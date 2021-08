Stimmen und Reaktionen zum Auftaktspiel Mönchengladbach gegen Bayern München: "Haben ein Feuerwerk abgebrannt!"

Nach dem 1:1 zum Auftakt der Bundesligasaison zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München haben sich die meisten Beteiligten zufrieden mit der Punkteteilung gezeigt. Gladbachs Kapitän Lars Stindl lobt vor allem einen Mitspieler.

SPOX und Goal dokumentieren die Stimmen zum Auftaktspiel von DAZN, Sat1 und der Pressekonferenz.

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München) über...

... das Spiel: "Zufrieden ist man nie, wenn man nicht gewinnt. Wir müssen mit dem Punkt leben. Am Ende hatten wir glückliche Momente, Gladbach in der Viertelstunde nach der Pause. Wir müssen da ein zweites und drittes Tor machen, da waren große Chancen da. Es war wild und zerfahren, für einen Trainer gibt es viel zu analysieren."

... Bayerns Verbesserungspotential: "Wir müssen offensiv ein bisschen mehr Positionstreue haben, um eine bessere Struktur und mehr Ruhe im Spiel zu haben. Das Feld wurde am Ende sehr groß, es gab eine Kontersituation nach der anderen und ging nur hin und her, was auch der körperlichen Verfassung der Spieler geschuldet war. Uns ist bewusst, dass wir noch ein paar Schritte gehen müssen."

... die strittigen Elfmeterszenen: "Ich habe sie noch nicht angeschaut. Wenn so viel darüber diskutiert wird, ist es oft ein Anzeichen, dass man sie geben kann. Es waren zwei sehr intensive Aktionen mit zwei sehr sehr robusten Typen."

Bilder zum Saisonauftakt: Endlich wieder Zuschauer! © getty 1/11 Endlich wieder Zuschauer! Vor 23.000 Zuschauer hat Gladbach die Saison gegen den FC Bayern eröffnet. Als Obergrenze gelten in Deutschland 25.000 Besucher, im Borussia-Park wurde vor dem Zutritt der 3G-Status geprüft. Die besten Bilder vom Saisonauftakt. © getty 2/11 Vor dem Einlass versammelten sich die sehnsüchtig wartenden Fans für die Kontrollen ... © getty 3/11 ... ähnlich sah es im Stadioninneren an den Würstchenbuden aus. Lange nicht gesehene Bilder! © getty 4/11 Das Auftaktmatch der 59. Bundesliga-Saison wurde feierlich eingeleitet ... © getty 5/11 ... auch bei Bayern-Boss Oliver Kahn, hier im Plausch mit Moderatorin Andrea Kaiser, ... © getty 6/11 ... FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, ... © getty 7/11 ... und dem neuen Münchner Trainer Julian Nagelsmann (hier im Gespräch mit DAZN-Experte und Ex-Profi Sandro Wagner) war die Vorfreude groß. © getty 8/11 Anfangs von spärlich gefüllt, ... © getty 9/11 ... nahm die Stimmung stetig zu. © getty 10/11 Ob Bayern- oder Gladbach-Fan - alle fieberten auf die Partie hin. © getty 11/11 Diese hielt, was sie versprach. Ein Fußball-Abend, der Lust auf mehr machte.

M'Gladbach - Bayern München: "Spektakuläres Auftakspiel gesehen"

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein spektakuläres Auftaktspiel gesehen. Der Anfang und der Schluss haben uns gehört, dazwischen waren die Bayern stark und Yann Sommer hat uns gerettet. Bei der zweiten Szene kann man Elfmeter geben. Am Ende hatten wir es selber in der Hand, davor hatte Bayern seine Chancen. Dennoch bin ich zufrieden mit diesem ersten Spiel."

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Unsere Anfangsphase war super, wir haben viel Druck gemacht und den Bayern schwere Aufgaben gestellt. Danach wurden wir defensiver und dann ist es schwer gegen eine solche Mannschaft. Wir wussten, dass wir viele Bayern-Wellen überstehen müssen. Das ist gut ausgegangen. Wir hatten in der zweiten Hälfte zwei, drei Riesenmöglichkeiten. Es war ein verdienter Punkt."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben die erste Viertelstunde ein Feuerwerk abgebrannt, Wahnsinn. Danach haben wir ein wenig Tribut gezollt, da haben die Bayern natürlich Qualität und kommen zu Chancen. Aber Yann Sommer hat weltklasse gehalten."

