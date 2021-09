FC Bayern München, News und Gerüchte: Kinsgley Coman verletzt sich bei Nationalmannschaft

Mit Kingsley Coman hat sich ein weiterer Spieler des FC Bayern München in der Länderspielpause verletzt. Julian Nagelsmann hat den Transfer von Marcel Sabitzer begründet und das Topspiel in Leipzig soll vor 34.000 Fans stattfinden. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, News: Coman wohl an Wade verletzt

Das Verletzungspech des FC Bayern scheint kein Ende zu nehmen. Nach Thomas Müller, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso und Alphonso Davies hat sich allem Anschein nach auch noch Kingsley Coman verletzt. Der Franzose wäre der fünfte FCB-Spieler, der sich in der Länderspielpause wehgetan hat.

Laut Reporter Loic Tanzi von RMC Sport leide Coman unter Wadenproblemen. Der Flügelspieler müsse sich nun Tests unterziehen. Wie schwer die Verletzung ist, bleibt abzuwarten. Wissam Ben Yedder von der AS Monaco hat Frankreichs Trainer Didier Deschamps bereits nachnominiert.

Zuletzt hatte Coman am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen die Ukraine auf dem Platz gestanden. Landsmann Tolisso laboriert ebenfalls unter einer Wadenverletzung.

Immerhin: Upamecano und Müller hatten am vergangenen Montag bereits wieder das individuelle Training aufgenommen. Somit hat der Rekordmeister fünf mindestens angeschlagene Stammspieler vor dem Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag.

FC Bayern: Nagelsmann äußert sich zu Sabitzer-Transfer

Trainer Julian Nagelsmann hat sich in einem Q&A Live auf der YouTube-Seite des FC Bayern den Fragen der Fans gestellt. Unter anderem begründete der 34-Jährige den Transfer von Marcel Sabitzer.

"Ein herausragender Bundesliga-Spieler. Er wird sehr gut in die Mannschaft passen", sagte Nagelsmann und legte nach: "Wir hatten durch Corona nicht die Möglichkeit, fünf Spieler zu kaufen. Deshalb war es wichtig, einen polyvalenten Spieler mit einer guten Qualität zu holen. Er kann im Mittelfeld alles spielen."

FC Bayern gegen RB Leipzig vor 34.000 Fans

Ungeachtet der über den Schwellenwert von 35 gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen will RB Leipzig das Heimspiel gegen den FC Bayern mit einer erhöhten Zuschauerkapazität von 34.000 Zuschauern austragen. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt.

Aufgrund der sächsischen Corona-Schutzverordnung "ergibt sich keine Änderung am bereits genehmigten Hygienekonzept für das Spiel. Unser Heimspiel gegen den FC Bayern München kann weiterhin vor bis zu 34.000 Zuschauern ausgetragen werden", teilte der Klub mit.

Der Inzidenzwert war in der Sachsen-Metropole zuletzt auf 36,5 gestiegen. RB beruft sich aber auf die behördlich festgelegte Vorgehensweise für den Fall einer Überschreitung: "Ein für einen Schwellenwert maßgeblicher Wert gilt als überschritten, wenn die Sieben Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen über dem Schwellenwert liegt. Die jeweils verschärfenden Maßnahmen gelten ab dem übernächsten Tag."

Beschränkungen würden somit erst am Sonntag, also einen Tag nach dem Gastspiel der Bayern, in Kraft treten.

