Freiburg gegen Augsburg, 7. gegen 14. Wenn Ihr nichts vom Südduell verpassen wollt, dann seid Ihr hier genau richtig: mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr nämlich immer Up-to-Date.

SC Freiburg vs. FC Augsburg - Anpfiff: 17.30 Uhr Tore / Aufstellung SC Freiburg Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Höler - Jeong, Grifo Aufstellung FC Augsburg Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Framberger, Dorsch, Pederson - Hahn, Caligiuri - Niederlechner, Vargas Gelbe Karten /

SC Freiburg vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Mittelpunkt steht heute jedoch das Schwarzwald-Stadion, einst über 50 Jahre als Dreisamstadion ein Begriff. Nun heißt es Abschied nehmen von der traditionsreichen Spielstätte. Der Sport-Club bestreitet seine letzte Partie an diesen altehrwürdigen Ort. Allein mehr als 350 Bundesliga- und über 400 Zweitligabegegnungen hat es hier gegeben. Auch Europapokal wurde in der Arena gespielt. Neben nostalgischen Erinnerungen an die vergangenen 67 Jahre und einer großen Portion Wehmut gibt es aber sicherlich auch eine gewisse Vorfreude auf das neue Europa-Park-Stadion, welches am 7. Oktober mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC St. Pauli eingeweiht werden soll.

Vor Beginn: Zwei Umstellungen gibt es bei den Gästen. Iago (Schulterverletzung) und Andi Zeqiri (Bank) sind heute nicht in Augsburgs Anfangsformation zu finden. Dafür spielen Mads Pedersen und Ruben Vargas von Beginn an.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Spieltag nimmt Christian Streich vier Veränderungen vor. Anstelle von Yannik Keitel, Janik Haberer, Roland Sallai und Kevin Schade, die heute alle auf der Bank Platz nehmen, rücken Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Vincenzo Grifo und Woo-Yeong Jeong in die Freiburger Startelf.

Vor Beginn: Die Mannschaft von Trainer Christian Streich darf wohl wieder auf Mittelfeldakteur Nicolas Höfler zählen, der 31-Jährige hatte zuletzt aufgrund einer Mittelfußprellung aussetzen müssen.

Vor Beginn: Bei den Gästen gibt es leichte Änderungen im Vergleich zum Sieg gegen Mönchengladbach: Mads Pederson wird wohl für Iago in die Abwehr nachrücken. Dieser hat seit letzter Woche mit Schulterproblemen zu kämpfen. Außerdem wird Torgarant Florian Niederlechner wieder in der Startelf erwartet; am letzten Wochenende war er verletzungsbedingt nur als Joker eingesetzt worden, erzielte in der 80. Minute jedoch das spielentscheidende 1:0.

Vor Beginn: Wenn alles nach Plan läuft, werden Schiedsrichter Daniel Schlager und sein Gespann die Partie um 17.30 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Das Spiel wird im Freiburger Dreisamstadion vor insgesamt 14.500 Zuschauern ausgetragen - die Spielstätte ist damit voll ausgelastet. Es wird zugleich das letzte Spiel im altehrwürdigen Stadion sein. Nach 25 Jahren ziehen die Breisgauer ins Europa-Park-Stadion um. Der Neubau verfügt über 34.700 und damit mehr als doppelt so viele Plätze wie das Dreisamstadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des letzten Spiels an diesem 6. Spieltag in der Bundesliga.

SC Freiburg vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Höler - Jeong, Grifo FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Framberger, Dorsch, Pederson - Hahn, Caligiuri - Niederlechner, Vargas

SC Freiburg vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor den Sonntagsspielen am 6. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 6 23:5 18 16 2. Bayer Leverkusen 6 16:7 9 13 3. VfL Wolfsburg 6 8:5 3 13 4. Borussia Dortmund 6 17:12 5 12 5. 1. FSV Mainz 05 6 6:3 3 10 6. 1. FC Köln 6 10:8 2 9 7. SC Freiburg 5 6:4 2 9 8. 1. FC Union Berlin 6 8:8 0 9 9. TSG Hoffenheim 6 11:8 3 8 10. RB Leipzig 6 12:7 5 7 11. Borussia M'gladbach 6 6:9 -3 7 12. Hertha BSC 6 7:18 -11 6 13. Eintracht Frankfurt 6 6:9 -3 5 14. FC Augsburg 5 2:8 -6 5 15. VfB Stuttgart 5 9:12 -3 4 16. Arminia Bielefeld 6 3:6 -3 4 17. VfL Bochum 5 4:13 -9 3 18. SpVgg Greuther Fürth 6 4:16 -12 1

Bundesliga: Die heutigen Sonntagsspiele im Überblick