Noten: Zwei Youngster überzeugen, zwei Fünfer für Bayern © getty 1/31 Beim Auftaktspiel zur Bundesligasaison 2021/22 trennen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München mit 1:1 (1:1). Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der beiden Mannschaften. © getty 2/31 YANN SOMMER: Erst zur Stelle gegen Lewandowski (14.), dann erneut, aber noch besser (26.). Vereitelte auch gegen Stanisic gut (37.). Nach der Pause zweimal bärenstark mit dem Fuß gegen Davies und Lewandowski. Beim Gegentor machtlos. Note: 1,5. © getty 3/31 STEFAN LAINER: Hatte viel Glück, dass Gnabry nach seinem Fehlpass im Abseits stand (8.). Kurz darauf am Ballgewinn beteiligt, aus dem das 1:0 resultierte. Kann aus seiner Kopfballchance mehr machen (54.), gute Hereingabe auf Thuram (77.). Note: 3. © getty 4/31 MATTHIAS GINTER: Abgeklärt und stabil in den Zweikämpfen, von denen er mehr als die Hälfte für sich entschied. Blieb so ohne Wackler und war stets aufmerksam. Kam auf die meisten klärenden Aktionen bei der Borussia. Note: 3. © getty 5/31 NICO ELVEDI: Deutlich zu unbeweglich im Duell gegen Lewandowski beim Ausgleich, das Gegentor geht auf seine Kappe. War bei seinem Drehschuss rechts neben das Tor zu überrascht (23.). Note: 4,5. © getty 6/31 JOE SCALLY: Der 18-Jährige, der eigentlich auf rechts zu Hause ist, feierte sein Bundesligadebüt - als Linksverteidiger. Ihm gelang gewiss nicht alles, er lieferte aber eine absolut ordentliche Leistung ab. Gutes Tempo und starke Zweikampfquote. Note: 3. © getty 7/31 CHRISTOPH KRAMER: Gewohnt kampfstark gegen den Ball und sehr aufmerksam, vor allem kurz vor der Pause, als er einen aussichtsreichen FCB-Angriff unterband. Stark bei der Balleroberung, die zum 1:0 führte. Note: 2,5. © getty 8/31 FLORIAN NEUHAUS: Überragendes Solo und tolle Vorlage auf Herrmann bei dessen früher Großchance (6.). Scheiterte mit einem guten Volleyschuss an Neuer (55.). Stark im Zweikampf, viele Balleroberungen. Note: 2. © getty 9/31 PATRICK HERRMANN: Viel Licht, aber auch etwas Schatten: Sein Linksschuss ging nur knapp vorbei (4.), kurz darauf verdaddelte er die beschriebene Großchance. Super Pressing und starke Vor-Vorlage beim 1:0. Ein schlimmer Fehlpass (35.). Note: 2,5. © imago images 10/31 LARS STINDL: Hätte wohl die Führung erzielt, wenn Herrmanns Querpass angekommen wäre (6.). Sehr klug dann seine Grätschen-Vorlage auf Plea vor dem 1:0. Neuer vereitelte nach seinem tollen Flachschuss stark (70.). Note: 2,5. © imago images 11/31 HANNES WOLF: Führte in Halbzeit eins doppelt so viele Zweikämpfe (18) wie der zweitbeste Gladbacher und gewann die Hälfte. Viele Tackles gegen den Ball, aber mit den meisten Ballverlusten und schwacher Passquote. Nach der Pause verbessert. Note: 4. © imago images 12/31 ALASSANE PLEA: Behauptete sich gut und legte früh für Herrmann auf (4.). Bei seinem Tor zum 1:0 eiskalt im Abschluss. Toller öffnender Pass auf Wolf (39.). Nach etwas mehr als einer Stunde war Schluss. Note: 2,5. © getty 13/31 MARCUS THURAM: Kam in der 64. für Plea und machte sofort mächtig Betrieb. Ließ kurz darauf gekonnt für Stindl klatschen. Grätschte hauchdünn am 2:1 vorbei (77.) - da muss das Tor fallen. Muss zwei Elfmeter bekommen. Note: 2. © getty 14/31 JONAS HOFMANN: In Minute 64 für Herrmann ins Spiel gekommen. Führte drei Zweikämpfe und gewann keinen davon. Ansonsten eifrig gegen den Ball, aber ohne große Impulse. Note: 3,5. © getty 15/31 KEANAN BENNETTS: Wolf ging für ihn nach 72 Minuten runter. Kam noch auf 15 Ballaktionen und machte dabei nichts verkehrt. Keine Bewertung. © imago images 16/31 LASZLO BENES: In der Schlussminute für Neuhaus eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 17/31 MANUEL NEUER: Hatte so wenig zu tun, dass er sich noch mehr als sonst in den Spielaufbau einschaltete. Hatte so mehr Ballkontakte als Leroy Sane und Leon Goretzka. Tadellose Passquote. Note: 3. © imago 18/31 JOSIP STANISIC: Der 21-Jährige rückte von der rechten Abwehrseite oft ein, half den Bayern so, die Kontrolle über den Ball wiederzugewinnen. Aktiv und auffällig. Nach Davies zweitschnellster Bayer. Gute Chance. Ansprechender, frecher Auftritt. