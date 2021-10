Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Sammer nach BVB-Analyse kritisiert

Amazon-Prime-Experte Matthias Sammer wurde am Dienstagabend für seine Analyse kritisiert. Giovanni Reyna laboriert derzeit an einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und fällt vermutlich noch bis Ende des Monats aus. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB-News vom Vortag lest ihr hier.

BVB, News: Sammer nach BVB-Analyse kritisiert

Amazon-Prime-Experte Matthias Sammer versuchte am Dienstagabend, die schwache Leistung der Dortmunder bei der 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam ausschließlich mit den vielen in dieser Saison bereits Verletzten zu erklären. Für seine Analyse wurde der 54-Jährige anschließend jedoch vor allem auf Twitter kritisiert.

Was war passiert? Nach ganz schwachem erstem Durchgang hatte der BVB Glück, bei Ajax zur Halbzeit nur mit zwei Toren hinten zu liegen. Sammer versuchte die Leistung bei Amazon Prime zu erklären: "Ajax ist voll im Saft. Eine Mannschaft wie Ajax kann marschieren, Borussia Dortmund will es, aber kann es nicht. Weil Akanji der Einzige ist, der in dieser Saison nicht angeschlagen war. Alle anderen schon."

Für einige Zuschauer klang das jedoch nach einer Ausrede. Auf Twitter schrieb beispielsweise ein Nutzer, dass die fehlende Fitness ein Grund sei, "aber keine Entschuldigung für diese Nichtleistung". Ein anderer schrieb, es sei keine gute Idee, "BVB-Berater BVB-Spiele als TV-Experte analysieren zu lassen".

Nach dem Spiel beharrte Sammer auf seiner Meinung und hob heraus, dass der Kopf des Teams nicht funktioniere, "wenn die Beine nicht mitmachen." BVB-Trainer Marco Rose akzeptiere Sammers Aussage, wollte sich dem aber nicht anschließen: "Matthias kennt die Konstellation, aber wir werden keine Ausreden in irgendeiner Form suchen."

