrt. Dann legt er den Ball quer, am zweiten Pfosten muss Lukebakio nur noch einschieben, doch Luthe wirft sich in die rechte Ecke und pariert überragend!

25. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Das war gefährlicher als es zunächst aussah! Bei einer Ecke von links kommt Lammers am langen Pfosten mit der Hacke an den Ball, bugsiert diesen jedoch knapp am Tor vorbei. Gute Chance für die Eintracht.

23. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Zwar kommt die Eintracht in den letzten Minuten etwas besser ins Spiel hinein, doch weiterhin tut sich Frankfurt extrem schwer im Vorwärtsgang. Immer wieder gibt es kleine Ungenauigkeiten im Spielaufbau.

20. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Fürth zeigt immer wieder gute Ansätze, aber mehr eben nicht. Hrgota setzt sich auf der rechten Seite gekonnt gegen zwei Gegenspieler durch, doch vor dem Strafraum will er dann mit dem Kopf durch die Wand und wird so vom Ball getrennt.

18. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Richter erobert und behauptet gegen Kostic auf der rechten Seite den Ball und flankt perfekt an den Fünfmeterraum, wo Piatek hochsteigt und ohne große Gegenwehr abschließen kann. Doch diesen Kopfball kann Trapp mit einer starken Flugeinlage abwehren.

18. - SC Freiburg - RB Leipzig: Nun ist wieder Leipzig mit einer Chance dran. Orban spielt den Ball an den Strafraum, Poulsen lässt ihn durch für Forsberg und der Schwede kommt so links im Strafraum aus etwa elf Metern unter Druck zum Abschluss. Er setzt den Ball ganz knapp rechts unten neben das Tor.

18. - Alle Spiele: Puh, aktuell sieht das auf allen Plätzen ziemlich mager aus. Zwei frühe Tore haben nur für ein kurzes Hochgefühl gesorgt, da muss doch noch mehr gehen!

13. - Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Erstmals kramt Schiedsrichter Daniel Schlager nach dem gelben Karton. Den bekommt Schulz nach einem zu forschen Einsatz gegen Tauer zu sehen. Für den Dortmunder Linksverteidiger ist das die erste Verwarnung der laufenden Spielzeit.

14. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Wie schlagen sich die Aufsteiger? Fürth ist aktuell die aktivere Mannschaft und drängt die Gäste in deren eigene Hälfte. Gefährliche Torabschlüsse hat es aber noch nicht gegeben.

12. - SC Freiburg - RB Leipzig: Jeong verzieht! Die Gastgeber kommen zu einer absoluten Topmöglichkeit. Zunächst bereitet Günter diese auf der linken Seite vor, spielt an den kurzen Pfosten auf Jeong, aber der Südkoreaner schiebt den Ball dann tatsächlich aus etwa fünf Metern knapp links unten am Tor vorbei. Das hätte eigentlich das 1:0 für die Breisgauer sein müssen.

10. - 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg: Furioser Beginn in diese Konferenz, in Berlin dagegen gehen es die Teams noch gemächlich an. Union hat mehr Ballbesitz, findet aber nicht den Weg ins letzte Drittel. Auf der anderen Seite schaut Wolfsburg zunächst zu. Also gut, schauen wir erstmal auf die anderen Plätze.

7. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Toooooooooooor! Eintracht Frankfurt - HERTHA BSC 0:1. Die Berliner gehen mit der ersten Torannäherung gleich in Führung! Von der linken Seite flankt Darida perfekt zwischen die beiden Frankfurter Innenverteidiger, Richter verlängert mit dem Kopf ins lange Eck. Kalte Dusche für die Eintracht!

3. - Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Toooooooor! BORUSSIA DORTMUND - 1. FSV Mainz 05 1:0. Reus knallt den BVB an die Tabellenspitze! Bell und Stach fälschen die Hereingabe von Meunier von der rechten Seite so unglücklich ab, dass der Ball Reus vor die Füße fällt. Aus leicht nach rechts versetzter Position und etwa 15 Metern wuchtet der Borussen-Kapitän seinen Linksschuss oben in den rechten Winkel.

4. - Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Erste Möglichkeit für die Hausherren: Jakic zieht nach einer Ecke von links aus 22 Metern ab, sein Schuss wird jedoch abgefälscht und rollt so weit am Tor vorbei.

1. - Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Mit etwas Verspätung rollt auch im Signal-Iduna-Park der Ball!

1. - SC Freiburg - RB Leipzig: Forsberg kommt gleich mal aus etwa 18 Metern zum Schuss und prüft die Aufmerksamkeit von Freiburgs Keeper Flekken. Der Niederländer kann den Ball zur Seite abwehren und hat ihn im Nachfassen sicher.

1. - SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Mit dem Anpfiff in Fürth starten wir in den Samstagnachmittag!

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum: Das letzte Spiel dieser Konferenz ist das Aufsteigerduell zwischen Fürth und Bochum, oder auch: Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Die Spielvereinigung hat erst einen Punkt auf dem Konto und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht schon frühzeitig in dieser Spielzeit zu verlieren. Dafür muss allerdings der erste Bundesligaheimsieg in der Klubgeschichte eingefahren werden. Drei Punkte besser ist bislang der VfL, doch auch die Bochumer haben ihre Probleme. Nach dem 2:0-Sieg gegen Mainz am 2. Spieltag folgte nur noch ein Punkt im Heimspiel gegen Stuttgart. Wem gelingt heute der Befreiungsschlag? Diese und weitere Fragen wird die Konferenz beantworten. Gehen wir es an!

SC Freiburg - RB Leipzig: Das letzte Spiel im Dreisamstadion (3:0 gegen Augsburg) war für die Breisgauer ein voller Erfolg, wie sieht das Debüt im neuen Europa-Park-Stadion aus? Zwar kommt mit RB Leipzig ein namhafter Gegner, Favorit sind die Gäste heute überraschenderweise aber nicht. Freiburg hat als einziges Team der Liga noch keine Niederlage einstecken müssen und kann mit einem Sieg sogar an Bayern und Leverkusen vorbeiziehen. Für Leipzig geht es neben der Aufgabe als Partycrasher heute darum, die zuletzt gute Serie mit zwei Siegen in Folge fortzusetzen und damit den Anschluss nach oben wiederherzustellen.

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg: Vier Siege aus vier Spielen, der VfL startete unter Mark van Bommel perfekt in die neue Saison, doch nun erleben die Wölfe die erste Ergebniskrise unter dem neuen Coach. Aus den letzten drei Spielen sammelte der VfL nur einen einzigen Zähler. Besser in Form ist der heutige Gegner: Union Berlin feierte zuletzt zwei Siege in Folge und steht nur noch einen Zähler hinter Wolfsburg. Gerade vor eigenem Publikum sind die Köpenicker schwer zu schlagen, in vier Heimspielen gab es noch keine Niederlage für die Eisernen.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Fredi Bobic und Kevin-Prince Boateng in Frankfurt, da war doch was? Heute sind der Geschäftsführer Sport und der Mittelfeldmann aber als Gegner der Eintracht unterwegs und wollen für die Hertha dringend benötigte Punkte einsammeln. Beim Hauptstadtklub läuft aktuell vieles nicht rund: Trainer Pal Dardai steht in der Kritik, zuletzt gab es zwei Niederlagen und man stellt die schlechteste Defensive der Liga (20 Gegentore). Heute geht es ausgerechnet zu den Hessen, die zuletzt den ersten Saisonsieg beim FC Bayern (2:1) feierten. Kann die Eintracht gleich nachlegen?

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05: Wir starten mit dem bereits erwähnten BVB. Zwar verlor die Borussia in dieser Saison schon zwei Spiele, dennoch steht sie jeweils nur einen Punkt hinter dem FC Bayern und Leverkusen. Um in rund zweieinhalb Stunden von der Tabellenspitze zu grüßen, müssen Svenssons Mainzer geschlagen werden. Der FSV startete gut in die Saison, wartet nun aber seit drei Spielen auf einen Sieg. Gegen Leverkusen (0:1) und Union Berlin (1:2) setzte es zuletzt knappe Niederlagen. Heute wird es nicht weniger schwer, denn beim BVB feiert man die Rückkehr von Topstürmer Erling Haaland.

Vor Beginn: Dabei handelt es sich um folgende Begegnungen: Borussia Dortmund vs. Mainz 05, Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, SC Freiburg vs. RB Leipzig und Greuther Fürth vs. VfL Bochum.

Vor Beginn: Fünf der heutigen sechs Ligaspiele werden hier abgebildet. Diese werden allesamt um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Samstagskonferenz am 8. Spieltag.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 8. Spieltag heute im TV und Livestream

Alle Spiele am heutigen Samstag überträgt der Pay-TV-Sender Sky sowohl jeweils als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Die Einzelspiele findet Ihr auf folgenden Kanälen:

Borussia Dortmund vs. Mainz 05 (Sky Sport Bundesliga 2 HD und UHD)

SC Freiburg vs. RB Leipzig (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

Greuther Fürth vs. VfL Bochum (Sky Sport Bundesliga 6 HD)

All diese Partien könnt Ihr auch im Livestream von Sky mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verfolgen.