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Einigermaßen überraschend den Vorzug vor Nianzou erhalten, zeigte der Innenverteidiger ab Mitte der 1. Halbzeit eine zumeist ordentliche Leistung. Resolut im Zweikampf, viele seiner Pässe spielte er in der gegnerischen Hälfte. Note: 4. © getty 20/31 DAYOT UPAMECANO: Der Neuzugang aus Leipzig sah beim 0:1 schon unglücklich aus, obgleich er nicht am Gegentor schuld war. Bisweilen zu sorglos in seinen Aktionen. Verursachte zwei Elfmeter, die wieso auch immer nicht gegeben wurden. Note: 5. © getty 21/31 ALPHONSO DAVIES: Katastrophaler Abspielfehler im Mittelfeld vorm Gladbacher 1:0. Man merkte ihm an, dass er erst seit ein paar Tagen im Mannschaftstraining ist. Steigerte sich aber im Verlauf der Partie enorm, vor allem nach vorne wertvoll. Note: 3,5. © getty 22/31 JOSHUA KIMMICH: Ließ sich im Spielaufbau oft zwischen die Innenverteidiger fallen, bereitete per Ecke das 1:1 vor. Er kann es sicher noch besser, aber sofort wieder Chef. Note: 2,5. © getty 23/31 LEON GORETZKA: Ihm merkte man mit am meisten den Trainingsrückstand an: Seltener am Ball als Torwart Neuer, kaum überraschende Aktionen. Note: 4,5. © getty 24/31 SERGE GNABRY: Für ihn gilt Ähnliches wie für Goretzka. Viel zu unauffällig, viel zu berechenbar. Note: 5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Nur Lewandowski hatte weniger Ballkontakte als er in der ersten Halbzeit. Müller deutete die Räume vor allem ganz weit vorne. Nach der Pause versuchte er sich mehr als Antreiber. Mit überschaubarem Erfolg. Note: 4. © getty 26/31 LEROY SANE: Führte sich mit einem Ballverlust vor Herrmanns Großchance zu Beginn ein, brachte nach vorne kaum was zustande. Je stärker aber Stanisic wurde, desto aktiver und besser wurde auch er. Note: 4. © getty 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Wer hätte sonst das erstes Bayern-Tor der Saison schießen sollen! Trieb seine Mannschaft nach der schwachen Anfangsphase nach vorne, hätte öfter treffen können. Note 2,5. © getty 28/31 KINGSLEY COMAN: Kam nach 74 Minuten für Sane. Gute Vorarbeit auf Kimmich in der Nachspielzeit. Keine Bewertung. © getty 29/31 JAMAL MUSIALA: Kam zusammen mit Coman, ersetzte Gnabry, war deutlich aktiver als diser, konnte aber auch nicht verhindern, dass Gladbach von Minute zu Minute dominanter wurde. Keine Bewertung. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam kurz vor Schluss für Müller. Blieb wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 31/31 BOUNA SARR: Kam für Stanisic, sollte das 1:1 sichern. Erarbeitete sich immerhin noch eine Chance. Keine Bewertung.

M'Gladbach - Bayern München: "Können uns nicht beschweren, wenn gepfiffen wird"

Leon Goretzka: "Es war ein typisches Auftaktspiel mit einem hektischen Beginn. Dann geraten wir in Rückstand, anschließend hatten wir das Spiel besser unter Kontrolle und in der zweiten Halbzeit extrem viele und gute Chancen. Da müssen wir das Tor machen, dann gewinnen wir das Spiel."

... über die Elfmetersituationen: "Da können wir uns nicht beschweren, wenn gepfiffen wird. Den zweiten würde ich nicht pfeifen. Es war ganz sicher kein glücklicher Punkt für uns."

Robert Lewandowski (FC Bayern München): "Es war ein intensives Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Es war keine perfekte Performance, viele einfache Fehler."