BVB-Noten gegen Ajax: Ein Totalausfall und nur einer in Normalform © imago images 1/17 Der BVB ist mit 0:4 bei Ajax untergegangen und kassierte eine historische Pleite, die noch hätte höher ausfallen können, hätte nicht zumindest ein BVB-Akteur einen guten Tag erwischt. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Wurde früh unter Druck gesetzt, weshalb er zu langen Bällen gezwungen wurde. Bei allen Gegentoren völlig machtlos. Verhinderte mit mehreren Glanzparaden Schlimmeres. Der einzige BVB-Akteur in Normalform. Note: 2,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Suchte immer wieder den Weg nach vorne, seine technische Limitierung ließ seine Ausflüge aber mehrfach versanden. Seinen Flanken fehlte es an Genauigkeit. Hinten dafür überwiegend souverän. Note: 4,5. © imago images 4/17 MANUEL AKANJI: Machte aufgrund des hohen Pressings nicht immer die beste Figur und überließ Hummels meist die Eröffnung. Im Glück, dass sein Eingreifen gegen Haller im Strafraum nicht geahndet wurde. Note: 4,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Wichtige Grätsche gegen Antony, der sonst freie Schussbahn gehabt hätte (9.). Klärte vor dem 0:2 völlig unnötig in die Mitte. Dafür sicher im Passspiel (88,4 Prozent). Klasse Ball auf Haaland (47.). Bester BVB-Verteidiger. Note: 4. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Überfordert mit dem wirbelnden Antony, weil er auch im Stich gelassen wurde. Offenbarte zudem Schwächen im Positionsspiel. Nahm am Offensivspiel kaum teil und blieb folgerichtig in der Kabine. Note: 5,5. © imago images 7/17 AXEL WITSEL: Ließ sich oft fallen, um die Verteidigung im Spielaufbau zu unterstützen. Im Spiel ohne Ball mit ungewohnt wenig Übersicht und zu langer Leitung, weshalb Ajax im Rückraum immer wieder Abnehmer fand. Note: 5. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Präsentierte sich wie gewohnt laufstark. Schaffte es nicht, die schwache Schulz-Seite entscheidend zu verstärken. Oft kam er einen Schritt zu spät. Dafür enorm gallig. Note: 4. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: War in der hektischen ersten Hälfte lange nicht im Spiel, bis er sich seine Bälle selbst abholte. Aus seinen Aktionen resultierte aber zu selten Gefahr. In seinen vielen Zweikämpfen (11) oft zweiter Sieger. Note: 4,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Kippte im Spiel nach vorne auffallend oft auf die rechte Außenbahn ab. Unglücklich, dass er Tadics scharfe Hereingabe mit dem Kopf ins eigene Tor lenkte (11.). Rutschte am Ausgleich vorbei (19.). Zu spät gegen Blind. Note: 5. © imago images 11/17 ERLING HAALAND: Nach dem 0:1 mit viel Wut im Bauch und ackerte sich im letzten Drittel ab. Hatte den Anschluss auf dem Fuß, scheiterte aber an der Latte (48.). Ließ weitere Chancen liegen, die er machen muss. Note: 4,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Scheint seine Rolle im Rose-System einfach nicht zu finden. Sowohl außen als auch in der Spitze wirkte er verloren. Machte zu wenig nach hinten. Immerhin mit zwei guten Ideen, die aber keinen Ertrag brachten. Note: 5. © imago images 13/17 EMRE CAN: Kam für den schlechten Schulz in die Partie (46.), hatte aber ebenfalls große Probleme mit Ajax’ Überfall-Fußball. Sein übler Fehlpass kurz nach seiner Einwechslung blieb ungestraft. Zu halbherzig gegen Antony (57.) und Haller (72.). Note: 5. © getty 14/17 THORGAN HAZARD: Ersetzte den harmlosen Malen (53.), sorgte aber ebenfalls für keine Entlastung und hing völlig in der Luft. Eine undankbare Aufgabe an diesem gebrauchten Abend. Note: 4,5. © getty 15/17 MARIN PONGRACIC: Ermöglichte Hummels eine Verschnaufpause (79.). Wurde vor keine große Aufgabe mehr gestellt. Ohne Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Wurde für Meunier eingewechselt (79.) und haute sich trotz der aussichtslosen Lage voll rein. Ohne Bewertung. © getty 17/17 ANSGAR KNAUFF: Für Brandt kurz vor Schluss eingewechselt (88.). Ohne Bewertung.

BVB, News: Reyna noch bis Ende Oktober weg?

Giovanni Reyna laboriert derzeit an einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und fällt vermutlich noch bis Ende des Monats aus. Das berichtet der CBS-Journalist Roger Gonzalez. Damit würde Reyna nach dem CL-Spiel gegen Ajax auch das Bundesliga-Spiel gegen Bielefeld verpassen.

Trainer Marco Rose berichtete am Montag, dass Linksverteidiger Raphael Guerreiro und U21-Nationalstürmer Youssoufa Moukoko unter der Woche mitspielen werden, ein Einsatz am Wochenende bleibt offen.

Bei der bitteren Niederlage kam für den BVB Stand jetzt kein neuer Verletzter dazu, dafür könne man "Dan-Axel Zagadou endlich wieder in den Kader nehmen", berichtete Rose.

BVB, News: 0:4! Höchste Champions-League-Pleite

Am Dienstagabend kassierte der BVB gegen Ajax Amsterdam die höchste Pleite seiner Champions-League-Geschichte. Fünfmal hatte der BVB zuvor 0:3 verloren - unter anderem 1999 gegen Rosenborg Trondheim und im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid 2014.

Auch im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, hatten der BVB nie höher als 1:4 verloren (1958 beim AC Mailand). Die höchste BVB-Niederlage im Europapokal bleibt ein 1:6 gegen Manchester United im Messe-Pokal 1964.

"So stand das nicht auf dem Plan, dass wir hier so untergehen", sagte Kapitän Marco Reus, der die heftige Niederlage bei Ajax mit seinem Eigentor eingeleitet hatte. Trainer Marco Rose sprach von einer Pleite, "die uns zeigt, dass wir sehr hart arbeiten müssen".

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen