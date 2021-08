Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Sonntag Union Berlin im ersten Heimspiel der Saison in Sinsheim. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der 2. Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen Union Berlin weiter. SPOX begleitet die Begegnung im Liveticker.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Klubs kommen mit Schwung in diese Begegnung. Während Hoffenheim am 1. Spieltag in Augsburg 4:0 gewann, holte sich Union nach dem beachtlichen 1:1 in der Bundesliga gegen Leverkusen Selbstvertrauen in der Qualifikation zur Europa Conference League - gegen Kuopio PS gab es ein 4:0.

Vor Beginn: Los geht es in der PreZero Arena in Sinsheim heute um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker der Partie TSG Hoffenheim gegen Union Berlin.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das heutige Spiel der TSG Hoffenheim gegen Union Berlin gibt es nur beim Streamingservice DAZN zu sehen. DAZN beginnt seine Übertragung schon um 15 Uhr mit Moderator Lukas Schönmüller. Kommentator ist dann Uli Hebel, während Sebastian Kneißl als Experte fungiert.

Wer noch kein Abo bei DAZN hat, kann sich noch bis Ende September einen Freimonat zur Probe sichern. Regulär kostet der Service 14,99 Euro im Monat beziehungsweise 149,99 Euro im Jahresabo.

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter

Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haraguchi, R. Khedira, Puchacz - Kruse - Awoniyi, Voglsammer

