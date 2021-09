BVB - News und Gerüchte: Nachwuchsstürmer Steffen Tigges fällt wochenlang aus

Der BVB muss mehrere Wochen auf Nachwuchsspieler Steffen Tigges verzichten. Derweil spricht Michael Zorc über Roman Bürki. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB - News: Youngster Steffen Tigges fällt mehrere Wochen verletzt aus

Der BVB muss mehrere Wochen auf seinen Nachwuchsstürmer Steffen Tigges (23) verzichten. Wie die Borussia bekanntgab, zog er sich eine Muskelverletzung zu, der Klub machte aber keine weiteren Angaben.

Zuvor hatte Tigges einen Doppelpack im Drittligaspiel gegen den MSV Duisburg (4:1) für die zweite Mannschaft geschnürt.

Tigges ist seit 2019 beim BVB und hat dort einen Vertrag bis 2024. In dieser Saison kam er bei den Profis bislang auf zwei Einsätze in der Bundesliga - beim Auftaktsieg über Eintracht Frankfurt (5:2) sowie beim Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden (3:0).

© getty Steffen Tigges hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird wochenlang fehlen.

BVB - News: Michael Zorc fordert Professionalität von Roman Bürki

Torhüter Roman Bürki ist immer noch Teil des Kaders von Borussia Dortmund und hat keinen neuen Verein gefunden. Allerdings ist er nur noch die Nummer 3 der internen Rangfolge hinter Gregor Kobel und Marwin Hitz.

Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich nun zur Situation um den Schweizer und gab gegenüber den Ruhr Nachrichten zu: "Die aktuelle Situation haben wir uns und er sich sicher anders vorgestellt."

Nachdem weder eine Leihe noch ein Verkauf Bürkis geglückt war, sei dem Keeper seine Situation klar dargelegt worden: "Wir haben Gespräche mit ihm geführt und es geht jetzt darum, sich professionell zu verhalten", berichtete Zorc und fügte wohlwollend an: "Genau das macht Roman Bürki gerade."

Zuvor sickerte durch, dass Bürki eine Leihe zum FC Basel abgelehnt habe, wie Sport1 berichtete.

BVB - News: Youssoufa Moukoko stellt mehrere U21-Rekorde auf

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko hat als jüngster Debütant und jüngster Torschütze der deutschen U21-Nationalmannschaft erneut Geschichte geschrieben.

Das Offensivjuwel von Borussia Dortmund stand im EM-Qualifikationsspiel in San Marino (6:0) mit 16 Jahren und 286 Tagen in der Startelf, traf in der 39. Minute zum 3:0 und legte noch vor der Pause einen weiteren Treffer nach.

