RB Leipzig vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison den VfL Bochum. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

RB Leipzig musste am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen den FC Brügge die zweite Pleite der Gruppenphase hinnehmen. In der Liga sieht die Situation aktuell nicht viel besser aus. Der Vizemeister ist lediglich Zehnter. Nun hoffen die Roten Bullen gegen den VfL Bochum auf ein Erfolgserlebnis.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Das Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum wird am heutigen Samstag, den 2. Oktober, ausgetragen. Es beginnt um 18.30 Uhr und findet in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

© getty Leipzig musste sich in der Königsklasse dem FC Brügge mit 1:2 geschlagen geben.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Leipzig gegen Bochum um ein Samstagsspiel handelt, läuft die Partie bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen. Eine Stunde vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr, startet die Berichterstattung auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wolff Fuss übernimmt für das Spiel die Rolle des Kommentators.

Außerdem bietet Sky die Begegnung auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, auf die Pay-TV oder Livestream-Übertragung von Sky zuzugreifen? Kein Problem, SPOX tickert für Euch das ganze Spiel nämlich live mit. Damit wisst Ihr über alle relevanten Spielaktionen Bescheid.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. VfL Bochum.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen VfL Bochum: Riemann - Bockhorn, Masovic, Bella Kotchap, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag