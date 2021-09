FC Bayern München, News und Gerüchte: Zoff mit FCB-Bossen sorgte wohl für Boateng-Abschied

Der Aus von Jerome Baoteng beim FC Bayern München ist offenbar nicht nur auf sportliche Gründe zurückzuführen. Robert Lewandowski hat in der WM-Qualifikation geglänzt. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Boateng-Aus nicht nur sportlicher Natur?

Der FC Bayern München hat sich bekanntlich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag von Jerome Boateng nicht zu verlängern und den Abwehrspieler ablösefrei ziehen zu lassen. Das lag anscheinend nicht nur an den Lesitungen des 33-Jährigen.

Wie Bild-Chefreporter Christian Falk bei "Bayern-Insider" berichtet, habe Boateng in der Schlussphase seines Vertrages alle drei Bayern-Bosse gegen sich aufgebracht und damit seine Fürsprecher für eine Verlängerung verloren.

Nachdem er bereits ein angespannten Verhältnis zu Uli Hoeneß hatte, welches bereits seit 2019 nach dessen öffentlicher Wechselaufforderung herrschte, soll sich Boateng auch mit dem Ex-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge in die Haare gekriegt haben.

Der ehemalige FCB-Boss hatte immer wieder die Professionalität und die privaten Aktivitäten von Boateng öffentlich in Frage gestellt, was das Verhältnis zwischen Rummenigge und dem Neuzugang von Olympique Lyon zerüttet haben soll.

Auch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll Boateng im Clinch gelegen haben. Demnach sei es 2018 nach dem Champions-League-Spiel bei AEK Athen zu einem "mächtigen Zoff gekommen. Es seien "deftige Worte" gefallen.

Die Vorkommnisse abseits des Platzes sollen ebenfalls zur Trennung geführt haben. Boateng muss sich aktuell wegen des Vorwurfs der Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin vor dem Münchner Amtsgericht verantworten.

In Lyon unterschrieb der ehemalige Nationalspieler zuletzt einen Zweijahresvertrag. In München gewann Boateng unter anderem zweimal das Triple.

© getty Boateng spielt künftig in Lyon.

FC Bayern, News: Lewandowski glänzt bei Polen-Sieg

Die polnische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen souveränen 7:1-Sieg gegen San Marino gefeiert. Kapitän Robert Lewandowski präsentierte sich mal wieder in Torlaune.

Noch vor dem Halbzeitpfiff steuerte der 33-Jährige zwei Tore und eine Vorlage bei. Anschießend bekam der Stürmer eine Pause.

Durch den Sieg behauptete Polen (10 Punkte) Platz zwei in seiner Quali-Gruppe I, der zur Teilnahme an den Playoffs für Katar 2022 berechtigen würde. Am Mittwoch treffen Lewandowski und Co. auf England.

FC Bayern: Lewandowski erfüllt krankem Jungen Traum

Robert Lewandowski hat nicht auf, sondern auch abseits des Platzes geglänzt. Der Pole traf auf eigene Initiative den kleinen Jungen Kuba. Der Zehnjährige leidet an einer schweren Nervenkrankheit.

Der Junge hatte Lewandowski einen Brief geschrieben. Der Bayern-Stürmer lud ihn zum Qualifikationsspiel der Polen ein und überraschte ihn mit einem persönlichen Treffen.

"Es war das Tollste in seinem Leben, Lewandowski zu treffen", wird Kubas Mutter in der Bild-Zeitung zitiert.

© getty Lewandowski erzielte zwei Tore für Polen.

FC Bayern: Nationalspieler überzeugen

Beim überzeugenden 6:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien haben mehrere Bayern-Spieler mit guten Leistungen überzeugt. Serge Gnabry traf doppelt und Leon Goretzka bereitete zwei Treffer vor.

Ebenfalls in der Startelf waren Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leroy Sane sowie Kapitän Manuel Neuer. Jamal Musiala war nach einer knappen Stunde eingewechselt worden.

