In der Qualifikation für die UEFA Conference League treffen heute Union Berlin und Kuopion PS aus Finnland an. Hier könnt Ihr das Playoff-Spiel live verfolgen.

Union Berlin nimmt am neuen europäischen Wettbewerb, der UEFA Conference League, teil und kann mit einem Erfolg in der Playoffrunde den Sprung in die Gruppenphase schaffen. Dafür müssen Max Kruse und Co. jedoch zweimal gegen den finnischen Klub Kuopion PS ran. Heute steigt das Hinspiel.

Union Berlin vs. Kuopio: UEFA Conference League Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die UEFA Conference League feiert in dieser Saison Premiere. Union Berlin, Siebter der vergangenen Bundesligasaison, ist die erste deutsche Mannschaft, die bei diesem neuen Wettbewerb teilnimmt. Es geht gegen den finnischen Meister von 2019. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel schafft den Sprung in die Gruppenphase.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen und im finnischen Kuopio ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum UEFA-Conference-Playoff-Spiel zwischen Union Berlin und Kuopion PS. Es handelt sich um das Hinspiel.

Union Berlin vs. Kuopio: UEFA Conference League Playoffs heute im TV und Livestream

Bei Sport1 könnt Ihr heute das ganze Spiel zwischen Kuopion PS und Union Berlin live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Wenige Augenblicke vor Anpfiff geht dabei die Übertragung los.

Das Rückspiel in einer Woche gibt es dann bei TVNow, dem Streamingdienst von RTL, zu sehen.

UEFA Conference League: Termine und Spielplan