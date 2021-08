FC Bayern München gegen Hertha BSC heute im Liveticker

Am 3. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern am Samstagabend um 18.30 Uhr auf Hertha BSC. Hier gibt es den Liveticker zum Spiel.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Liveticker

Vor Beginn: Hier findet Ihr alle wichtigen Aussagen von FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Berlin.

Vor Beginn: Gegner Hertha BSC ist das einzige Team der Liga, das noch keinen Punkt auf dem Konto hat. Die Berliner unterlagen in Köln (1:3) und gegen Wolfsburg (1:2). Eine weitere Pleite bei den Bayern und der Fehlstart wäre endgültig perfekt.

Vor Beginn: Die Bayern erwischten einen relativ holprigen Start in die Bundesliga. Nach dem 1:1 in Gladbach zum Auftakt folgte ein mühevoller 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln. In der ersten DFB-Pokal-Runde fertigten die Münchner unter der Woche den Fünftligisten Bremer SV mit 12:0 ab.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC. Um 18.30 Uhr wird die Partie in der Allianz-Arena angepfiffen.

© getty Der FC Bayern trifft auf Hertha BSC.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Serdar, Ascacibar - Lukebakio, Jovetic, Richter - Selke

FC Bayern: Spielplan in den kommenden Wochen

Wettbewerb Datum Gegner Ort Bundesliga 28.08.2021 Hertha BSC H Bundesliga 11.09.2021 RB Leipzig A Bundesliga 18.09.2021 VfL Bochum H Bundesliga 24.09.2021 Greuther Fürth A

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das heutige Topspiel FC Bayern München vs. Hertha BSC ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit folgender Crew:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

Zusätzlich dazu führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld im Bonusfeed "#Couchkurve" mit zwei Fans durch das Topspiel der Bundesliga am Samstag. Als Kunden könnt Ihr die Übertragung auch als Livestream empfangen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App am Endgerät eurer Wahl.

Das Bundesliga-Paket auf Sky kostet euch einmalig 29 Euro und dann 12,50 Euro monatlich für das erste Jahr, bevor sich der Preis auf 15 Euro pro Monat erhöht.