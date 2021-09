FC Bayern vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Meister Bayern München hat heute am 5. Spieltag der Bundesliga Aufsteiger VfL Bochum zu Gast. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt zeigen wir Euch hier.

Bundesliga, FC Bayern vs. VfL Bochum: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Nächste Pflichtaufgabe für den FC Bayern in der Bundesliga? Der Meister empfängt am heutigen Samstag, 18. September, den VfL Bochum zur Partie des 5. Spieltags. Diese wird um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Nach dem Auftakt-Remis bei Borussia Mönchengladbach eilt der FC Bayern in der Bundesliga von Sieg zu Sieg. Mit zehn Punkten nach vier Spieltagen liegt der Rekordmeister in der Tabelle nur noch hinter dem VfL Wolfsburg. Seine gute Form unterstrich der FC Bayern in der Champions League. Am 1. Spieltag der Gruppenphase gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:0 beim FC Barcelona.

Wegen des Spiels am vergangenen Dienstag ist es gut möglich, dass der neue Bayern-Coach heute rotieren lässt. Kandidaten auf einen Startelfeinsatz sind Marcel Sabitzer und Marc Roca. Obwohl das Oktoberfest auch in diesem Jahr ausfallen muss, läuft der FC Bayern heute in einem Wiesn-Trikot auf.

Bochum kassierte am vergangenen Sonntag eine empfindliche Heimschlappe gegen Hertha BSC. In München ist der Aufsteiger ganz großer Außenseiter. Ein Blick in den direkten Vergleich verspricht für den VfL nichts Gutes. Sein letzter Bundesligasieg beim FC Bayern datiert vom 28. August 1991.

Datum Anstoss Heim Gast Ergebnis Freitag, 17. September 20.30 Uhr Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth 2:1 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Bayern München VfL Bochum -:- Samstag, 18. September 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg -:- Samstag, 18. September 15.30 Uhr FC Augsburg Mönchengladbach -:- Samstag, 18. September 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim -:- Samstag, 18. September 18.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig -:- Sonntag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen -:- Sonntag, 19. September 17.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin -:- Sonntag, 19. September 19.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt -:-

FC Bayern vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Bundesliga-Samstag in dieser Saison werden die Spiele exklusiv live bei Sky im Pay-TV übertragen. FC Bayern gegen den VfL Bochum läuft ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Kai Dittmann. Auf Sky Sport Bundesliga 1 ist FC Bayern vs. VfL Bochum zudem Teil der heute vier Spiele umfassenden Konferenz.

Sky-Kunden können sich das Spiel auch über die kostenlose App Sky Go auch auf dem Endgerät Ihrer Wahl ansehen, alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, können dies mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket machen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN ist nicht nur für Live-Übertragungen aus der Bundesliga zuständig, sondern zeigt an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights der Samstagspartien der Bundesliga in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Partien der Bundesliga an einem Freitag und Sonntag exklusiv im Livestream. Noch bis Ende September kann DAZN kostenlos getestet werden. Ein reguläres Abo kostet entweder 14,99 pro Monat oder einmalig 149,99 Euro.

FC Bayern vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist auch heute wieder bei allen Bundesligaspielen mit einem eigenen, ausführlichen Liveticker vertreten. FC Bayern vs. VfL Bochum könnt Ihr zudem in unserem Konferenz-Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern - VfL Bochum.

Hier geht's zum Liveticker der Bundesliga-Konferenz.

Bundesliga, FC Bayern vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Lampropoulos, Danilo Soares - Tesche, Losilla, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

