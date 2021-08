Transfers: VfL Wolfsburg will offenbar Luca Waldschmidt von Benfica holen

Der VfL Wolfsburg hat offenbar auf der Suche nach Verstärkungen seiner Offensive ein Auge auf Nationalspieler Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon geworfen. Das berichten der kicker und die Bild-Zeitung übereinstimmend.

Demnach laufen bereits Verhandlungen über eine Rückholaktion des 25-Jährigen in die Bundesliga zwischen den Wölfen und dem portugiesischen Traditionsklub.

Zu dem war Waldschmidt erst im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro vom SC Freiburg gewechselt. Seine Zeit in Portugal begann mit einem Doppelpack im ersten Spiel sehr vielversprechend, allerdings bremsten den Offensivspieler eine Corona-Erkrankung und eine Zehenverletzung aus.

Dennoch kommt er in 43 Pflichtspielen für Benfica bis dato auf 16 direkte Torbeteiligungen. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison traf Waldschmidt jeweils, am Mittwochabend saß er im Hinspiel der Playoffs zur Champions League gegen PSV Eindhoven mit Mario Götze jedoch vorerst auf der Bank.

Waldschmidt noch lange bei Benfica unter Vertrag

Das Ticket zur Königsklasse wäre ihm bei einem Wechsel nach Wolfsburg bereits sicher. Eine Rückkehr nach Deutschland, wo eine Berufung in die Nationalmannschaft wohl wahrscheinlicher wäre, könne sich Waldschmidt nach Bild-Angaben gut vorstellen. Sein Vertrag bei Benfica läuft allerdings noch langfristig bis 2025. Bedeutet: Günstig wäre Waldschmidt für Wolfsburg wohl nicht.

In Deutschland ging der siebenmalige Nationalspieler (2 Tore) für Jugendverein Eintracht Frankfurt, für den HSV und für Freiburg auf Torejagd. In 103 Bundesligaspielen erzielte er 18 Tore (10 Vorlagen).