Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet nach dem Europameistertitel in diesem Sommer gegen San Marino heute die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft 2023. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

U21 - San Marino vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz geht als amtierender Europameister in die Qualifikationsphase, die heute gegen San Marino beginnt, für die im Jahr 2023 stattfindende EM in Georgien und Rumänien. Nach dem Triumph beim Turnier in Slowenien und Ungarn sind die Erwartungen dementsprechend hoch.

Vor Beginn: Die Partie findet im San Marino Stadium statt und wird um 19 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum U21-EM-Qualifiaktionsspiel zwischen San Marino und Deutschland.

U21 - San Marino vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im TV und Livestream

San Marino vs. Deutschland seht Ihr heute live und in voller Länge bei ProSieben Maxx im Free-TV. Bereits ab 18.30 Uhr laufen die Vorberichte für das Spiel. Matthias Opdenhövel moderiert das Spiel. Franz Büchner ist gemeinsam mit Rene Adler als Kommentator im Einsatz. Außerdem seht Ihr die U21-Partie auch im kostenlosen Livestream bei ran.de. Auch auf Joyn könnt Ihr den 1. Quali-Spieltag im Livestream verfolgen.

U21 - Deutschlands Gruppe B im Überblick