BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund ohne Fans bei Besiktas

Der BVB muss zum Auftakt der Champions League ohne seine Fans auskommen. Dortmunds Marketingchef Carsten Cramer sieht in den Klubfarben einen Wettbewerbsvorteil. Die wichtigsten News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier.

Weitere News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB in der Champions League ohne Fans bei Besiktas

Borussia Dortmund muss am 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2021/22 ohne eigene Fans auskommen. Beim Auswärtsspiel bei Besiktas am Mittwoch (ab 18.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) sind keine ausländischen Zuschauer zugelassen.

Das bestätigte der Bundesligist am Montag auf Twitter. Sowohl beim Spiel der U19 in der Youth League als auch dem der Profis am Abend gebe es kein Kontingent. Das wurde nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt sowie dem Gastgeber besprochen.

Im Istanbuler Vodafone Park sind nach aktuellen türkischen Auflagen für Europapokalspiele 20.954 Zuschauer erlaubt.

BVB bei Besiktas: Voraussichtliche Aufstellungen

Besiktas: Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi

Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi BVB: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

BVB-Marketingchef Cramer: Vereinsfarben ein "Riesenvorteil"

Carsten Cramer, Marketingchef von Borussia Dortmund, sieht in den Vereinsfarben des BVB einen "Riesenvorteil".

"Die hat keiner, zumindest auf dem Fußballniveau. Deshalb achten wir auch darauf, dass wir immer weitestgehend in Gelb auftreten, weil das für eine hohe Wiederkennung sorgt", sagte der 52-Jährige im 2kicker meets DAZN"-Podcast. Schwarz-Gelb sorge für einen maximalen Kontrast.

Beim BVB will er jedoch nicht von einer Marke "sondern von einem Fußballverein" sprechen. "Ich bin sicherlich nicht der beliebteste Mitarbeiter bei Borussia Dortmund bei unseren Fans, weil ich auch die Aufgabe habe, das kommerziell zu nutzen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das ist schon ein ganz schmaler Ritt, Marketing für einen Fußballverein zu machen", erklärte er.

Einen weiteren Vorteil sieht Cramer in der Identifikation der Fans mit dem Verein. "Ich sehe das als Segen, dass wir Fans haben. Denn welche Marke hat Fans? Die meisten haben Kunden. Wie viele Unternehmen verteilen Giveaways und die werden nicht genutzt? Und wir verkaufen 500.000 Trikots im Jahr und die Menschen tragen sie - und das in ihrer Freizeit - und sind Botschafter von Borussia Dortmund. Einen größeren Luxus gibt's nicht", sagte er.

© imago images / Kirchner-Media Carsten Cramer sieht in Dortmunds Vereinsfarben einen "Riesenvorteil".

Borussia Dormund: Der Fahrplan für die kommenden Wochen